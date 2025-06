Patxi López asegura que el PSOE tomará decisiones sobre Leire Díez cuando se sepa "la verdad"

Córdoba/El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, ha afirmado este domingo que su formación adoptará una decisión sobre el caso de la militante Leire Díez cuando se conozca "la verdad".

En declaraciones a los periodistas en Córdoba, López ha recordado que el PSOE "ha abierto un expediente informativo" con el objetivo de "saber la verdad", ya que "ha habido uno de los que aparecen en esas conversaciones que dice que eso no es cierto y que esto es un montaje mediático policial al que se dará la vuelta como si fuera un guion".

"Pues conozcamos la verdad para luego hablar, porque estamos muy hartos ya de montajes", ha dicho López, quien ha considerado que se ha actuado en este asunto "cuando correspondía" y ha defendido que su formación no se dedica a "colgar a la gente porque aparezca una cosa que luego no sabemos si es cierta o no".

"Vamos a conocer la verdad y adoptaremos las decisiones que correspondan cuando conozcamos la verdad", ha insistido el portavoz socialista en el Congreso.

Además, ha mostrado su "hartazgo" por las "cacerías contra los socialistas" y ha puesto de ejemplo las informaciones "que decían que a nuestro secretario de Organización", Santos Cerdán, le habían dado "no sé cuántos coches de lujo según un informe de la UCO" y luego se ha conocido que ese informe "ni ha existido, ni existe".

"¿Y ahora qué?, ¿quién le devuelve a Santos su credibilidad y su honorabilidad?", se ha preguntado López, quien ha lamentado que el daño "ya está hecho" y "esto no es una forma de hacer política".

Finalmente, el portavoz socialista ha indicado que, por su parte, "rectifica la parte" en la que daba por ciertas las falsas informaciones que apuntaban a que un miembro de la UCO expresaba que "había que poner una bomba lapa debajo del coche del presidente", si bien ha matizado que el "resto tampoco hay por donde cogerlo".

"Este señor (en referencia al miembro de la UCO) contratado por Ayuso", presidenta de la Comunidad de Madrid, el "mérito que tiene es decir que hay que ir a por los socialistas, que hay que cargarse a Pedro Sánchez y que es un felón", y eso "para la ciudadanía no debiera de suponer ningún mérito", ha concluido.

Asimismo, ha manifestado que "tiene narices" que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, "el que se va de vacaciones con un narco", convoque una manifestación contra Sánchez. El portavoz socialista en el Congreso ha señalado además que esa manifestación la convoca el líder del único partido "condenado por corrupción en este país con sentencia firme" y el que puso en marcha "la policía patriótica para atacar al adversario político" o el que utilizaba los "sobresueldos".