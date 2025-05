La miss Asturias reconoce que pidió ayuda a Ábalos y que Koldo gestionó su entrada en Logirail

Claudia Montes, ex miss Asturias vinculada a Ábalos, este miércoles en los juzgados de Gijón para testificar en el caso Koldo.

Claudia Montes, la Miss Asturias de más de 30 años 2017 que habría sido contratada en la empresa pública Logirail por "influencia" del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, ha reconocido este miércoles que pidió ayuda al ex dirigente socialista para conseguir un trabajo y ha precisado que fue el ex asesor ministerial Koldo García quien realizó las gestiones para su contratación en Logirail.

Así se ha pronunciado en el marco de su declaración como testigo ante el magistrado del Tribunal Supremo que investiga a Ábalos por el presunto cobro de comisiones -en efectivo y en especie- a cambio de la adjudicación de contratos de material sanitario y de obra pública.

En su comparecencia, Montes ha negado haber mantenido cualquier tipo de relación sentimental con Ábalos. Según ha dicho, conoció al exministro en un acto en Gijón y luego le escribió a través de la red social Instagram.

Al hilo, ha manifestado que pidió ayuda a Ábalos para encontrar un empleo y que logró entrar en Logirail por las gestiones de García, al tiempo que ha defendido que todo fue "legal". Según ha explicado, realizó dos entrevistas --una telefónica y una presencial-- para conseguir el puesto de trabajo en dicha empresa pública.

La testigo también ha narrado que una vez en el cargo le asignaron un puesto sin ordenador y contra la pared. Así, ha denunciado que sufrió moobing -acoso laboral- y que avisó de ello a García, quien le dijo que dejara de ir a la oficina. Ha indicado que estuvo unas semanas sin ir presencialmente al trabajo, pero que regresó cuando -según ha dicho-- despidieron a los trabajadores que le acosaban.

En el marco de su declaración, ha indicado además que García le llegó a prestar 1.300 euros, pero ha subrayado que ella devolvió dicho importe al entonces asesor de Ábalos.

Montes ha aprovechado para insistir en que una vez que se ha dado a conocer el caso Koldo ha tenido problemas para conseguir trabajo y para hacer vida normal en su ciudad.

Antes de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil presentara el informe en el que le menciona, Montes emitió un comunicado en el que aseguraba que "el único contacto personal" que había tenido con Ábalos era "una fotografía entre compañeros del PSOE" y que había conseguido el trabajo en Logirail a través del portal Infojobs.

"Tranquila" a su llegada a los juzgados de Gijón

Estaba previsto que Montes acudiera a testificar al tribunal el pasado 6 de mayo, pero no lo hizo por problemas en la notificación, por lo que el magistrado la citó para este miércoles, si bien accedió a que lo hiciera por videoconferencia desde los juzgados de Gijón.

Montes, que ha acudido a la sede judicial sobre las 10.45 horas, ha sido preguntada por los medios de comunicación que le esperaban a la puerta si estaba "tranquila"; a lo que ha contestado que sí.

Se trata de la segunda mujer vinculada a Ábalos en comparecer ante el Supremo en el denominado 'caso Koldo', toda vez que el pasado 27 de febrero declaró una exnovia del exministro de Transportes --Jésica Rodríguez-- que estuvo contratada en otras dos empresas públicas, Ineco y Tragsatec. Ella, en su testifical, reconoció que aunque llegó a cobrar el salario mínimo en ambos casos no realizó trabajo alguno.

El mensaje de Ábalos: "¿A la de Gijón no la pueden contratar?"

Sobre Montes, la UCO dijo en un informe que "podría haber sido contratada irregularmente en la empresa pública Logirail, vinculada al Ministerio de Transportes", por la "influencia" de Ábalos y "con la relevante colaboración" de su asesor ministerial Koldo García, "formando aquella parte del 'círculo personal' del primeramente citado".

Entre los chats intervenidos en la causa figura un mensaje que Ábalos envió a Koldo el 8 de octubre de 2019: "¿A la de Gijón no la pueden contratar en Renfe, Adif o alguna de sus subcontratas?". "Lo arreglo", le contestó García.

En el informe de la UCO consta que en octubre de 2019 Montes envió su CV a Koldo, quien lo hizo llegar a Isaías Taboas, entonces presidente de Renfe, la única accionista de Logirail, "puntualizándole que el lugar de trabajo sería Gijón". Según los agentes, Montes consiguió el puesto y -al igual que Rodríguez- tampoco fue a trabajar a la oficina. En febrero de 2022, la mujer avisó a García de que la habían despedido