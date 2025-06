Feijóo exige a Sánchez que "se rinda" a la democracia y convoque las elecciones ya

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido este domingo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se "rinda" ante la democracia y "convoque ya elecciones" ante una multitud congregada por su partido en la madrileña Plaza de España a la que ha transmitido su convencimiento de que está preparado para relevarle. "Ríndase a la democracia. Convoque elecciones, las queremos ya, porque nadie lo votó para esto", ha clamado Feijóo en un encendido discurso en el que se ha mostrado dispuesto a "liderar la revolución de la decencia y la libertad" y en el que ha sido aclamado reiteradamente entre gritos de "Sánchez, dimisión".

Feijóo ha llamado a los españoles a "no callar" y "rebelarse contra la degradación" del actual Gobierno a través de "una revolución de la decencia y de la libertad" en las calles hasta que haya elecciones. "España necesita una revolución, la revolución de la decencia y de la libertad. Y la vamos a liderar desde las calles y hasta las urnas, pasando por las instituciones. Y para esa revolución que comienza hoy, cuento con todos los ciudadanos honestos y libres de nuestro país", ha proclamado Feijóo en la concentración que el PP ha convocado en la Plaza de España de Madrid bajo el lema Mafia o democracia.

Feijóo saluda a la multitud congregada en la manifestación contra Sánchez en Madrid este domingo. / Borja Sánchez-Trillo / Efe

El líder del PP ha pedido al presidente del Gobierno que "deje de esconderse", de "mentir" y de "huir". "España está preparada y yo estoy listo. Y solo falta que Sánchez encuentre el coraje para poner urnas y preguntar a los españoles". Y ha criticado que el presidente del Gobierno esconderse: “Estamos aquí para que seáis vosotros los que habléis alto y claro frente al presidente que se esconde. Aquí está un país que no lo hace. Frente al Gobierno que nos miente, aquí estamos los españoles que no nos callamos. Y por eso más de 100.000 personas estamos aquí en el mes de junio y con este calor”, ha dicho el líder popular. “España no es un cortijo. No somos siervos de nadie”, ha añadido.

El líder del PP ha asegurado que "esto no va de siglas". "Y ojalá el resto de líderes lleguen a entenderlo pronto. Esto va de algo mucho más grande, esto va de decencia, de dignidad democrática, esto va de España. Y esto es lo que hemos venido a defender", ha proclamado.

Durante su intervención, Feijóo ha cifrado en más de 100.000 personas los asistentes a esta movilización, en la que ha estado arropado por los 'barones' territoriales del PP y por los ex presidentes José María Aznar y Mariano Rajoy. Sin embargo, la Delegación del Gobierno ha rebajado esa cifra al hablar de 50.000 personas.

Los miles de asistentes han coreado lemas como Pedro Sánchez, dimisión o Democracia, dimisión y han contado desde antes de las 11:00 con la animación de DJ Pulpo, que ha clamado contra las "mentiras" de Pedro Sánchez.