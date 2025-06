Ayuso dice que se "saldrá" de la Conferencia de Presidentes si no le hablan en español

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este jueves que no piensa ponerse ningún pinganillo en la Conferencia de Presidentes de este viernes, en la que por primera vez se permite el uso de idiomas cooficiales, y ha afirmado que se "saldrá" si no le hablan en español: "Todo lo que me tengan que decir en los pasillos en español, o lo dicen dentro en el mismo idioma o me saldré", ha afirmado.

En la sesión de control al Gobierno en la Asamblea de Madrid, Ayuso ha acusado al Gobierno de España de hacer "provincianismo con el secesionismo catalán", ya que ha asegurado que se trata de "una corruptela que no piensa pagar desde la Comunidad de Madrid".

La dirigente regional ha afirmado que expectativas de cara a esta reunión tiene "pocas", ya que ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, las utiliza para su "gloria", si bien ella asistirá "por coherencia". "Queremos escuchar a los presidentes autonómicos que, insisto, son los protagonistas de este día. Por no desairar a los catalanes, porque si siempre reivindicamos la presencia del Estado en Cataluña, pues ahora haremos exactamente lo mismo", ha subrayado.

Si bien ha resaltado que le dirá al Gobierno que lo que está pretendiendo es "una absoluta golfada" y que todo lo que le tengan que decir en los pasillos en español "o lo dicen dentro en el mismo idioma" o se saldrá.

"Ya veré lo que haré con esos pinganillos, ya les digo que no me los pienso poner. Porque en lugar de defender el español en todos los rincones, lo que hacen es utilizar el catalán, la lengua de los catalanes, para hacer provincianismo con el secesionismo catalán", ha denunciado.

Díaz Ayuso ha puesto el foco en la importancia de hablar de vivienda, la libertad de la educación, la energía y la convivencia de las renovables con la nuclear, mientras España "sigue sufriendo el bochorno de ocultar por parte del Gobierno que pasó con el apagón".

Sobre Cataluña, ha indicado que no va a permitir que se cree "una nación paralegal con el dinero de todos y rompiendo el Estado de Derecho y la Constitución y mucho menos a manos del Constitucional".

"Y cuando hablemos de inmigración les diré que ellos tienen las competencias en gestión de fronteras y, por tanto, este problema que (Pedro) Sánchez le está creando a Europa cada vez se tendrá que saber más", ha trasladado, a la vez que volverá a hablar de "la falta de médicos" y el "caos ferroviario".

"Toda esa mafia será mañana denunciada. La Unión Europea tendrá que poner fin a este disparate porque el Legislativo está arrollando al Judicial, porque Sánchez ha roto la separación de poderes y porque la democracia sin ley no es democracia, es una cueva de ladrones", ha enfatizado la líder del Ejecutivo madrileño.

En la misma línea, el portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, se ha referido a la comparecencia ayer de la exmilitante socialista Leire Díez, algo que ha calificado como "el fango y la magia pegándose en tiempo real".

"En la Conferencia de Presidentes se va a hablar de lo que está pasando en España. Porque tenemos a una directora de la Guardia Civil (Mercedes González) que está conspirando contra la propia Guardia Civil para ayudar a Sánchez", ha avisado, a la vez que ha criticado que Díez quiera vender unA imagen de "periodista de investigación" si bien "nunca ha publicada nada". "Señorías del PSOE y Más Madrid, no sé qué tal estarán en ese lado del muro, pero el olor ya nos va llegando hasta aquí y es nauseabundo", ha censurado.