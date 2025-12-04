Juanfran Serrano, ex número dos de Cerdán en el PSOE: "Nunca vi en él un nivel de vida desproporcionado"

El secretario de Política Municipal y adjunto a la Secretaría de Organización del PSOE, Juanfran Serrano, ha negado este jueves que observara que el exsecretario de Organización del PSOE y el que fuera su jefe directo en el partido, Santos Cerdán, tuviera "un nivel de vida desproporcionado", y ha asegurado que no tuvo conocimiento del papel de Cerdán en la trama de presunta corrupción vinculada al PSOE.

Así lo ha manifestado el que fuera mano derecha de Santos Cerdán durante su interrogatorio en la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo, desde donde también ha desmentido haber recibido pagos en metálico del partido y la existencia de ningún tipo de irregularidad en lo que respecta a la financiación del partido.

Serrano ha explicado que mantuvo una relación profesional estrecha con Cerdán desde que fuera nombrado adjunto a la Secretaría de Organización en el Comité Federal del PSOE de 2022. "Vi que era un secretario que trabajaba muchas horas para fortalecer el partido", ha subrayado, incidiendo en que su relación fue "normal" en el tiempo que coincidieron.

Cerdán, "cabreado" con algunas informaciones

El también diputado socialista ha señalado que le vio "preocupado" y "cabreado" al conocer algunas de las noticias que aparecieron sobre él, que consideraba "falsas", como la declaración judicial del empresario Víctor de Aldama en la que afirmaba que le entregó 15.000 euros en efectivo a Cerdán.

Serrano también ha manifestado que se sintió "en shock" y "triste" cuando conoció el contenido del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que vinculada a Cerdán con la trama de cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones de obra pública, y que precipitó su caída política e ingreso posterior en prisión.

"El Santos que salía en el informe de la UCO no es con el que yo trabajé desde el 23 de julio hasta el día de ese informe", ha indicado, aseverando asimismo que nunca habló de "ninguna obra" en concreto con Cerdán.

Ningún encargo a Leire Díez

Sobre la exmilitante socialista Leire Díez, Serrano ha comentado que mantuvo una reunión con ella en la que estuvo presente tanto Cerdán como el dirigente socialista Antonio Hernando en la que ella se presentó como "periodista de investigación". En ella hablaron sobre el contenido de un supuesto audio del excomisario Villarejo que afectaría al PSOE.

De la misma forma, ha negado que el PSOE realizara encargos a Díez para atacar a jueces o miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. "Nunca jamás en la sede de Ferraz, en la organización, el PSOE ha hecho nada de eso que usted insinúa", le ha respondido a la senadora de Unión del Pueblo Navarro (UPN) María del Mar Caballero.

Garantiza la financiación "legal" del PSOE

Además, el dirigente ha garantizado que "el PSOE se financia legalmente" y, en cualquier caso, "va a colaborar con todo" lo que requiera la Audiencia Nacional, que está investigando los pagos del partido. "No hay financiación ilegal, no se pagan sobresueldos, ni se rompen discos duros a martillazos", ha espetado al senador del PP Francisco Bernabé.

"El PSOE solamente paga si el desempeño de su función acarrea algún gasto de comida, alojamiento, hospedaje, etcétera. ¿Tienes una comida, tienes algún gasto? Pasas el ticket que previamente has pagado y te lo paga el partido cuando, en este caso, el PSOE lo estima oportuno y (los gastos) se enmarcan dentro del partido", ha explicado sobre el método de abono de dietas del partido.

Serrano ha asegurado que no tuvo ni tiene "ninguna" relación con el exasesor ministerial Koldo García, y que únicamente le ha conocido "esporádicamente", al haber sido un miembro del equipo del exministro José Luis Ábalos, sin que haya mantenido reuniones con él. Tampoco conoce a los empresarios Víctor de Aldama o Antxon Alonso, ha dicho.