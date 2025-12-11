La UCO detiene a Antxon Alonso, socio de Cerdán en Servinabar

El tercer detenido por la UCO de la Guardia Civil en la operación en la que han sido arrestados la exmilitante del PSOE Leire Díez y el ex presidente de la SEPI Vicente Fernández es Antxon Alonso, considerado por los investigadores socio de Santos Cerdán en la empresa Servinabar

Tanto Díez como Fernández están siendo investigados por el Juzgado número 6 de la Audiencia Nacional por presuntas irregularidades en la SEPI, la sociedad que Fernández presidió entre los años 2018, al poco de llegar Pedro Sánchez, y 2019. Ambos se encuentran en el cuartel de la Guardia Civil de Tres Cantos, en Madrid.

Tal como había publicado este medio, Fernández (Málaga, 1973) le prestó un despacho en Madrid a Díez para que celebrase las reuniones donde ella trataba de averiguar detalles de casos judiciales que afectaban a cargos socialistas. Una vez que Fernández dejó la SEPI, solicitó permiso para trabajar en Servinabar, la empresa, presuntamente, participada por Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE. En la empresa navarra trabajó de 2021 a 2023.