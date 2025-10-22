España envía dos Eurofighters y un A400M a Lituania en el operativo de la OTAN contra la entrada de drones rusos

Los aviones de combate españoles han comenzado a participar activamente en la operación Centinela Oriental, la iniciativa militar lanzada por la OTAN en septiembre de 2024 como respuesta directa a las repetidas incursiones de drones rusos en el espacio aéreo aliado. El Destacamento Aéreo Táctico Vilkas, formado por dos cazas Eurofighter y un avión cisterna A400M, ya opera desde la base lituana de Siauliai para reforzar la vigilancia del flanco oriental de la Alianza Atlántica.

Según ha informado oficialmente el Estado Mayor de la Defensa, estos medios aéreos procedentes del Ala 11 con base en Morón de la Frontera (Sevilla) y del Ala 31 de Zaragoza, se han incorporado plenamente al dispositivo multinacional que la OTAN ha desplegado tras los graves incidentes registrados en el espacio aéreo aliado. La misión de los efectivos españoles se centra en el refuerzo de las capacidades de policía aérea del Báltico, una zona especialmente sensible por su proximidad con Rusia y que ha experimentado un notable incremento de tensiones en los últimos meses.

La operación Centinela Oriental fue anunciada oficialmente el 12 de septiembre de 2024 por el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, quien durante una rueda de prensa en Bruselas declaró: "La OTAN está lanzando Centinela oriental para potenciar nuestra postura militar aún más a lo largo de nuestro flanco oriental". Esta decisión llegó después de que se registrara lo que el propio Rutte describió como "la mayor concentración de violaciones del espacio aéreo de la OTAN que se haya visto".

Un avión A400M en pleno vuelo.

España, mostrando su compromiso con la seguridad colectiva, comunicó ese mismo día su intención de participar en esta nueva operación. La rapidez en la respuesta española refleja la importancia que Madrid otorga a la solidaridad con los países del flanco este de la Alianza, particularmente vulnerables ante las acciones de Rusia en el contexto del conflicto ucraniano que ya se prolonga desde hace más de tres años.

El peligro creciente de las incursiones aéreas rusas

El secretario general de la OTAN no dejó lugar a dudas sobre la gravedad de la situación cuando afirmó que "la imprudencia de Rusia en el aire a lo largo de nuestro flanco oriental es cada vez más frecuente". Rutte detalló que se habían registrado violaciones del espacio aéreo aliado por drones rusos en varios países: Rumanía, Estonia, Letonia y Lituania, añadiendo que, "sea intencionado o no, es peligroso e inaceptable".

Estos incidentes han generado una creciente preocupación entre los miembros de la Alianza, especialmente tras la violación del espacio aéreo polaco por drones rusos que tuvo lugar apenas unos días antes del anuncio de la operación. Polonia, que comparte frontera con el enclave ruso de Kaliningrado y con Bielorrusia, país aliado de Moscú, ha reforzado significativamente sus sistemas de defensa aérea en respuesta a estas amenazas.

Los Eurofighter del Ala 11: la punta de lanza española

Los cazas Eurofighter desplegados en Lituania pertenecen al Ala 11, con base en Morón de la Frontera (Sevilla). Esta unidad es una de las más experimentadas del Ejército del Aire y del Espacio en misiones internacionales, habiendo participado en numerosos despliegues operativos tanto en el marco de la OTAN como en otras iniciativas multinacionales.

El Eurofighter Typhoon es considerado uno de los aviones de combate más avanzados del mundo, con excelentes prestaciones en velocidad, maniobrabilidad y capacidad de armamento. Su radar de barrido electrónico y sus sistemas de guerra electrónica lo convierten en una plataforma ideal para misiones de interceptación e identificación de aeronaves que pudieran violar el espacio aéreo aliado.