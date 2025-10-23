Los dos eurofighters y el A400M españoles ya patrullan en Lituania: así es la operación 'Eastern Sentry' de la OTAN

Los tres aviones militares españoles ya se han incorporado oficialmente a la operación Eastern Sentry (Centinela Oriental) de la OTAN en el flanco este de la Alianza. El Destacamento Aéreo Táctico (DAT) Vilkas del Ejército del Aire y del Espacio español desplegado en Lituania está participando activamente en esta misión, proporcionando capacidades vigilancia y disuasión en la región, especialmente contra drones rusos.

La contribución española se concreta con dos cazas Eurofighter C.16 y un avión cisterna A400M TK.23 que operan desde la base aérea de Šiauliai, en territorio lituano. Los cazas proceden del Ala 11 de Morón de la Frontera (Sevilla), mientras que el avión de reabastecimiento pertenece al Ala 31 de Zaragoza. Este despliegue refuerza significativamente la misión de Policía Aérea del Báltico (eAP-69), en un momento de especial tensión geopolítica en la región.

La operación Eastern Sentry fue activada el 12 de septiembre de 2024 por el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, junto al Comandante Supremo Aliado en Europa (SACEUR), general Alexus G. Grynkewich, como respuesta directa a la violación del espacio aéreo aliado por drones rusos ocurrida apenas dos días antes. España comunicó inmediatamente su intención de participar, materializando así su compromiso con la seguridad colectiva de la Alianza Atlántica.

El papel crucial del destacamento 'Vilkas' en la seguridad del Báltico

El nombre Vilkas, que significa lobo en lituano, identifica a este destacamento español cuya misión principal es contribuir a las labores de policía aérea reforzada en el flanco oriental de la OTAN. Bajo el mando del teniente coronel Francisco Holgado, el contingente comenzó sus operaciones en agosto de 2024 y tiene previsto ser relevado en noviembre de 2025 para garantizar la continuidad operativa de la misión.

Uno de los eurofighter desplegados en Lituania visto desde el A400M. / EMAD

El general Grynkewich, máximo responsable militar de la OTAN en Europa, destacó durante la activación de la operación que «la operación Centinela Oriental proporcionará una disuasión y defensa aún más focalizadas y flexibles, donde y cuando sean necesarias para proteger a nuestra población y disuadir nuevos actos imprudentes y peligrosos como los ocurridos a principio de esta semana».

La estructura del DAT Vilkas es compleja y robusta, contando con aproximadamente 200 aviadores procedentes de 15 unidades diferentes del Ejército del Aire y del Espacio español. El despliegue total incluye ocho aviones Eurofighter del Ala 11 y un avión de reabastecimiento A400M del Ala 31, todos ellos transferidos formalmente a la estructura de mando integrado de la OTAN durante el período de la misión.

La incorporación española a Eastern Sentry representa un paso significativo en el refuerzo de la postura defensiva de la OTAN en su flanco oriental, una región que ha visto incrementar notablemente las tensiones geopolíticas desde 2022. Los dos cazas C.16 están integrados en un sistema de alerta rápida (Quick Reaction Alert o QRA), mientras que el avión cisterna TK.23 proporciona capacidades esenciales de reabastecimiento en vuelo para extender el alcance y la persistencia de las operaciones aéreas aliadas.

Los eurofighters españoles, en pista. / EMAD

España mantiene así su compromiso con la seguridad colectiva de la Alianza Atlántica, especialmente en un momento en que los países bálticos afrontan amenazas híbridas y convencionales que requieren una respuesta firme y coordinada. La contribución española no solo aporta capacidades militares tangibles, sino que también envía un mensaje inequívoco de solidaridad hacia los aliados del flanco este.

El despliegue se enmarca dentro de las medidas de adaptación de la OTAN a un entorno de seguridad cambiante, donde la vigilancia aérea permanente juega un papel crucial para la detección temprana y disuasión de posibles amenazas. La base aérea de Šiauliai, donde operan los medios españoles, se ha convertido en un punto neurálgico para la defensa aérea de la región báltica.

Capacidades y características de las aeronaves desplegadas

Los Eurofighter C.16 desplegados en Lituania representan la columna vertebral de la capacidad de caza y superioridad aérea española. Estas aeronaves multirrol de cuarta generación avanzada están equipadas con sistemas de armas y sensores de última generación que les permiten realizar misiones de interceptación, escolta y reconocimiento con alta efectividad. Su velocidad máxima de más de 2.000 km/h y su techo operativo superior a los 15.000 metros los convierten en plataformas ideales para la misión de policía aérea.

Por su parte, el A400M TK.23 es un avión de transporte pesado adaptado para misiones de reabastecimiento en vuelo mediante pods subalares, lo que permite extender significativamente el radio de acción y la permanencia en zona de los cazas. Esta capacidad resulta fundamental en un teatro de operaciones como el Báltico, donde las distancias y la necesidad de respuesta rápida exigen una logística aérea avanzada.

Ambas plataformas se complementan perfectamente para proporcionar una respuesta integral a los requerimientos de la misión. El A400M puede transportar hasta 37 toneladas de combustible para transferir a otras aeronaves, multiplicando la eficacia operativa del destacamento y proporcionando flexibilidad táctica a los planificadores de la OTAN.