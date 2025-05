Una responsable de la ex pareja de Ábalos en Tragsatec denuncia presiones de Adif: "Me mandaron callar"

Virginia Barbancho Domínguez, exresponsable técnico del proyecto de Tragsatec al que estaba adscrita Jésica Rodríguez, ha declarado este viernes desde el Senado que detectó "irregularidades" en el trabajo de la expareja del que fuera ministro José Luis Ábalos y ha denunciado que recibió indicaciones desde Adif, que era cliente del proyecto, para hacer la "vista gorda".

"Me mandaron callar", ha proclamado la excargo de Tragsatec durante su comparecencia en la comisión de investigación del Senado sobre todas las ramificaciones del caso Koldo, en la que ha explicado que no tenía la "certeza" de que Jésica Rodríguez no estaba trabajando.

Sin embargo, sí que tenía la "certeza" de que la ex pareja de José Luis Ábalos no fichaba. "Tenía elementos que no me gustaban nada", ha añadido Virginia Barbancho, que ha denunciado que no pudo terminar de descubrirlo, aunque sí que lo puso en conocimiento de su superior jerárquico.

Eso sí, se ha desmarcado del proceso de selección de Jessica Rodríguez, aunque, cuando ya estaba dentro del proyecto, alguien le llegó a comentar que venía de parte del ministro de Transportes de por aquel entonces, José Luis Ábalos.

Y ante las sospechas, la ex responsable técnico del proyecto le implantó un sistema de fichaje, que comenzó a eludir durante varias semanas, tal y como ha explicado Virginia Barbancho. Al hablar con ella sobre este asunto, recibió indicaciones para que hiciera la vista gorda.