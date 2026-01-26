Primeros ceses por el caos de Rodalies: caen el director de Renfe y un responsable de Adif

Varias personas esperan en la Estación de Sants, tras el anuncio de la suspensión del servicio de Rodalies a primera hora de este lunes.

El secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, ha pedido este lunes el cese del director operativo de Rodalies, Josep Enric Garcia, y del director general de Explotación y Mantenimiento de Adif, Raúl Míguez Bailo, por el caos en la red ferroviaria en Cataluña.

Santano ha anunciado estos ceses en una entrevista en el Canal 24 Horas TVE, poco después de que la Generalitat catalana haya exigido a Renfe y Adif la adopción de "decisiones inmediatas" y la asunción de "las responsabilidades que correspondan" tras otro día de caos en Rodalies en Cataluña.

"Somos sensibles con el malestar de la ciudadanía catalana y del Govern, y somos conscientes de que Renfe y Adif tienen una responsabilidad que asumir", porque se requiere de un "punto de inflexión" para poder mirar "con tranquilidad al futuro", ha afirmado Santano.