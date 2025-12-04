José Antonio Zarzalejos: "Pedro Sánchez no tiene ninguna disculpa"

José Antonio Zarzalejos (Bilbao, 1954) es periodista y escritor de larga trayectoria, fue director de El Correo de Bilbao durante los años de plomo de ETA y, posteriormente, de Abc. Ahora preside el consejo editorial de El Confidencial. Fue él quien adelantó en primicia el 2 de junio de 2014 la abdicación del rey Juan Carlos I, y ahora acaba de publicar La huella de Sánchez, en La Esfera de los Libros. La conversación arranca con Pedro Sánchez, al que no le concede un respiro a lo largo del libro, para finalizar con Felipe VI, del que publicó Un rey en la adversidad, un certero análisis del arranque de su reinado.

Pregunta.-¿Ha visto el video del Rey emérito? ¿Qué le parece?

-Es una iniciativa promocional de sus memorias ideadas por Laurence Debray. Resulta, como ha deslizado la Casa del Rey, inportuno e innecesiario, además de estar pésimamente realizado, hasta parece un fake. El padre del Rey se ha confundido tanto en autorizar sus memorias como en promocionarlas de esa manera.

P. -Sostiene en su libro que esta legislatura de Pedro Sánchez va camino de convertirse en un régimen, que sería un régimen presidencialista dirigido por una persona a la que no le otorga ninguna atenuante.

-No tiene ninguna disculpa, no se le puede hacer ninguna atenuante, en particular desde julio del 2023 hasta la actualidad.

P.-¿Por qué?

-Porque Pedro Sánchez es un hombre que ha roto todos los compromisos del Partido Socialista con la Transición y con la Constitución. Y está en el poder porque le apoyan o se aprovechan de él fuerzas cuyo objetivo último es la destrucción del Estado de la Constitución del 78. Y ese planteamiento no tiene desde mi punto de vista ninguna disculpa, mucho más cuando en un sistema parlamentario, como es el nacional, el presidente del Gobierno dice, explícitamente, que va a gobernar sin el Parlamento. Y cosa inédita en cualquier democracia liberal occidental, durante tres ejercicios estamos sin Presupuestos Generales del Estado. Estas cuentas públicas se medio ajustan a unos Presupuestos prorrogados, pero aprobados por unas Cortes Generales del año 2022; es decir, no las de la actual XV legislatura.

P.-Es una lectura sin concesiones.

-Sí, si a esto añadimos el hecho de que se ha producido una externalización de la política fuera de instituciones, con pactos con partidos cuyos dirigentes están acusados de delitos muy serios, caso de Puigdemont, o condenados, caso de Junqueras o de Otegi, hace que el juicio sobre la trayectoria de Pedro Sánchez tenga un juicio muy severo, porque además hay que añadir la corrupción.

P.-Bueno, es muy duro en el sentido que escribe que Pedro Sánchez tiene una personalidad narcisista, que es un temerario, incluso genético. Y que además que es un embustero.

-Vamos a ir por partes. Todas las personas que ejercen el poder y que lo han ejercido de una manera muy rotunda y contundente, tanto en la actualidad como a lo largo de la historia, presentan rasgos diferentes a los de la media de los ciudadanos. Hay siempre un componente narcisista, porque el poder, prácticamente, lo exige, hay una obsesión, una pulsión de control. Pero, digamos que estas características, que son comunes, se agudizan en el caso de Pedro Sánchez.

P.-Agravado.

-Sí. ¿Qué quiero decir? ¿Que estamos ante un personaje psicópata? Yo no diría eso. Yo no diría que es un personaje psicópata. Yo diría que tiene acusadamente los rasgos que David Owen decía que se correspondían con la enfermedad del poder. Y, en ese sentido, creo que, acusadamente, en relación con otros presidentes que hemos tenido. Pero esa dureza, además, tiene que ver con el hecho de que él gana una moción de censura, la primera en la historia de la democracia, con un discurso sobre de la limpieza. La limpieza frente a la corrupción del Partido Popular, que fue muy grave, efectivamente, pero ahora nos encontramos en un escenario de corrupción aguda. Tenemos ya una condena segura, que es la del fiscal general del Estado. Otras muy probables. Las de Ábalos, Cerdán, Koldo. Y dos que podrían serlo también. Por una parte está la investigación penal a su mujer, que no ha terminado, y la causa ya cerrada y abierto el juicio oral a su hermano. Y además, en el entorno suyo personal, de máxima confianza, se producen algunos episodios inquietantes. Por ejemplo, Antonio Hernando. Y el caso de Leire Díez. Y Paco Salazar. No quiere decir que Sánchez sea directamente culpable de esto, pero sí asume una responsabilidad.

P.- Sostiene que Begoña Gómez lo enviará a "la papelera de la historia".

-Sí, porque creo que es el punto débil emocional, pero también político. Porque es la cónyuge, su mujer, pero también quien, políticamente, siempre ha estado a su lado. Cuando se celebra aquí, en Sevilla, el último Congreso Federal del PSOE, hay dos grandes aclamados: Santos Cerdán y Begoña Gómez. Él comete el terrible error de parar su agenda durante cinco días en abril de 2024 y convertir el caso de su mujer en un caso con una proyección, por supuesto, nacional, pero también internacional. Y eso le está horadando mucho.

P.-Hay una afirmación suya que me parece inquietante, afirma que esto puede ser irreversible. Es decir, que cree que puede haber realmente un cambio de régimen, con independencia de si después se produce una alternancia política.

