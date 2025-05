El PP pide al Constitucional paralizar su recurso por la amnistía hasta que se pronuncie la Justicia europea

El PP ha presentado un escrito en el Tribunal Constitucional (TC) donde solicita que paralice la tramitación de su recurso contra la amnistía, cuyo fallo está previsto para el Pleno que comenzará el 24 de junio, hasta que el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) resuelva las cuestiones prejudiciales planteadas por los tribunales españoles sobre esta ley.

La petición del PP supondría frenar la que se espera que sea la primera sentencia sobre la ley de amnistía y que marque el camino a los demás recursos y cuestiones formulados en el TC contra esta norma jurídica, según ha avanzado El Mundo.

Los populares siguen así la estela de los tres magistrados del TC -Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y César Tolosa, todos enmarcados en el ala conservadora de la corte de garantías-, que dirigieron un escrito al Pleno donde pedían aguantar ese primer fallo hasta que el TJUE se pronunciara o que el propio Constitucional acudiera al TJUE y aguardara la respuesta.

Sin embargo, el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, lo rechazó explicando que no tenía sentido desgajar el debate sobre el encaje de la amnistía en el derecho comunitario del debate sobre la propia constitucionalidad de la ley porque todo ello formaba parte de la deliberación a celebrar.

No alterará el calendario

Fuentes jurídicas avanzan que, si bien este escrito requerirá un mínimo trámite procesal, por proceder del propio recurrente, no alterará el calendario previsto para la primera sentencia sobre la ley de amnistía.

Según las fuentes consultadas, en el primer Pleno de junio, cuyo inicio está programado para el 10 de junio, la magistrada ponente, la progresista Inmaculada Montalbán, repartirá el borrador de sentencia a sus compañeros explicando su contenido. No obstante, el debate de fondo se producirá en el Pleno siguiente, que arrancará el 24 de junio y se centrará de forma monográfica en la amnistía.

Esa primera sentencia responderá al recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP pero servirá de guía para las demás impugnaciones contra esta ley porque el de los 'populares' se dirige contra todo el texto.

Tras este asunto, se resolverán los demás recursos de inconstitucionalidad, presentados por los gobiernos y asambleas de las comunidades autónomas donde gobierna el PP y por el Ejecutivo del socialista Emiliano García Page. Después se abordarán las cuestiones de inconstitucionalidad, formuladas por el Tribunal Supremo (TS), el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y por la Audiencia Provincial de Madrid.

En último lugar, el Constitucional responderá a los recursos de amparo, que hasta ahora han registrado el ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras y los ex consejeros Raül Romeva, Dolors Bassa y Jordi Turull, condenados por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

Un calendario que, según las citadas fuentes, se alargará hasta el próximo año, y ello sin tener en cuenta que podrían llegar más asuntos, entre ellos el recurso de amparo del ex presidente catalán Carles Puigdemont, que no podrá acudir al TC hasta que concluya su recorrido en el TS, que aún debe responder al incidente de nulidad que presentó contra la decisión del alto tribunal de no amnistiarle la malversación del procés.