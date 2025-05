Polémica en el Senado: el PSOE acusa al PP de "amedrentar" a la vicepresidenta Aagesen con arena tóxica y lo denuncia a la Policía

Madrid/El grupo parlamentario del PSOE en el Senado ha acusado este martes al PP de "pisotear el decoro de la Cámara" y "venir a amedrentar y acosar a un ministro del Gobierno", en relación con la vicepresidenta tercera y responsable del Ministerio de Transición Ecológica, Sara Aagesen. El incidente se ha producido tras la intervención del senador del PP Francisco Bernabé que preguntaba a Aagesen sobre el motivo por el cual el Gobierno decidía "romper de manera unilateral el consenso para la regeneración medioambiental de la bahía de Portmán" en La Unión (Murcia).

Bernabé recordó que más de 60 millones de toneladas de residuos tóxicos fueron arrojados a la zona desde las explotaciones de la sierra minera de Cartagena-La Unión, anegando la bahía con estériles y haciendo retroceder 700 metros el nivel del mar en lo que en su día Greenpeace calificó como "el mayor atentado ecológico en la historia del Mediterráneo".

Tras añadir que, desde que en 1990 cesaran los vertidos, existió un compromiso "legal, moral y, lo más importante, unánime de todos los agentes sociales y políticos" para la regeneración de la bahía que, de hecho, comenzó en 2016 durante el Gobierno de Mariano Rajoy, y ha reprochado a Aagesen y a Pedro Sánchez "de romper unilateralmente y por las bravas ese acuerdo".

"Somos la única cuenca minera de España en la que una vez cerrada la minería no ha habido plan estatal de reconversión, que en nuestro caso es la regeneración, para que la gente pueda seguir comiendo", ha subrayado, antes de preguntar a la vicepresidenta si "se atrevería a hacer lo mismo si la bahía estuviera en Cataluña o el País Vasco y no en la Región de Murcia".

Bernabé también ha cargado contra la predecesora de Aagesen, Teresa Ribera, que "se consideraba a sí misma como la Mozart del medioambiente y a los demás nos veía como a Salieri, pero su único legado va a ser que nos mintió, nos engañó y nos traicionó", ha afirmado, y ha advertido a la vicepresidenta que "no cometa el mismo error" porque La Unión quiere regeneración y no sellado, concluyendo con la frase "avisados quedan y el que avisa no es traidor".

La vicepresidenta ha respondido que el anterior proyecto no pudo llevarse a cabo "por sentencia judicial" y además "también hablaba del sellado", una decisión que a su juicio parece la más adecuada teniendo en cuenta "la información técnica disponible, la última y de hoy, y con las mejores herramientas de análisis, así como para reducir el riesgo para la población y mejorar el medioambiente".

"Hemos analizado todas y cada una de las opciones y su viabilidad", ha señalado Aagesen, quien ha recordado que "hasta finales de mes está abierto el plazo para que los ciudadanos aporten otras propuestas" que serán analizadas para poder crear "un espacio público de calidad, cuyo uso sea el mejor, el más adecuado y el más seguro" para población y medioambiente.

Al finalizar la intervención, durante la cual los senadores populares han exhibido carteles con la leyenda 'Portmán: sellar no es regenerar', Bernabé se ha acercado a la bancada azul y ha depositado junto a la ministra una bolsa conteniendo parte de las arenas tóxicas extraídas de la playa murciana, lo que ha provocado la protesta de los senadores socialistas.

El senador Alfonso Gil Invernón (PSOE) ha canalizado su disgusto afirmando que "no se puede venir aquí y esgrimir una serie de carteles" para "pisotear el decoro" de la Cámara Baja, y aún menos "venir a amedrentar y acosar a un ministro del Gobierno", antes de decirles a los senadores del PP que "se lo tienen ustedes que hacer mirar".

El presidente del Senado Pedro Rollán (PP) ha cerrado la polémica asegurando que no consideraba que se hubiera producido "ningún amedrentamiento" porque ha asegurado: "Pueden estar seguros de que no lo consentiría".

Denuncia en comisaría

A renglón seguido, el PSOE ha denunciado este miércoles al senador del PP Francisco Bernabé después de que entregase una bolsa de arena a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, y ha solicitado que se analice su contenido para identificar su toxicidad.

La denuncia, firmada por el portavoz del grupo parlamentario del PSOE en el Senado, Juan Espadas, y a la que ha tenido acceso Efe, solicita al comisario jefe de la Cámara Alta su "auxilio policial" para que custodien y analicen la toxicidad de la bolsa que le fue entregada a Aagesen durante la sesión de control al Gobierno.

"Asimismo, solicito de su autoridad que valore los hechos producidos para indagar si ha existido riesgo o puesta en peligro para la persona destinataria de la bolsa, o para alguna otra, atendiendo a la presunta peligrosidad del contenido de la bolsa, como quien la portaba manifestó", añade la denuncia.