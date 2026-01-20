Illa sale de la UCI y continúa "estable" y sin fiebre

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, sale de la UCI y evoluciona favorablemente.

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha salido de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona y ha sido trasladado a una habitación en planta, tras haber pasado una buena noche y evolucionar favorablemente.

Illa, según ha informado el hospital en un comunicado, "ha pasado una buena noche, continúa estable, sin fiebre y con una disminución significativa del dolor. Su evolución es favorable y hoy se ha trasladado a una habitación de planta, donde continuará su tratamiento según la pauta prescrita por el equipo médico".

El presidente catalán, ingresado desde el pasado sábado tras sufrir un cuadro de dolor lumbar y una pérdida de fuerza en músculos de las extremidades inferiores, padece una osteomielitis púbica, un proceso de naturaleza inflamatoria infecciosa provocada por el microbio Streptococcus dysgalactiae, según explicó ayer lunes el director gerente del Hospital Vall d'Hebron, Albert Salazar.

Se trata, según indicaron los doctores que lo atienden, de una patología infecciosa poco frecuente pero con buen pronóstico, pues los pacientes suelen tener una recuperación completa, no solo de la infección, sino también de la disfunción motora.

Reposo y antibiótico

Por prescripción médica, debe guardar reposo y no caminar durante unos días, y se prevé que pueda estar unos quince días ingresado, aunque este período podría variar en función de su evolución.

El tratamiento que seguir es el antibiótico, acompañado de analgésicos para el dolor, y deberá seguir con el trabajo de fisioterapia en el hospital para recuperar la totalidad de la movilidad de las extremidades inferiores.

La responsable de enfermedades infecciosas del Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona, Dolors Rodríguez, ha negado este martes, en RAC1, que Illa haya recibido un trato médico especial, ya que éste ha sido "idéntico" al de cualquier otro paciente con su patología