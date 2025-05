Polémico estreno del socialista Miguel Ángel Gallardo en la Asamblea de Extremadura

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha tomado posesión este jueves de su escaño en la Asamblea extremeña con la promesa de acatamiento de la Constitución y el Estatuto de Autonomía, al comienzo de un pleno rodeado de expectación mediática y del que se han salido los cinco diputados de Vox. A su llegada al Parlamento, donde ha sido recibido por el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, y los principales miembros del Grupo Parlamentario Socialista, Gallardo se ha limitado a decir que afrontaba este pleno "con normalidad".

El líder socialista ha estado arropado por el delegado del Gobierno, José Luis Quintana, el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Angel Morales, y el presidente de la Federación de Municipios Extremeños (FEMPEX), entre otros.

En unas breves declaraciones a la entrada, Guardiola ha calificado el aforamiento de Gallardo como "fraude de ley" y respecto a si cambiará en algo las relaciones del gobierno con e principal partido de la oposición ha dicho que su ejecutivo no a dejado nunca de tener "la mano tendida".

Gallardo culmina así el anuncio del 16 de mayo para poder liderar la oposición en la Cámara y que ha provocado las críticas del resto de partidos que ven en el aforamiento una manera de "beneficiarse" en la causa judicial abierta por la contratación del hermano del presidente del Gobierno por la Diputación de Badajoz, en la que está imputado.

Actualmente la jueza del caso, Beatriz Biedma, mantiene la instrucción de la causa, a la espera de los recursos presentados, y se está a la espera de si este pasa definitivamente al Tribuna Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), dada la condición de aforado de Gallardo.

El dirigente socialista se ha mostrado convencido de que la derecha y extrema derecha han basado el pleno de este jueves en el presidente Sánchez y su aforamiento, pero ha dicho que él ha llegado a la Asamblea "a plantar cara" y defender un proyecto progresista y unos servicios públicos que se están desmantelando por el gobierno del PP. En este sentido, les ha advertido de que, pese a que les incomode su presencia, "sus bulos, sus insultos y denuncias falsas pagadas con dinero público" no le van a apartar de su responsabilidad y va actuar contra "el peor gobierno" que ha tenido Extremadura.

Por todo ello, ha destacado que su primera pregunta "es política y no jurídica" sobre si la presidenta de la Junta está dispuesta a sentarse con el PSOE para trabajar para solucionar los problemas de la Extremadura real.

Por su parte, Guardiola, que también le ha recriminado su "aforamiento exprés", ha defendido su "respeto al diálogo", pero le ha dicho que no le pida que "entre de su mano en el delirio que se ha montado, en esa maraña de mentiras y excusas y sinvergonzonería" y le ha instado a que diga "cuándo fue a última vez que dijo la verdad".

Ha asegurado que el valor que ella le otorga al diálogo es "inversamente proporcional" al respeto que Gallardo tiene a las instituciones y le ha reprochado que no se presente como víctima "porque no es víctima de nada, ni cree en la justicia", sino que entiende la gestión pública "como ese lugar para hacer y deshacer a su antojo y le han pillado".

"Usted ha llegado aquí dinamitando su propio partido, pisando a quien haya tenido que pisar para colarse por la gatera y se permite el lujo de decirme lo que tengo que hacer y dando lecciones", ha señalado Guardiola, que le ha recordado a Gallardo que "pertenece al PSOE de Sánchez, el de los tres monitos, que tienen la boca tapada, los ojos y los oídos" y que no da explicaciones de nada.

Ante todo esto, ha asegurado que su gobierno seguirá trabajando "con diálogo, decoro y transparencia" y le ha pedido respeto a las instituciones "que están por encima de la siglas, aunque el sanchismo haya quebrado ese principio básico de la democracia", ha dicho.

Vox presenta una querella

Vox Extremadura ha presentado una querella contra el secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo por el supuesto delito de cohecho, así como contra el PSOE como organización, y "contra aquellos diputados que han facilitado este asalto sin precedentes a la dignidad del Parlamento de Extremadura", con su toma de posesión como diputado autonómico.

Una querella que considera "un fraude de ley" la entrada de Gallardo en la Asamblea, en la que argumenta que "ha habido una trama, también dentro del PSOE para facilitar todo esto", tras lo que ha Gordillo que "esto no es legal", por lo que Vox plantea a los tribunales que "tomen medidas para evitar esto", que ha calificado de "intolerable".

Así lo ha anunciado el presidente del Grupo Parlamentario Vox, Ángel Pelayo Gordillo, en declaraciones a los medios este jueves en Mérida, en las que ha tachado de "espectáculo lamentable" la toma de posesión de Gallardo como diputado en la Asamblea de Extremadura, del que "Vox no ha querido tomar parte", por lo que los diputados de la formación han abandonado el Hemiciclo durante ese momento.

Y es que Gallardo es "una persona procesada por graves delitos" que ha tomado posesión como diputado "cortando su partido, cortando el reglamento, cortando las leyes y al final se ha consumado este despropósito", por lo que ha lamentado que "a partir de ahora, la Asamblea de Extremadura huele a mendacidad" y "a corrupción".

Una situación ante la que "Vox no va a permanecer impasible", ha advertido Ángel Pelayo Gordillo, quien ha recordado que la presidenta de la Junta, María Guardiola, "tiene en su mano herramientas sólidas" para "evitar esta vergüenza para el pueblo de Extremadura", pero "no las utiliza", ha lamentado.

"Vendrán más iniciativas"

Así, Gordillo ha avanzado que tras la presentación de esta querella "vendrán más iniciativas parlamentarias, judiciales, políticas, sociales", ya que no renuncian a la movilización ciudadana. "No renunciamos a nada, porque Vox ha venido a cambiar la política de Extremadura, no a consentir que la corrupción se asiente en lo que es la casa de todos los extremeños", ha aseverado.

Y es que "esto que se ha visto hoy, no se ve en ningún Parlamento civilizado", ha lamentado el presidente del Grupo Vox, quien ha considerado que "todo" tiene el objetivo de "proteger al señor Sánchez", ya que "el señor Gallardo es un peón del señor Sánchez. Y se ha actuado, y aquí está, como diputado", ha apuntado.

Por su parte, Gordillo ha considerado que la presidenta de la Junta "no ha estado en absoluto a la altura de las circunstancias", ya que según ha alertado, si la corrupción se asienta en la Asamblea de Extremadura, falla todo", ya que "las instituciones tienen que ser limpias, porque si no carecemos de autoridad moral para dirigirnos a los ciudadanos con un mínimo de credibilidad", ha concluido.

Y es que, a su juicio "se trata de una trama organizada para exculpar al señor Gallardo, con el aforamiento, de sus responsabilidades penales", tras lo que Gordillo ha reafirmado que "el aforamiento no se hizo para esto", por lo que los servicios jurídicos de Vox han considerado que "el tipo penal en el que esto puede encajar, es el cohecho", por lo que a través de la querella que han presentado, lo someten "al juicio de los tribunales" que serán los que decidirán.