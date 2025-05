José María Aznar y Felipe González abogan por la centralidad democrática

Madrid/Los ex presidentes del Gobierno José María Aznar y Felipe González han coincidido este martes en la urgente necesidad de recuperar los espacios de "centralidad" política como contrapeso a los extremismos tanto de izquierda como de derecha que amenazan el funcionamiento democrático. Ambos líderes, que fueron condecorados con la medalla de honor del Consejo Empresarial Alianza Por Iberoamérica (CEAPI) por su contribución al fortalecimiento de las relaciones hispanoamericanas, lanzaron una seria advertencia sobre los peligros que supone abandonar los cauces democráticos tradicionales.

Durante la ceremonia celebrada en el marco del décimo aniversario de CEAPI, los dos ex mandatarios compartieron reflexiones sobre el estado actual de la democracia, subrayando que la seguridad nunca debe sacrificarse a costa de los derechos y libertades fundamentales. González, que gobernó España entre 1982 y 1996, defendió que la esencia democrática "vive en un gran espacio de centralidad" donde, a pesar de albergar "ideas diferentes", se comparten elementos sustanciales para la convivencia. "¡Que aburrimiento estar de acuerdo en todo! Nosotros teníamos muchas peleas y muchos enfrentamientos y discrepancias", exclamó el expresidente socialista dirigiéndose a su sucesor en el cargo.

Por su parte, Aznar, presidente entre 1996 y 2004, definió la democracia como el ejercicio de "aceptar al que piense distinto" y advirtió de que actualmente lo que "falla" en España es precisamente la política, que en su opinión funcionó adecuadamente durante muchos años en el pasado. El ex presidente popular se mostró especialmente preocupado por lo que denominó un "partidismo negativo" que busca "destruir al adversario" en lugar de construir consensos.

Los peligros del populismo y el extremismo

Aznar lanzó una contundente advertencia sobre las consecuencias de permitir que los "bajos fondos" asciendan en el panorama político. "Cuidado cuando los bajos fondos ascienden. Cuidado. Y digo dos veces la palabra cuidado. Cuidado cuando los bajos fondos ascienden porque la evolución natural de esos bajos fondos no solamente es el populismo, sino es el populismo destructivo", sentenció con visible preocupación.

El ex líder del Partido Popular insistió en que la esencia democrática "consiste en no pensar lo mismo sino en poder actuar en muchas cosas juntos pensando diferente", y que ese es precisamente "el sentido histórico de las cosas, el sentido institucional, la continuidad histórica de un país". Según su perspectiva, este es un valor que España no puede permitirse perder en el actual clima político.

Definiéndose como un "liberal conservador", Aznar hizo un llamamiento a que los liberales, independientemente de su posicionamiento en el espectro político, trabajen para que prevalezcan los "espacios de libertad y de moderación", así como el "respeto a la ley". "Y esas políticas constructivas, positivas, son las que hay que poner en marcha. En Iberoamérica, pero también en España", subrayó.

El antisemitismo y la figura de Trump en el panorama internacional

Uno de los momentos más destacados de la intervención de Aznar fue cuando alertó sobre el resurgimiento del antisemitismo como amenaza global. "Y lo digo con todo sentido aquí. Cuidado, el antisemitismo vuelve a ser una pieza especialmente relevante y peligrosa", enfatizó el expresidente, mostrando su inquietud por el repunte de esta forma de discriminación.

En referencia a la política internacional, Aznar planteó una provocadora cuestión sobre si "Europa no necesitaría a Trump para despertarse o para espabilarse", comentando que en los últimos 10 o 15 años, el Viejo Continente ha pasado de "representar el 24% del PIB del mundo a representar el 15%". "¿Quién tiene la culpa?", se preguntó retóricamente, para concluir: "Hemos cometido muchos errores".

Por su parte, Felipe González no dudó en calificar al presidente estadounidense Donald Trump como "el gran estratega del caos global". El expresidente socialista criticó que Trump "desconoce que Reagan aceptaba esa relación triangular", de manera que "no tenían que pasar por Washington para hablar con el Sur" y "la frontera de Río Grande para abajo", aludiendo a la histórica relación entre Estados Unidos, España y Latinoamérica.

La crisis de gobernanza en Iberoamérica

González aprovechó también su intervención para abordar la situación actual en Iberoamérica, región que según él atraviesa una "crisis de gobernanza seria" y sufre una "violencia de nuevo cuño". El ex presidente socialista explicó que, a diferencia del pasado, esta violencia no proviene de guerras o conflictos entre estados, sino que se genera dentro de los propios países.

Esta violencia, según González, emana de un poder "extraestatal" que además condiciona al Estado: "el poder de las mafias de todo tipo". Ante esta compleja situación, el expresidente consideró fundamental que las democracias recuperen elementos de cooperación para enfrentarse a un enemigo común: "la violencia del narco o de las mafias" que condicionan y limitan la acción política de los gobiernos.

¿Qué significa la centralidad política en democracia?

La centralidad política, concepto defendido por ambos ex presidentes durante el acto, representa ese espacio de consenso donde, más allá de las diferencias ideológicas, se comparten valores democráticos fundamentales y se respetan las reglas del juego institucional. No se trata de una posición ideológica específica, sino de un compromiso con el diálogo, el respeto al adversario y el rechazo a los extremismos que amenazan la estabilidad democrática.

En el contexto actual, marcado por la polarización y la fragmentación, este llamamiento a la centralidad supone una reivindicación de la moderación como valor político. Tanto Aznar como González, desde posiciones ideológicas diferentes, coincidieron en que este espacio de entendimiento es esencial para la salud democrática y para afrontar los desafíos globales contemporáneos.

¿Por qué resurge el antisemitismo en el contexto global?

El antisemitismo, esa ancestral forma de odio hacia el pueblo judío, ha experimentado un preocupante resurgimiento en diversos contextos internacionales. Factores como el conflicto en Oriente Medio, la proliferación de teorías conspirativas en redes sociales y el ascenso de movimientos extremistas tanto de izquierda como de derecha han contribuido a este fenómeno. La preocupación expresada por Aznar conecta con datos recientes de organismos internacionales que confirman un aumento de incidentes antisemitas en Europa y América.

¿Cómo afecta la política de Trump a las relaciones transatlánticas?

Las políticas de "América primero" impulsadas por Donald Trump han generado importantes tensiones en las relaciones entre Estados Unidos y Europa. El alejamiento de los principios multilateralistas, las disputas comerciales y las críticas a organizaciones como la OTAN han supuesto un replanteamiento de la alianza transatlántica. La reflexión de González sobre Trump como "estratega del caos global" apunta a la imprevisibilidad de una política exterior que ha alterado equilibrios geopolíticos establecidos durante décadas.

El encuentro entre estos dos ex presidentes, que representan épocas y visiones diferentes de la política española, constituye un llamamiento a la reflexión sobre los valores democráticos fundamentales en tiempos de incertidumbre global. Su coincidencia en la necesidad de recuperar espacios de centralidad y moderación frente a los extremismos emerge como una voz de experiencia en el actual panorama político nacional e internacional.