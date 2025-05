Alegría recalca que "jamás" ha tenido constancia de una supuesta fiesta de Ábalos en el Parador de Teruel

La ministra portavoz y ex delegada del Gobierno en Aragón, Pilar Alegría, ha recalcado desde el Senado que "jamás" ha tenido constancia de que el ex ministro José Luis Ábalos montara una fiesta en el Parador de Teruel durante el hospedaje de ámbos en este alojamiento, negando que hubiera partes de la Policía Nacional sobre aquella noche.

"Jamás tuve conocimiento de una existencia de esa fiesta, jamás escuché absolutamente nada, jamás vi absolutamente nada y entiendo que no escuchase ni viese nada porque es que no se produjo nada", ha proclamado durante su comparecencia en la comisión de investigación del Senado sobre todas las ramificaciones del caso Koldo.

De hecho, Alegría se ha remitido al interrogatorio del director del Parador de Teruel en esta misma comisión de investigación en el que repitió en varias ocasiones que no tenía constancia de ninguna fiesta ni ningún desperfecto en la noche en la que se alojó Ábalos, la ex delegada del Gobierno en Aragón y el ex presidente aragónes, Javier Lambán.

En este contexto, ha añadido que ha escuchado a algún dirigente del PP "decir en su momento que había partes de la Guardia Civil": "Es un desconocimiento absoluto porque les tengo que aclarar que lo que es el Parador de Turismo es circunscripción y demarcación de Policía Nacional, es decir, que si hubiese habido algún tipo de parte, se hubiera dado cuenta por parte de Policía Nacional, algo que jamás se produjo".

Alegría ha explicado que tuvo constancia de las noticias de esa supuesta fiesta cuando le preguntaron por ello en unas declaraciones a la prensa en la Delegación del Gobierno en Aragón y ha dicho poner la mano en el fuego de que no hubo ningún parte de la Policía Nacional sobre aquella noche.

De hecho, ha señalado que Teruel, al ser una ciudad pequeña, si hubiera sucedido esa supuesta fiesta de Ábalos, se hubiera sabido al momento: "Cinco años después se seguiría comentando en todos los bares y los restaurantes de la provincia de Teruel".