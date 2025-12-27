Pedro Sánchez revela la 'playlist' con sus canciones favoritas del año: "2025 ha sido un gran año, también en la música"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha compartido una lista de 18 de sus canciones favoritas de este año 2025, una playlist con el nombre de Monstruo 2025, y entre las que ha incluido algunos temas como Berghain de Rosalía, Altagama de Rusowsky, o Stand by de Extremoduro.

En un mensaje en sus redes sociales, el jefe del Ejecutivo ha afirmado que "2025 ha sido un gran año, también en la música", por lo que ha decidido compartir una lista de música de Spotify con canciones que, como ha asegurado, siempre le han acompañado en estos últimos doce meses.

La lista de 18 canciones --10 de ellas de artistas españoles--, creada por un perfil de la plataforma de streaming en el que aparece Sánchez con una camiseta roja de Radio 3, está compuesta por temas publicados en su mayoría en 2025, aunque hay algunos anteriores.

Esta playlist está encabezada por la canción One of the Greats de la banda británica indie Florence and The Machine, y cierra con Stand By de la banda de rock Extremoduro, cuyo fundador y cantante, Robe Iniesta, falleció este mes de diciembre.

En Monstruo 2025 también destacan otros temas como el popular Berghain de Rosalía, que ha visto la luz hace unas semanas dentro de su disco Lux; Altagama de Rusowsky, que ha consolidado su carrera este año tras lanzar su álbum Daisy; o Seein' Stars de la banda estadounidense Turnstile.

Sánchez ha incluido en su lista el tema Babieca! de Guitarricadelafuente; la reedición en 2025 de Iván Ferreiro de su canción Turnedo; dos canciones de la banda gallega Triángulo de Amor Bizarro Fukushima y Seguidores; o Todas las cosas buenas de los madrileños Rufus T. Firefly.

Crispy skin, de Squid; Trouble, de Sharon Van Etten; The dream, de Joan As Police Woman; Bonnet of pins, de Matt Berninger; Dan's boogie, de Destroyer; Strange overtones de David Byrne; Columnas, de Repion y Hunch of the century, de Maika Makovski, son el resto de canciones añadidas en la playlist.

El presidente del Gobierno ya ha confesado anteriormente su pasión por la música, especialmente por el género indie. En una entrevista en Radio 3, el pasado mes de noviembre, detalló que escucha la emisora para conocer nuevos artistas y que se reservó una hora en su agenda para escuchar Lux de la artista catalana Rosalía.