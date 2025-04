Izquierda Unida plantea que Sumar abandone el Gobierno por el gasto en Defensa

Después de las críticas al plan de Sánchez para cumplir con el compromiso de elevar hasta el 2% del PIB el gasto en Defensa, Sumar ha vuelto a subir el tono de sus críticas por la decisión del Ministerio del Interior de no cancelar la compra de munición a Israel por 6 millones de euros, pese al compromiso del Gobierno en hacerlo por la posible indemnización a la empresa adjudicataria. Y la crisis puede ir a más, puesto que el diputado de IU Enrique Santiago, parte de Sumar, ha planteado la posibilidad de que la formación que lidera Yolanda Díaz salga del Gobierno por estas discrepancias, al tiempo que ha pedido la dimisión de los ministros de Defensa e Interior si no se rescinde el contrato de armas con Israel.

En una rueda de prensa en el Congreso, Santiago ha denunciado que el PSOE está entrando en una "dinámica muy peligrosa" al imponer decisiones "de manera unilateral y sistemáticamente" en el Gobierno de coalición en asuntos como la seguridad y la defensa.

El líder del Partido Comunista de España ha planteado la posibilidad de que Sumar salga del Gobierno por este malestar, agravado tras conocer la compra de balas a Israel por parte del Ministerio del Interior, pero ha dicho que es una decisión que tendrá que tomar el espacio Sumar de forma colectiva.

Con el objetivo de analizar esta situación, y contemplando "todos los escenarios", IU ha solicitado este miércoles la convocatoria urgente de la mesa de partidos que integran la coalición de Sumar, entre los que están Movimiento Sumar, de Yolanda Díaz, la propia IU y otras formaciones como los comunes y Más Madrid.

"Es una situación grave", ha dicho Santiago, que ha subrayado que harán todo lo posible por evitar que en España haya un Ejecutivo de derecha y ultraderecha, aunque finalmente se decidiera la salida del Gobierno de todos los ministros de Sumar o solamente de IU, que cuenta con la representación de Sira Rego.

Por otro lado, el diputado de IU ha pedido la anulación inmediata del contrato de armas con Israel y ha añadido que, si no se rescinde, todos los funcionarios y responsables políticos de los ministerios del Interior y de Defensa deberían dar un paso a un lado, en alusión a Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles.

"No es aceptable, creíble, que no haya mecanismos para no ejecutar ese contrato", ha declarado.