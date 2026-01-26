Feijóo pide a Vox "proporcionalidad" para investir a Guardiola y le reprocha que dedique "más tiempo a criticar" al PP que a Sánchez

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado este lunes a Vox "proporcionalidad" en las negociaciones para llegar a un acuerdo que permita investir a María Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura y ha recriminado al partido de Santiago Abascal que dedique "más tiempo a criticar" al PP que al Gobierno de Pedro Sánchez.

"Yo cuando observo a algunos dirigentes de Vox que dedican más tiempo a criticar al señor Feijóo que al señor Sánchez, pues creo que hay mucho militante en Vox que se está preguntando ¿por qué?", ha declarado Feijóo en una entrevista en la cadena Cope, que ha recogido Europa Press.

Después de que Vox decidiera suspender las negociaciones con el PP extremeño para investir a Guardiola, Feijóo ha recordado que el PP ha sacado "el mejor resultado de su historia" en Extremadura, con "más escaños que Vox y que el PSOE juntos". Y en este contexto, cree que hay que llegar a un "entendimiento con proporcionalidad".

"Si uno saca 29 escaños, primera fuerza y otro saca 11, lo lógico es que haya un entendimiento con proporcionalidad, que es lo que hemos planteado", ha manifestado, para añadir que el PP ha dado sus votos a Vox para que esté en la mesa del Parlamento extremeño cuando podría "no haberlo hecho" pero cree que al ser el tercer partido en esta región "tiene derecho a estar" en ese órgano.

En este punto, ha señalado que el PP va a "seguir trabajando para dar estabilidad" porque es su "compromiso". "Y entiendo yo que todos los partidos tienen que aceptar el resultado de las urnas. Si uno queda de primero y otro queda de tercero, hombre, el de tercero no puede condicionar y mandar en el Legislativo y ser determinante en el Ejecutivo. Eso no es proporcionalidad", ha advertido.

Azcón, "un candidato sólido y solvente"

Al ser preguntado si al PP le preocupa que Vox sea el partido que capitalice el malestar contra Sánchez tras los accidentes ferroviarios en las elecciones de Aragón del próximo 8 de febrero, Feijóo ha dicho que "quien quiera lo mejor para Aragón tiene a un candidato excelente" que es Jorge Azcón.

Según ha destacado, Azcón "ha ordenado la comunidad autónoma" y ha conseguido "más inversión que ningún otro" en la historia económica e industrial de Aragón. "Es un candidato sólido y solvente. El que quiera lo mejor para Aragón tiene al señor Azcón como candidato y el que quiera lo peor para Sánchez, en Aragón, también tiene al señor Azcón como candidato", ha aseverado.

A su entender, lo que está ocurriendo es que hay "una enorme tensión" en España y "un viento de cola", que "favorece a un partido como Vox". Pero el PP, ha proseguido, es un partido de Estado y de propuestas, no "un partido de las polémicas" o un "partido de las protestas".

"Y le estamos haciendo, en mi opinión, el servicio que merece nuestro país", ha asegurado, para añadir que el PP no puede dedicarse a "tensionar al máximo" si bien ha reconocido que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "activa la tensión" y "la crispación".

Sin embargo, cree que eso "puede dar resultados electorales durante algún tiempo". "Pero nosotros no hemos nacido ayer. Nosotros no somos un partido simplemente para conseguir un puñado de votos. Nosotros somos un partido para estructurar nuestro país, para un proyecto de Estado", ha declarado, para recalcar que España está "en un supuesto colapso" porque "nunca" ha tenido un Gobierno "tan mediocre" y "sectario".

En este contexto, ha subrayado que el PP está para "cambiar el país" y cuenta con "un proyecto de Estado", así como con "experiencia" en la gestión, criticando que Vox dedique "más tiempo a criticar al señor Feijóo que al señor Sánchez". De hecho, ha censurado que el objetivo "fundamental" de esa formación en Andalucía haya sido "descalificar al presidente a la Junta de Andalucía y no al sanchismo".

Compromiso de gobernar en solitario tras las generales

Asimismo, Feijóo ha reiterado su compromiso de gobernar en solitario y ha indicado que en las próximas generales se están "jugando muchas cosas". Por eso, ha dicho que le dirá a los ciudadanos que "reflexionen todos juntos sobre la situación" de España.

"He dicho que el cordón rojo para mí es Bildu, un cordón infranqueable, y el sanchismo actual no se puede pactar con Sánchez, porque Sánchez es el sinónimo de la mentira, es el sinónimo de la crispación, es el sinónimo del incumplimiento sistemático, y por tanto, espero tener esa mayoría suficiente que me permita gobernar en solitario", ha relatado, para agregar que los gobiernos de coalición "no han funcionado" en España.

Al ser preguntado si defiende gobierno con Vox en las autonomías pero no en el Gobierno de la nación, Feijóo ha asegurado que "no es lo mismo el Gobierno de la nación que el gobierno de una comunidad autónoma".

"No tenemos las mismas competencias, las políticas del Estado se hacen en el Gobierno de la nación y la gestión de los servicios públicos esenciales mayoritariamente se hace en el gobierno de las comunidades. Son dos realidades distintas", ha dicho, para reiterar que él quiere gobernar España en solitario.

Feijóo ha dicho ser consciente de que Vox "no va a desaparecer" pero ha añadido que "los votantes, los indecisos, los abstencionistas" y "los que quieren echar a Sánchez" tienen la papeleta del Partido Popular.

"Y esa papeleta les garantiza que Sánchez no va a gobernar. Y les garantiza que un partido centrado, un partido que tiene experiencia de gobierno puede tener las riendas de su país. Y esto es lo que hemos planteado y lo que sigo planteando. Me parece una cuestión bastante razonable", ha finalizado.