Miss Asturias señala a Ábalos y Koldo mientras Sánchez protege a Cerdán

Mientras Pedro Sánchez mantenía su ya habitual rifirrafe con Alberto Núñez Feijóo en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, varios asuntos vinculados a casos de corrupción cercanos a La Moncloa irrumpían en la actualidad nacional, empezando por la ya archiconocida causa Koldo, o Ábalos, tanto monta...

Claudia Montes, quien fuera Miss Asturias en 2017, reconoció en una videoconferencia desde Gijón ante el juez delSupremo que pidió ayuda a Jose Luis Ábalos para que le buscara trabajo y que lo logró gracias a la mediación de su ex asesor Koldo García, en Logirail, empresa pública filial de Renfe. Según la UCO, Montes podría haber sido contratada irregularmente por la influencia del ex ministro y con "la relevante colaboración" de Koldo.

Fuentes jurídicas informaron de que la testigo explicó que conoció a Ábalos en un acto del PSOE en Asturias y que poco después le escribió por Instagram contándole su situación; poco después la llamó Koldo para ofrecerle la posibilidad de trabajar en Logirail, para lo cual realizó dos entrevistas, una presencial y otra telefónica, para, a priori, ser encargada de una tienda en Oviedo para los trenes turísticos de lujo.

Una vez contratada, afirmó que le pusieron una mesa frente a la pared sin ordenador y sin carga de trabajo, que le hicieron mobbing y que se quejó, por lo que Koldo le comentó que dejara de ir. "¿Pero Koldo no era su jefe?", le preguntó el juez. "Él me decía que era mi jefe", respondió. Una vez que despidieron a las dos personas que la molestaban, regresó.

Montes, que estuvo en Logirail desde diciembre de 2019 hasta febrero de 2022, cree que durante un tiempo la cambiaban de puesto porque no querían que se enterara de cosas. "He visto cosas que no me cuadraban, pero no tengo pruebas", aseguró, si bien afirmó que lo puso en conocimiento del ministro Óscar Puente sin precisar en qué momento.

Sí que dijo que Koldo le prestó 1.300 euros que luego ella le devolvió y que no tuvo una relación sentimental ni sexual ni íntima con el ex ministro. Ahora bien, sí admitió que Koldo le pedía "cosas obscenas", como le advirtió a Ábalos, pero que nunca se dedicó a la prostitución y que esta situación la está destrozando la vida.

Los investigadores sostienen que fue contratada en 2019 en Logirail "cuando formaba parte del círculo personal de Ábalos" gracias a su influencia, e incorporan un mensaje del ex ministro a su ex asesor: "¿A la de Gijón no la pueden contratar en Renfe, Adif o algunas de sus subcontratas?". "Lo arreglo", respondió Koldo, que envió su currículum al ex presidente de Renfe Isaías Táboas. Al respecto, explicó que ella no le envió el CV y que se enteró después que fue falsificado.

También compareció Juan Ignacio Díaz Bidart, ex director de gabinete de la ex ministra de Industria Reyes Maroto, citado para explicar si se produjo una reunión con los empresarios Claudio Rivas (investigado en la Audiencia Nacional en la rama del caso Koldo y en Hidrocarburos) y Carmen Pano (imputada en esta segunda causa) para tratar la obtención de licencia de operador de hidrocarburos en favor de la empresa Villafuel.

Declaró que mantuvo una "reunión protocolaria" sobre Villafuel, pero no recuerda con quién –sí que había tres personas de esta empresa– ni tampoco que informara de ella a la ex ministra; en todo caso, dejó claro que él no tenía competencia para dar una licencia a la empresa, ya que eso correspondía a la Secretaría de Estado. Sí contó que tuvo esa reunión porque la pidió Koldo pero que duró apenas cinco minutos porque no tenían competencias.

Por otro lado, el juez Juan Carlos Peinado citó como testigos para el 5 de junio a los empresarios que desvelaron una serie de proyectos vinculados a la cátedra que dirigía Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez, en la Universidad Complutense, de los que el centro de estudios no tenía conocimiento alguno. Peinado adoptó esta decisión tras recibir la documentación que le envió la propia universidad en la que constaba que los mencionados empresarios avisaron de la existencia de dichos proyectos sin que la Complutense tuviera constancia y por eso hizo llegar tal información al juzgado.

Entretanto, en el Congreso, Pedro Sánchez reprochó en la bronca sesión a Alberto Núñez Feijóo por dedicarse a difamar a "personas honestas" después de que el líder del PP lo instara a decir públicamente si avala o no la gestión del secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

En medio de informaciones que apuntan a un próximo informe de la UCO en el marco del caso Koldo y que podría comprometer a Cerdán por la adjudicación de algunas obras, Feijóo planteó al jefe del Ejecutivo "cuántas veces tiene que interesarse su número dos por las obras públicas para que el Gobierno las adjudique". Sánchez volvió a contrastar la actitud actual de Feijóo con sus palabras en las que dijo que no llegaba a la política nacional para insultar y por ello lamentó que ahora "se dedique a difamar a personas honestas".

Feijóo ha acusado al presidente de no querer mencionar lo que está sucediendo en su entorno. "Sólo me refiero a la última semana: mordidas del Gobierno en rescate a empresas, comisiones en contratos de obra pública, su presidenta de Adif imputada por la organización de caudales públicos...", relató. A su juicio, "el Gobierno está vaciando la nevera de los españoles y llenando el bolsillo de sus corruptos".

El PSOE de Extremadura

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, señaló ayer que su entrada en la Asamblea regional como diputado, a partir del Pleno del próximo jueves, le permitirá disfrutar de “más garantías de justicia” de las que ha tenido hasta ahora en el proceso que investiga la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en la Diputación de Badajoz, institución que presidía Gallardo hasta la pasada semana. El líder de los socialistas extremeños calificó de “absoluta indefensión” su situación en la Diputación pacense. Ahora estará aforado.