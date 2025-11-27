Feijóo llama a una protesta ciudadana el domingo contra Sánchez: "Es la manzana podrida"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha convocado a la ciudadanía a una protesta ciudadana al mediodía del domingo en el templo de Debot en Madrid contra "la corrupción del domingo", después de que este jueves el Tribunal Supremo haya enviado a prisión provisional sin fianza al ex ministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos y su ex asesor en el Ministerio Koldo Ábalos al entender que existe "riesgo extremo" de fuga ante las elevadas peticiones de prisión que afrontan por presuntas comisiones irregulares en contratos de mascarillas.

Ha explicado que no se puede permanecer impasible ante todo lo que está sucediendo con el caso Koldo y otros casos de corrupción que afectan a Sánchez, y por ello convoca esa concentración cívica y abierta a todos los ciudadanos y responsables políticos de cualquier partido que crea en la decencia y el estado de derecho.

"Lo que ha ocurrido hoy no es un hecho aislado, ni mala suerte, ni conspiración del Poder Judicial. Cuando todos los que le encumbraron entran en la cárcel, Sánchez tiene que salir de la Moncloa", ha asegurado el líder del PP, quien ha acusado al presidente del Gobierno de ser "la manzana podrida": "Todo lo que está a su alrededor se ha acabado descomponiendo. La responsabilidad política es suya", ha insistido el líder popular.