Bolaños admite que los apoyos para nuevos Presupuestos "no están maduros" pero los actuales son "muy buenos"

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha reconocido que los apoyos parlamentarios que el Gobierno necesita para aprobar nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este año 2025 "no están maduros", aunque niega que exista ninguna preocupación porque, según apunta, los que están en vigor son "muy buenos" y están "dando sus frutos en la economía real".

En declaraciones a los medios desde el Palacio de Parcent, el ministro ha señalado que los presupuestos actuales, aprobados en el año 2023 y posteriormente prorrogados, son "expansivos, progresistas y están dando resultados evidentes" en términos de crecimiento económico y creación de empleo.

El ministro ha sido preguntado por si el Gobierno debería convocar elecciones si no consigue apoyo para aprobar PGE, después de que en la víspera el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, descartara esta posibilidad y asegurase que si no podían aprobar unos nuevos, se seguirían prorrogando para dar "estabilidad" al país.

En la misma línea marcada por Sánchez, Bolaños dice que el Gobierno no renuncia a que haya Cuentas Generales este año, siguen "dialogando" con los Grupos Parlamentarios y continuarán haciéndolo, pero admite que no se prevé un acuerdo inmediato: "Es evidente que, a día de hoy, los apoyos para unos nuevos Presupuestos General del Estado no están maduros", ha indicado.

Por tanto, aunque reitera que seguirán trabajando con los Grupos Parlamentarios, el Ejecutivo no tiene "ninguna preocupación" porque las cuentas en vigor están generando empleo y crecimiento económico, "multiplicando por cuatro el de la Unión Europea", ha insistido.