Gobierno o Red Eléctrica, he ahí la cuestión del corte de luz

Hace cerca de un mes, el 28 de abril, España se apagó. No se quedó a oscuras al principio porque el corte en el suministro eléctrico ocurrió pasado el mediodía, aunque en muchas zonas de España no se recuperó hasta muy entrada la noche, ya de madrugada. Fue un hito (negativo) de tal magnitud que el Polibarómetro de DYM para los periódicos del Grupo Joly realizado entre el 14 y el 19 de mayo sondeó a 1.057 personas a cuenta de este engorro del que aún no se conocen a los responsables, por mucho que la vicepresidenta tercera y ministra del ramo, Sara Aagesen, haya dado explicaciones en el Congreso, en ruedas de prensa y en distintos medios.

¿Qué opinan los españoles? ¿A qué creen que se debió esta desconexión total? ¿A quiénes responsabilizan? Hablan los encuestados. Una amplísima mayoría ve principalmente dos culpables: el Gobierno o Red Eléctrica. Cerca de un tercio de los encuestados (32,3%) señala con el dedo al Ejecutivo de Pedro Sánchez mientras que casi el 30% de los españoles (29,4%) sostienen que el principal responsable es la empresa que transporta la energía eléctrica desde los puntos de generación a la red de distribución; Es decir, el 61,7% apuntan a uno u otro, mientras sólo el 18,2% atribuyen el apagón a las compañías productoras de energía. Ni que decir tiene que son los votantes de Vox (58,4%) y del PP(51,1%) quienes piensan que el corte fue culpa de Moncloa; los simpatizantes socialistas son mucho más indulgentes con el Gobierno y sólo lo responsabilizan un 18% del electorado del PSOE, aunque sí ven muchos más (35,8%) a Red Eléctrica detrás del follón.

Casi un 40% y cerca de un 50% ven bien subir la producción nuclear y la verde, respectivamente

Aunque sea muy complicado, a la vista está por las lentas investigaciones de los expertos, discernir qué influyó para que se fundieran los plomos de España, la falta de planificación en la incorporación de las energías renovables asoma entre las principales. Hasta un 55,6% de los sondeados achacan a este aspecto la principal influencia, aunque es incluso superada por la deficiencia en los sistemas de control de la red eléctrica (55,8%). También un 50,5% entienden que hay una escasez de inversiones públicas en la producción y distribución de la energía eléctrica; asimismo, sólo un 42,3% piensan que la búsqueda de beneficios de las compañías privadas tuvo mucha o bastante influencia.

"No demonizamos las nucleares". Éste es uno de los mensajes que ha querido trasladar Aagesen a la opinión pública. "No hemos cerrado ninguna nuclear y estamos abiertos a mantenerlas si ello no supone ningún coste adicional para la ciudadanía. Hemos ampliado en 5,8 años la media del parque nuclear", afirmó esta misma semana la vicepresidenta tercera en Onda Cero.

A propósito de qué peso debería tener la energía nuclear en la producción de electricidad, un un 38,5% de los españoles estiman que debería ser mayor que el actual, una opción más valorada por los partidos de derechas:62,5% los votantes del PPy 61% los de Vox. Sólo un cuarto de los electores socialistas ven adecuado aumentar la producción nuclear.

El porcentaje se incrementa a la hora de valorar la relevancia que deberían tener las energías verdes en nuestro país. Raya el 50% (48,5%) la cifra de españoles que preferirían que subiera la producción de electricidad a través de la energía solar o la eólica y sólo un 10,3% de los encuestados consideran que el peso de la producción verde tendría que ser menor al actual. el 81,1% de los simpatizantes de Sumar y el 60,4% de los socialistas abogan por aumentar la electricidad a través de las energías solar y eólica, guarismo que se reduce al 45,2% y al 25,5% en los votantes del PP y Vox, respectivamente.

En cuanto a cómo ha afectado el apagón eléctrico a la imagen de España, un notable porcentaje de encuestados (55%) creen que ha perjudicado mucho o bastante, principalmente en votantes de PP y Vox, y casi un 20% piensan que poco o nada, sobre todo entre los electores de izquierdas.

El tan cacareado kit de superviviencia que la Unión Europea ha recomendado a los ciudadanos es otra de las cuestiones abordadas en el sondeo de DYM. Únicamente un 10,7% de la población ha adquirido este juego básico con alimentos, bebidas, medicinas y baterías para afrontar un situación similar a la de un apagón; no obstante, un 44,7% de los encuestados valoran adquirirlo después del corte eléctrico.