Roberto Santiago: "He seguido el caso de Sandra Peña con el corazón roto"

Escritor superventas para el público infantil y juvenil, Roberto Santiago aparca la saga de los Futbolísimos para presentar El círculo, una obra dirigida a lectores a partir de 13 años, que aborda de forma directa el acoso escolar a través de una trama de suspense y romance. El propio escritor fue testigo de una situación de bullying en su instituto y se ha documentado con una inspectora de la Policía Nacional especializada en la materia. De ella obtuvo un dato estremecedor: en el 95% de los casos, los padres desconocían que sus hijos eran víctimas o acosadores.

Pregunta.¿Qué supone para un autor tan consagrado en la literatura juvenil pasar de Los futbolísimos a El círculo, una novela sobre el acoso escolar?

Respuesta.He tenido la suerte de escribir historias muy diferentes en los últimos años. El Círculo es una novela muy personal, tanto por el tema que toca, el acoso escolar, como por el formato: un thriller juvenil. Estoy muy orgulloso de este libro. Y muy feliz de que los lectores me hayan acogido con tanto interés y cariño en un género nuevo para mí.

P.¿Cómo ha sido ese cambio de registro?

R.La verdad es que he cambiado de registro muchas veces en mi vida: guiones de cine y televisión, obras de teatro, novelas infantiles, novelas negras, musicales… me faltaba escribir una historia de misterio juvenil, con un gran fondo de denuncia social, y aquí está. Ha sido todo un reto en el que me he sentido muy arropado por mis editores de Destino, eso ha sido fundamental.

P.¿Cómo describiría usted a Uve, el protagonista de ‘El Círculo’?

R.Es un adolescente vulnerable, frágil, lleno de dudas, de incertidumbres y de complejos (todo el mundo los tiene a los dieciséis años). Uve se enfrenta a un descomunal dilema moral: formar parte del grupo de los acosadores, o convertirse en víctima de ellos. Se ve arrastrado a un punto en el que no puede quedarse en medio. Como dice la frase de portada, “o estás dentro o estás fuera”.

P.Se lo pregunto porque no sé si existe un perfil de niño acosado y otro de acosador o son intercambiables.

R.Nadie nace siendo víctima de bullying, ni tampoco acosador. Es algo que ocurre por múltiples motivos que tienen que ver con la educación recibida, con los valores que te inculcan en la familia y en el entorno escolar, con la formación emocional… creo que no se le da la suficiente importancia a este tema en los colegios e institutos, debería haber una formación continua que les dé herramientas a los niños. Claro que eso no es culpa de los docentes, que hacen todo lo que pueden, sino de un sistema educativo perverso.

P.¿Qué hay de la propia experiencia del autor en esta novela?

R.Mucho. Yo no fui víctima de bullying, pero sí testigo, como le ocurre al protagonista y narrador de la novela. Además, he estado varios años documentándome, entrevistándome con víctimas y familiares, con la Policía Nacional, y los casos que he conocido son terribles. “El Círculo” es ficción, pero está inspirado directamente en casos reales.

P.En Sevilla hemos tenido un caso muy reciente, el suicidio de Sandra Peña, ¿ha seguido el caso? ¿puede suponer un antes y un después contra el acoso escolar?

R.El caso de Sandra Peña lo he seguido con mucho interés, y con el corazón roto. Es terrible lo que ha pasado. Quiero ser optimista y pensar que toda la movilización que ha surgido a partir de este caso puede suponer un punto de inflexión. Tenemos que visibilizar muchísimo más este problema, uno de los más importantes que tenemos en la sociedad.

P.El bullying antes se quedaba en la escuela, pero con las nuevas tecnologías, las redes sociales y el teléfono móvil la situación ha cambiado, el acoso sigue también por la tarde y por la noche, ¿cómo afecta esto a las víctimas?

R.Las víctimas de acoso hoy en día no tienen escapatoria, no tienen descanso. La tecnología ha supuesto un avance enorme en algunos aspectos de la vida, pero también un deterioro muy grande para los más débiles. Parece algo imparable, sin embargo creo que desde las instituciones deberían lanzar leyes mucho más restrictivas con respecto al uso de los móviles y las redes sociales entre los menores.

P.¿Qué puede hacer la sociedad contra el acoso escolar?

R.Se puede hacer muchísimo más de lo que se hace. Para empezar, visibilizar el tema. Muchas veces es tabú. Premiar (y no castigar) a los centros escolares que sacan a la luz casos de bullying, aplicando correctamente los protocolos. Dar formación a los niños y adolescentes, y también a las familias. Dotar de muchos más recursos a los docentes, para que de verdad puedan dedicar tiempo a este asunto. Hay mucho por hacer…

P.Habla usted del silencio que envuelve a las víctimas, ¿puede hablarse del acoso escolar como una epidemia silenciosa?

R.El silencio es el principal aliado del bullying. Los acosadores lo utilizan como una herramienta de intimidación. Y las víctimas sienten miedo, vergüenza y, muchas veces, culpa. Es terrible la enorme cantidad de casos en los que no se atreven a hablar. El primer paso para acabar con el acoso es conseguir dar una red de seguridad a las víctimas para que puedan contarlo a su entorno. No es sencillo, pero tenemos que luchar por ello.