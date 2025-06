Leire Díez solicita la baja como afiliada tras declarar en Ferraz y anuncia una comparecencia este miércoles

La ex concejal y afiliada del PSOE Leire Díez ha comparecido este martes durante cerca de dos horas en Ferraz, donde se ha reunido con los servicios jurídicos del partido para dar explicaciones sobre los audios en los que se le escucha pedir información comprometedora sobre la UCO, y tras ello ha solicitado su baja voluntaria del partido como militante, según ha detallado el PSOE, y ha convocado una rueda de prensa para mañana.

A partir de ahí, y según indica el PSOE, en cuanto la baja sea efectiva cualquier medida de carácter orgánico contra ella quedará suspendida, y también el expediente abierto.

En un mensaje, en el que no aporta detalles de su declaración, Díez ha confirmado que se ha reunido con el director de los servicios jurídicos del PSOE, instructor del expediente que se le abrió la semana pasada y que no conlleva ninguna medida cautelar en su contra.

Díez ha tenido la oportunidad así de dar su versión al instructor sobre las grabaciones filtradas por varios medios en una comparecencia tras la que ha abandonado la sede socialista sin hacer declaraciones a los periodistas, a los que ha convocado a una rueda de prensa a las 10:00 horas de mañana miércoles en un hotel madrileño.

La ex concejal socialista Leire Díez llegó a las 16:25 a la sede nacional del PSOE en la calle Ferraz en un vehículo, pero entró a pie por la puerta principal sin hacer declaraciones. Simplemente ha agradecido la "amabilidad" a las personas que han tratado con ella en los últimos días y ha asegurado que tampoco hablará a la salida.

El PSOE acordó el pasado 28 de mayo abrir un expediente informativo a Leire Díez, calificándola como "afiliada de base", ante las informaciones publicadas en varios medios que señalan que ofreció acuerdos con la Fiscalía y la Abogacía del Estado a cambio de información comprometedora contra al menos un jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y un fiscal.

No obstante, desde el PSOE indicaron que la apertura de este expediente no implica "ninguna medida cautelar" contra Díez y señalan que quieren conocer la grabación completa que, según denuncian, fue realizada "ilegalmente" en el despacho de un abogado porque por el momento solo se conocen "algunos cortes", así como el testimonio personal de la afectada.

Esta mañana, Díez ha asegurado que no trabaja para Ferraz y ha dicho que esperaba con "tranquilidad" el expediente abierto por el PSOE por los audios filtrados en los que se la escucha ofrecer acuerdos con la Fiscalía y la Abogacía del Estado a cambio de información comprometedores contra al menos un jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y un fiscal. "He desmentido muchas veces que trabajara para Ferraz. Y lo sigo desmintiendo", ha asegurado la militante socialista y también ex directora de Filatelia y Relaciones Institucionales de Correos, en declaraciones a Mañaneros de TVE.