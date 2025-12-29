El Gobierno defiende que puede aprobar muchas medidas sin tener que pasar por el Congreso

La portavoz del Gobierno y ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros de la pasada semana.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y Portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha defendido hoy que el Gobierno apruebe medidas mediante reglamentos para que éstos no tengan que pasar por el Parlamento. Además, ha querido dejar claro que la Legislatura no va a caer por no tener Presupuestos o por los casos de corrupción en torno al Gobierno: "de ninguna manera".

En una entrevista en la Cadena Ser, la Portavoz del Ejecutivo ha argumentado que es necesario ser consciente de la composición del Parlamento y acto seguido ha defendido que "hay cuestiones que no necesitan un rango de ley, hay mucho que se puede hacer para mejorar la vida de la gente y que tiene, por ejemplo, un rango reglamentario".

Se trata, ha dicho, de medidas que no tienen que ser convalidadas por el Congreso de los Diputados, y según la ministra, "eso no las convierte en malas medidas". De hecho, considera que "se pueden hacer muchas cosas sin tener que tener el rango legislativo".

"Hay mucho que se puede hacer que no tiene que tener ese rango legal, respetando escrupulosamente la pirámide normativa de nuestro Estado de Derecho, claro que sí", ha exclamado y al ser preguntada si no cree que envía un mensaje político el hecho de que el Gobierno tenga que ir rebuscando medidas que no necesiten de la convalidación del Parlamento, ha respondido tajante: "de ninguna manera".

"Gobernar como somos en este país"

En su opinión, eso es gobernar: "cuando uno se cree verdaderamente la separación de poderes, esto es el gobernar como somos en este país". A ello ha añadido que tampoco es "retorcer" o "no querer asumir responsabilidades" el hecho de pedir a las comunidades autónomas que asuman las suyas en las materias en las que tienen competencias y ha puesto el ejemplo de la vivienda.

"Cuando yo exijo esa responsabilidad no es que estén no asumiendo la responsabilidad, es que estoy siendo muy consciente del Estado que somos, de las autonomías, de las competencias y por eso yo creo que es muy importante ser conscientes de que hay muchas medidas que no necesitan un rango legal y eso no es querer retorcer nada, sino eso simplemente es gobernar con una hoja de ruta muy clara e intentando llegar a mejorar la vida de la gente a todos los niveles", ha alegado.

Sin Presupuestos no cae la legislatura

Ante la pregunta de cómo es ser la Portavoz de un Gobierno que no ha podido aprobar los presupuestos en toda la Legislatura, Elma Saiz ha admitido que es un "momento ciertamente oscuro y dificultoso" pero cree que por ello es más importante que nunca poner "voz y faro" con el "orgullo de tener mucho que contar".

Dicho esto ha recordado que los presupuestos se presentarán en el primer trimestre de 2026 y que en estos momentos se están negociando con las fuerzas políticas sin negar que se tengan contactos con Junts, aunque sin afirmarlo tampoco.

No obstante, tiene claro que aunque no haya presupuestos no va a caer la Legislatura: "de ninguna manera". En este sentido, ha argumentado que esta legislatura tiene que continuar porque aún tienen muchas cosas por hacer y ha insistido en que los mandatos son de 4 años.

También cree que la legislatura es viable a pesar de los casos de corrupción que acosan al Gobierno, de que Sumar pida una remodelación profunda del Ejecutivo y de que los socios de investidura estén apretando. "No solo lo creo, lo estamos demostrando" ha exclamado y ha apuntado que la "realidad de España" es que se revisa al alza la previsión de crecimiento, se reducen los índices de pobreza, la temporalidad está en cifras más bajas, o que hay 22 millones de afiliados.

Y ante la pregunta de si no es también la realidad de España que un exministro del Gobierno está en la cárcel, Elma Saiz ha apuntado que "contra eso, total contundencia". En este punto, ha alegado que "nadie está exento de que aparezcan personas que no conciban la política como lo que es, como un servicio público".

Pero cree que lo importante es que se actúe con "total contundencia", colaborando con la justicia y encima de la mesa un plan de Estado contra la corrupción.

Aviso de los pactos "de involución" de PP y Vox

Además, Saiz ha advertido que la ciudadanía no está viendo las consecuencias "en sus carnes" de los pactos "de involución" entre el PP y Vox en las comunidades autónomas.

La portavoz ha asegurado que los ciudadanos no son conscientes del "dolor" que suponen los pactos de gobierno entre el PP y Vox, que significan "retrocesos en derechos y una involución clara en protección social" de la que el Gobierno central, ha asegurado, "está actuando como garante".

La ministra de Inclusión ha señalado a Vox por ser un partido que niega la violencia machista, el cambio climático y ha afeado que de los más de 300.000 millones de recursos adicionales destinados a las autonomías no se hayan utilizado en dar respuesta a la "necesidad en vivienda" de la sociedad extremeña.

Elma Saiz ha tratado de eludir la pregunta de por qué el PSOE ha tenido un retroceso tan importante en Extremadura, insinuando que les ha podido perjudicar el adelanto electoral en esta CCAA, que ha considerado "innecesario" así como la "deshumanización" del candidato.

En su opinión, en estos comicios se han producido dos hechos destacables. Se trata de la participación que ha sido "la más baja de la historia", lo que supone un "problema para la democracia" en el que deberían fijarse las fuerzas políticas.

El segundo hecho relevante, en su opinión, es el crecimiento de la ultraderecha en Extremadura ya que Vox ha duplicado sus diputados en el Parlamento regional.

Asimismo, afirma que el PSOE se encuentra "en un proceso de análisis" tras la bajada de diputados de 28 a 18 en la Asamblea de Extremadura para "tomar medidas" y "mejorar los resultados".

La "deshumanización" de Gallardo afectó a los resultados

En cualquier caso, ha asegurado este lunes que la convocatoria de las elecciones extremeñas del 21 de diciembre era "innecesaria" y que el objetivo de la presidenta de Extremadura, María Guardiola y del PP era "erosionar" al Gobierno de Pedro Sánchez, añadiendo además la "deshumanización" del exsecretario del PSOE extremeño Miguel Ángel Gallardo.

"No se me escapa el hecho de que estas convocatorias electorales innecesarias, quizás, en el fondo de todo esto, lo que pretende el Partido Popular es erosionar al Gobierno de España", ha criticado.

Durante su intervención, Saiz ha apuntado que existe un "modus operandi de deshumanización del candidato", socialista, "por parte de la derecha" y ha insistido en recordar que Gallardo fue un candidato elegido por la militancia del partido socialista, para evitar responder a la pregunta de si cree que el hecho de estar procesado junto con el hermano de Pedro Sánchez le ha podido perjudicar.

De esta forma, aunque Saiz ha expresado su "respeto" a la prerrogativa de Guardiola de convocar elecciones, ha afirmado que no ha conseguido tener más independencia en el Ejecutivo autonómico y ha quedado mucho más atada a Vox.