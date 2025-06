Ayuso acusa a Sánchez de "organizar operaciones de Estado" contra jueces y fiscales

La Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "organizar operaciones de Estado" contra jueces, fiscales y periodistas. "Él está solamente a la mafia, que es a organizar operaciones de Estado, contra jueces, fiscales, contra periodistas, contra aquel que investiga su corrupción y al coste que sea", ha dicho Ayuso en una entrevista en la Cope.

A juicio de la presidenta madrileña, a Sánchez "lo único que le queda es comer chicle y poner los pies encima de la mesa".

La presidenta madrileña ha afirmado hoy que "habrá gente que no esté de acuerdo con la política que hago, pero no voy en contra, gobierno para todo el mundo, bajo una forma determinada de ver la vida, con unos valores y unos principios probablemente no compartidos por todos, vale, pero no es a la contra".

Sin embargo, para Ayuso el presidente Sánchez "se levanta cada mañana buscando un muro" y "abandonando los problemas reales y pasando todo el día dividiendo lo público de lo privado".

"En fin, tiene que ser bastante triste su forma de entender la política (...) él no tiene un proyecto y los nacionalistas lo tienen clarísimo desde hace décadas y ahora a gran velocidad", ha añadido.

Por todo, ha pedido acudir este domingo a la manifestación que ha convocado el Partido Popular, bajo el lema Mafia o democracia, en la Plaza de España de Madrid para "denunciar que lo que se está viviendo" el país "no es normal". "Debemos estar todos allí y a partir de lunes seguir y seguir y seguir hasta que nos convenzamos de que una alternativa es necesaria y es urgente. El país no aguanta más este deterioro al que nos ha llevado Pedro Sánchez por su única obsesión de mantenerse y amnistiar su corrupción".

"Un abuso intolerable de las instituciones" el "juicio mediático" a su pareja

Asimismo, Ayuso ha insistido en que es "un abuso intolerable de las instituciones" el "juicio mediático de dos años" a su novio, Alberto González Amador. La dirigente madrileña ha cargado contra "el juicio mediático de dos años" porque es "de Ayuso" y ha criticado a las instituciones que "no tienen otra cosa mejor que hacer que estar metiendo la mano en una inspección fiscal".

La presidenta popular ha reconocido que "no es agradable, pero es lo que toca", después de que una jueza haya citado como investigada a la mujer del presidente de Quirón Prevención SL, a quien el novio de Ayuso compró una empresa por medio millón de euros en lo que sospecha que pudo ser una comisión encubierta.

Ayuso también ha expresado que la "presión" que hay sobre el Partido Popular es "tremenda", y por eso ha pedido que mañana, en la manifestación convocada en Madrid por el PP, "todos tenemos que mostrar nuestra disconformidad con el deterioro porque la mafia es que está ahora mismo gestionando nuestra nación, nos está llevando a un callejón imposible y a una situación irreversible".

"A partir del lunes seguir y seguir y seguir hasta que nos convenzamos de que una alternativa es necesaria y es urgente y que España no aguanta más este deterioro al que nos ha llevado Pedro Sánchez por su única obsesión o preocupación, que es mantenerse en el poder para amnistiar su propia corrupción", ha zanjado.