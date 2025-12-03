El juez admite la querella de Errejón contra Mouliaá por presuntas calumnias al acusarle de extorsionar a testigos

El juez Arturo Zamarriego ha admitido a trámite la querella que presentó el ex portavoz de Sumar Íñigo Errejón contra la actriz Elisa Mouliaá después de que esta le acusara de un presunto delito de extorsión a dos de los testigos que declararon en la causa en la que le procesó por un supuesto delito de agresión sexual.

Así consta en un auto, en el que el titular del Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid cita a declarar al expolítico y a Mouliaá el próximo 17 de febrero.

El juez considera que los hechos por los que presentó la querella "presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito" de calumnias.

Cabe recordar que la defensa de Errejón pidió un acto de conciliación y el ex político pidió a Mouliaá una indemnización de 10.000 euros si no se retractaba de sus palabras. La actriz rechazó conciliar, por lo que dejó vía libre para que el exdiputado se querellara por acusarle de extorsión

Asimismo, recordaba que el 20 de junio declararon como testigos Borja y Soraya, los dos organizadores de la fiesta donde presuntamente se produjo la agresión sexual. "Mouliaá reaccionó en su red social X (antes, Twitter), difundiendo afirmaciones falsas sobre Errejón respecto de la relación de éste con dichos testigos, con los que se habría comunicado, imputándole falsamente un delito de extorsión para que testificaran a su favor", explicaba en un escrito.

Además, recogía una serie de mensajes posteados por la artista en la citada red social. "NO. Errejón se negó a entregar su móvil porque había extorsionado a dos de mis testigos. No inventéis la realidad", publicó Mouliaá en respuesta a las noticias publicadas por una serie de medios de comunicación.