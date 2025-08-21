El PP arremete contra la directora de Protección Civil: "Es una pirómana más"

El vicesecretario de Coordinación Autonómica del PP, Elías Bendodo, ha calificado este jueves de "pirómana" a la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, por sus palabras al insinuar que algunos gobiernos autonómicos han sobreactuado para atacar al Ejecutivo.

"La directora general de Protección Civil es una pirómana más, se ha dedicado en sus declaraciones a insultar a los gobiernos autonómicos, así es imposible dar solución a los problemas", ha apuntado Bendodo en declaraciones en la puerta de la sede del PP en Madrid.

El político popular ha elevado el tono de su discurso y ha preguntado cómo es posible que una directora general de Protección Civil diga que lo que ha habido es "sobredimensionamiento".

Los gobiernos autonómicos, ha afirmado, han agotado todos sus recursos y luego han acudido al Gobierno Central para que mande medios y "no debería ser así" pues el Ejecutivo "debería ofrecerlos antes que lo pidan los gobiernos autonómicos". Esto sucede, ha dicho, porque "el ADN de este Gobierno" es "la soberbia".

En una rueda de prensa, Barcones acusó el miércoles a los presidentes de Galicia, Castilla y León y Extremadura, comunidades gobernadas por el PP, de pedir cosas "imposibles" al Estado para intentar crear "discursos ficticios" sobre una presunta falta de medios en la respuesta a los incendios.

"Me preocupa seriamente que en vez de estar a apagar los incendios, estamos a reescribir las historias. La historia es clara y está documentada", afirmó Barcones.

Según Bendodo, la directora general de Protección Civil "se supone que es una profesional" y "debe hablar de cuestiones técnicas" y de "cómo ha podido colaborar o ayudar en la extinción de los incendios en colaboración con otras administraciones".

El vicesecretario del PP ha pedido al Gobierno que se entere de que "los incendios no se apagan con ideología" ni "crispación", sino con "lealtad institucional".

"En el ADN de este Gobierno y en el futuro, cuando pasen a la historia, quedará siempre aquello de 'si necesitan ayuda, que la pidan'. Pasó en la dana y ha vuelto a pasar en los incendios", ha agregado.

Bendodo ha explicado además que, tras solicitar el miércoles el Grupo Popular en el Senado la comparecencia urgente de tres ministros del Gobierno de Pedro Sánchez para explicar la actuación del Ejecutivo en la extinción de fuegos, se ha pedido también la comparecencia del responsable de Agricultura, Luis Planas.

Los tres ministros ya anunciados son la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; y la ministra de Defensa, Margarita Robles, y para que puedan comparecer se solicitó la habilitación del mes de agosto.