La Generalitat exige a Renfe y Adif responsabilidades "de forma inmediata" por el caos de los Rodalies

La Generalitat catalana ha exigido a Renfe y Adif que asuman responsabilidades por los cortes reiterados de los últimos días en la red de Rodalies "de forma inmediata", han dicho fuentes del Govern este lunes.

El Ejecutivo catalán ha pedido que las asuman "ante la grave acumulación de incidencias que afecta de forma reiterada la red ferroviaria de Cataluña".

Este lunes se ha recuperado parcialmente la circulación en la red de Rodalies tras cortarse completamente el pasado sábado por falta de seguridad en las infraestructuras, y tampoco ofrecer servicio el miércoles y jueves de la semana pasada.

Sin embargo, en la mañana de este lunes, el servicio se ha interrumpido completamente en dos ocasiones por una incidencia en el centro de control de Adif de la Estació de França (Barcelona).

El servicio de Rodalies ha funcionado de forma intermitente desde el pasado miércoles, tras el desprendimiento la noche del martes de un muro de contención en Gelida (Barcelona) contra el que chocó un tren provocando la muerte de una maquinista en prácticas, que también ha provocado el corte parcial de la AP-7 en sentido sur.

Illa "cierra filas" con Paneque

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, no tiene encima de la mesa cesar a la consellera de Territorio y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, por la situación de Rodalies, y apuesta por "trabajar por las soluciones".

Fuentes de la Presidencia han asegurado que Illa "cierra filas" con la consellera, y sostiene que es el momento de trabajar por las soluciones.

Paneque, junto al conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, en funciones de presidente por la hospitalización de Illa, ha sido la principal cara visible del Govern en la gestión de esta crisis de movilidad, iniciada el martes tras el accidente de la R4 en Gelida (Barcelona).

La gran mayoría de los partidos de la oposición han pedido el cese de Paneque, y también han reclamado ceses y asunción de responsabilidades por parte del Gobierno: Junts, ERC, PP, Vox y CUP han solicitado la dimisión de Paneque.

Desde los Comuns han avanzado que, cuando se restablezca la situación, pedirán que se asuman responsabilidades "a ambos lados", sin concretar si lo que reclaman es la dimisión de Paneque, mientras que AC ha pedido dimisiones inmediatas de los responsables, en general.