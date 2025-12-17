Santos Cerdán asegura al llegar al Senado que hablará con total "normalidad y tranquilidad" en la comisión del caso Koldo

El ex diputado socialista Santos Cerdán ha dicho a la prensa este miércoles al llegar al Senado para su comparecencia en la comisión Koldo que se dispone a "hablar" con total "normalidad y tranquilidad". Cerdán ha llegado a la plaza de la Marina Española en taxi, acompañado de su abogado, y tan solo ha hecho ese comentario a los periodistas, que le han preguntado repetidamente si se dispone a contestar a los senadores o se acogerá a su derecho a guardar silencio, al estar imputado en una causa judicial.

El ex secretario de Organización del PSOE comparece casi un mes después de salir de prisión, donde permaneció cinco meses tras la publicación de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que le situaba como epicentro de una presunta trama corrupta de cobro de mordidas a cambio de adjudicaciones de obra pública. Cerdán, a quien el Tribunal Supremo (TS) investiga por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y cohecho, se somete al interrogatorio de los senadores hoy a partir de las 10:00.

Se trata de la segunda ocasión en la que Santos Cerdán acude a la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo, ya que fue interrogado por este foro hace unos meses cuando estaba al frente de la secretaría de Organización del PSOE. En esta ocasión es previsible que debido a su situación judicial, el ex secretario de Organización del PSOE opte por acogerse a su derecho a no declarar, como han hecho otros comparecientes en su misma situación, para no comprometer su defensa.

Cerdán acude a la Cámara Alta tras la entrada en prisión del ex ministro José Luis Ábalos y el ex asesor ministerial Koldo García, con quienes habría liderado la supuesta trama corrupta, y unos días después de la confirmación de la apertura de juicio oral en el Tribunal Supremo para Ábalos, Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por presuntas irregularidades en los contratos de mascarillas que adjudicó el Ministerio de Transportes durante la pandemia.

Trama Leire

La citación llega, asimismo, una semana después de las detenciones de la ex militante socialista Leire Díez, el expresidente de la Sociedad Estatal Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso, socio de Cerdán en la empresa Servinabar --una compañía clave en el caso--, en el marco de una investigación de la Audiencia Nacional por presuntas irregularidades en contratos públicos.

De la misma forma, la semana pasada fueron detenidos el presidente de la aerolínea Plus Ultra, Julio Martínez, y el CEO de la compañía, Roberto Roselli, en el marco de otra investigación de la Audiencia Nacional tras una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción que apunta al "uso indebido" de los 53 millones de euros del rescate del Gobierno a la empresa y al presunto blanqueo de fondos públicos y oro de Venezuela en varios países.