-Creo que hay cosas que ya no son reversibles. Voy a poner algunos ejemplos. Si tú haces a tu ministra de Justicia, sin solución de continuidad, fiscal general del Estado, hay una apariencia de parcialidad. Si tú conviertes a tu ministro de Transformación Digital, sin solución de continuidad, en gobernador del Banco de España, hay también una apariencia de parcialidad. Si tú concentras sobre una sola persona que está dentro del complejo de la Moncloa los ministerios de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Justicia, hay una apariencia de máximo control. Si además creas una macrocefalia en la Presidencia del Gobierno, estás desmintiendo la coalición, porque en tu propio gabinete y en tus propios servicios estás solapando la actividad de otros ministerios. Quiero decirte con esto que hay usos que pueden hacerse normas y, en el futuro, podemos tener un Gobierno, sea cual fuere, que dice "bueno, yo no voy a seguir por esta senda".

P.-Decía Rubalcaba que había que gobernar pensando en cuando no se iba a gobernar.

-Exacto. Y sobre todo, hay que gobernar no solamente para las generaciones actuales, sino para las que vienen.

P.-Si en la próxima legislatura gobernase el PP con Vox fuera, podríamos encontrarnos con una legislatura similar a ésta, donde un partido aliado condiciona hasta extremo y boicotea.

-Este es, verdaderamente, el grave peligro de la hiperfragmentación política que se produce en España a partir de las elecciones de 2015, es un sistema que estaba pensado para un bipartidismo, más o menos imperfecto, y que se completaba con fuerzas nacionalistas moderadas. Las elecciones de 2015 rompen lo que era este bipartidismo y crea un multipartidismo. Y esto es lo que nos aboca a una situación de reflexión, debemos repensar si nuestro sistema está, digamos, pensado para ello.

P.-El PSOE decidió apoyar, aunque con una abstención, la investidura de Mariano Rajoy. Eso no lo había hecho antes ninguno de los dos grandes partidos, pero los militantes volvieron a elegir después a Pedro Sánchez, que era contrario a eso.

-Esa actitud fue una actitud responsable. ¿Qué ocurre? Que el PSOE se encontró con un secretario general que los propios que le habían aupado en las primeras primarias, las de 2014, no conocían. Y ahí es donde surge un personaje que es, como he dicho en algunas ocasiones, un cisne negro de la democracia española.

P.-¿Un cisne negro? ¿Tan disruptivo lo ve?

-Absolutamente disruptivo. Totalmente. ¿Qué presidente de un Gobierno democrático pacta su investidura en el exterior, en el extranjero, con un dirigente de un partido acusado de haber dado un golpe de Estado, blando o duro, me da igual? ¿Qué Gobierno europeo pacta no, solamente, la investidura, sino un proceso de negociación con un relator internacional, nada menos que en Suiza? ¿Cómo es que era imposible la financiación singular de Cataluña antes del 23 de julio, y es posible en noviembre de ese mismo año?

P.-Hay una parte que analiza en el libro, que no sé si llamarle el arrinconamiento de Felipe VI por parte de Pedro Sánchez...

-Más que arrinconamiento, yo hablo de un achicamiento del espacio institucional de la Jefatura del Estado. Y lo razono. Sánchez ha sido el más presidencialista de los presidentes del Gobierno español. Ha comprimido la agenda de la Jefatura del Estado. Ha achicado su espacio en las relaciones exteriores. También hemos de ver que la amnistía choca, absoluta y totalmente, con el criterio de la Jefatura del Estado del 3 de octubre de 2017.

P.-¿De dónde viene ese asunto? ¿Cree que hay un problema entre Felipe VI y Pedro Sánchez?

-Hay un problema de Sánchez con Felipe VI, pero no de Felipe VI con Sánchez, y me explico. El Rey se ha convertido en la referencia de valores. Es un hombre transversal, serio, sobrio, cumplidor de su obligación, discreto, y esos valores no se le atribuyen a Sánchez. ¿Dónde se vio ese contraste de actitudes? Pues el 3 de noviembre del 2024 en Paiporta.

P.-En el libro cuenta un pasaje de horas después de los hechos de Paiporta, unas palabras duras entre Sánchez y el Rey.

-Sí, a la vuelta, hay una recriminación del presidente del Gobierno al Rey en la que le afea que no se haya retirado como cuando él se retiró, se lo recriminó de una manera muy agria. Y eso se produce en un espacio cerrado, pero perfectamente audible para los que estaban fuera.

P.-E interviene la Reina.

-Interviene la Reina y dice que se ha acabado, que esas conversaciones no se tienen que tener ahí, que no era ni el momento ni el lugar.

P.-Creo que si no sacan a Sánchez ese día de Paiporta, hubiera terminado con una agresión grave. También se ha generado un clima muy agresivo contra él, esos gritos de 'Pedro Sánchez, hijo de puta' en un teatro o en una plaza o en una carrera popular. No lo había visto nunca.

-Bueno, a mí también me asombra. No solamente me asombra, sino que me disgusta, pero eso tenemos que entenderlo de dos maneras: como síntoma de que se ha producido una polarización social evidente. Y también como reacción. Síntoma y reacción. Es decir, algo está haciendo mal Sánchez, el Partido Socialista y el Gobierno para que haya esa reacción. Creo que también tenemos que acordarnos, y a lo mejor las generaciones más jóvenes no se acuerdan, qué es lo que pasó con Adolfo Suárez. No nos olvidemos que a Felipe González se le atribuía ser la X de los GAL y se le llamó criminal. No nos olvidemos de la crisis del 11M y de Aznar. Yo creo que estamos viviendo este momento sin demasiadas referencias del pasado. Y entonces estamos todos un poco asustados por ese clima, por este modelo social que tenemos, que es de confrontación.