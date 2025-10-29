En directo el primer aniversario de la dana de Valencia | Los familiares de las víctimas insultan a Mazón: "¡Cobarde, rata!"

Los nombres de las 237 personas fallecidas en la dana de Valencia del pasado 29 de octubre, de la que hoy se cumple un año, se han escuchado este miércoles en el funeral de Estado celebrado con motivo del primer aniversario de la tragedia, en el que también se ha guardado un minuto de silencio en su memoria y los Reyes les han dedicado una ofrenda floral. El acto ha estado marcado por los insultos al presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, al principio y al final del acto.

El homenaje ha comenzado a las 18:00 en el interior del Museo de las Ciencias, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, presidido por los Reyes y con la asistencia de todo el Gobierno de España, encabezado por el presidente, Pedro Sánchez.