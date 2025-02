Pedro Sánchez pide a Núñez Feijóo que rompa con "la internacional ultraderechista"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reclamado este sábado al PP que rompa "todo acuerdo" con quienes ejercen de "caballo de Troya" y quieren "hacer caer a Europa desde dentro", en alusión a la "internacional ultraderechista".

El jefe del Ejecutivo y secretario general del PSOE ha intervenido en San Sebastián en la primera jornada del décimo Congreso del PSE-EE de Euskadi, donde ha arropado al reelegido líder de los socialistas vascos, Eneko Andueza.

Sánchez ha centrado su discurso en alertar del peligro de la ultraderecha, "tanto la española como la internacional", a la que ha llamado a combatir con la aplicación de políticas progresistas como las que, ha destacado, pone en marcha su Gobierno, entre las que ha citado las medidas feministas o la subida del salario mínimo.

Ha advertido de que las formaciones de la ultraderecha "quieren destruir Europa desde dentro", por lo que ha tachado de "error histórico" que el PP le entregue las llaves de instituciones, como ha ocurrido con los pactos con Vox.

Por este motivo, ha reclamado al PP que "rompa con el verdadero caballo de Troya de Europa, que es la ultraderecha".

El presidente ha opinado que el PP "da tumbos entre la irrelevancia y el oportunismo". "No sé si este hombre, el señor Feijóo, no es presidente porque no quiere, pero no sabe hacer, o no le dejan, o no puede, la oposición que merece España", ha agregado.

"Lo que dice Abascal va a misa"

Ha lamentado que la derecha española haya acabado "en la coalición negacionista con la ultraderecha", aceptando que "lo que dice (Santiago) Abascal va a misa".

Frente a la amenaza de imponer aranceles por parte de Estados Unidos, Sánchez ha asegurado que el Gobierno de España estará "al lado de los agricultores, las empresas, la industria y de Europa", mientras que la ultraderecha y la derecha "no han abierto la boca" porque son "muy fuertes con los débiles, pero son serviles con los poderosos".

Sánchez ha afirmado que ahora la culpa de que Estados Unidos imponga aranceles a Europa es del IVA, "que también se paga en Hungría, donde gobierna el amigo de Abascal, el señor (Viktor) Orban", a quien ha acusado de cercenar derechos de las personas LGTBI, las mujeres y los medios de comunicación.

"Su lema no es todo por la patria, es todo por la pasta", ha abundado el líder socialista, quien ha definido esta corriente como "un acuerdo entre neoliberales, ultrarricos y ultraderecha" que pretenden privatizar los derechos del Estado de bienestar.

En su opinión, la "multinacional ultraderechista" está configurada por un "amalgama de intereses políticos, ideológicos y privados" que busca desregular todo para expandir bulos, manipular los algoritmos y romper con acuerdos como los de París o con la OMS.

Tras asegurar que la socialdemocracia está "en el lado bueno de la historia", ha añadido que la ultraderecha "defiende la ley del más fuerte" mientras el socialismo hace valer "la ley de la mayoría, la ley de la justicia social y fiscal".

Ha apostado por combatir a la "multinacional ultraderechista" con políticas y no solo con discursos. "Si les molesta la reforma laboral, vamos a aprobar la reducción de la jornada laboral; si les molesta el salario mínimo interprofesional, vamos a seguir subiéndolo este año y el siguiente y el siguiente; si les molesta el feminismo, pues renovaremos el pacto de Estado contra la violencia de género en esta legislatura", ha proclamado el presiente.

"No tienen lo más importante, el poder del voto en democracia; volveremos a ganarles y demostraremos a Europa y al mundo que es con políticas progresistas como se derrota a la coalición negacionista y ultraderechista", ha concluido el presidente del Gobierno.

Alberto Núñez Feijóo, en el aniversario de su victoria electoral en Galicia. / Lavandeira Jr. / Efe

Feijóo afea a Sánchez ser "cómplice" de decisiones que perjudican a España

Alberto Núñez Feijóo ha acusado al jefe del Gobierno de ser "cómplice" de las decisiones de mandatarios internacionales que perjudican a España, y se ha comprometido a mejorar la política exterior si alcanza la presidencia del país.

Durante su intervención en el aniversario de la victoria electoral del PP en las autonómicas de febrero de 2024, Feijóo ha dado en Santiago de Compostela respuesta al presidente del Gobierno, quien ha exigido al líder popular que rompa "todo acuerdo" con quienes ejercen de "caballo de Troya" y quieren "hacer caer a Europa desde dentro".

A modo de réplica, Feijóo ha asegurado que si él llega a la Moncloa cambiará las relaciones internacionales del actual Ejecutivo porque en su caso, ha afirmado, no va ser cómplice "de los que faltan al respeto a presidentes de países democráticos" pero tampoco "de los que callan cuando los sectores productivos están en riesgo".

El dirigente del PP nacional ha mostrado expresamente su desacuerdo con las decisiones de política arancelaria que puedan perjudicar a España, pero ha dicho que mostrará su disconformidad desde el respeto y no desde el "insulto a los Estados Unidos".

Ha insistido, además, en que cree en una política internacional "desde el respeto y el equilibrio", aunque sin ser "cómplice de algunas de sus decisiones, que no compartimos".

Núñez Feijóo ha pedido a Sánchez que deje de ejercer una política exterior que se basa únicamente "en defender sus intereses personales" y empiece a ejercer de representante del Estado y de los sectores que están en riesgo como, ha citado, el industrial o el agrario.

Un Gobierno "siniestro total"

El líder del PP ha dicho que el Gobierno es un "siniestro total", que "no da ni una" y se encuentra "lleno de averías". Feijóo ha asegurado que el PP "funciona en Galicia y los gallegos, después de probarlo, repiten".

"Y funcionará en España porque España lo necesita", ha garantizado Feijóo, ante la imposibilidad, a su juicio, de continuar en el país con un Ejecutivo que ha definido como "débil" y "dividido". "Es necesario que llegue a España otra forma de gobernar", ha remachado.

La celebración se inició a mediodía y a ella han asistido los miembros del Gobierno gallego y representantes provinciales y municipales.