Nerea Pascual: "Muy poca gente vive un carpe diem real'

-'Cuando el cielo se vuelva amarillo' es sobre todo una historia muy sincera en la que parece que está contándole lo que le ha pasado a una amiga.

-Es algo que algo que casi todas las chicas (mi público es mayoritariamente femenino y joven) me dicen en las reseñas de Tiktok o en redes. Al final eso es lo que quiero transmitir no sólo en el libro, sino también en las redes sociales porque estoy aquí por la gente que me sigue.Soy muy natural o por lo menos intento que la gente vea ese lado. Por eso el libro no se podía contar de otra manera porque soy asi, muy directa. En el libro, a pesar de que cuenta una historia dura, no me voy por las ramas. Voy a lo que quiero contar y lo explico tal cual o, por lo menos, lo he intentado.

-La naturalidad de las conversaciones es tal cual suelen ser las confidencias entre adolescentes.

-Eso me ha pasado mucho con mi editora, que algunas palabras las he tenido que cambiar, otras no, pero casi todas me decía: "es que igual hay gente que no lo entiende." Y yo le respondía que es la jerga de ahora, hablan de crush, main character, etc. pero es la jerga de ahora, ¿no?. Son palabras que utilizo sin pensar, al final ni traduzco: 'bro, en plan.

-La relación de la protagonista con la madres es muy interesante.

-No soy madre, pero por eso mismo. Creo que como ya habéis pasado por nuestra edad, aún nos cuesta más ponernos en vuestra situación porque aún no hemos llegado a vosotros. A veces los más jóvenes nos preguntamos por qué mi madre no me entiende si ya ha vivido lo que estoy pasando ahora. Por ejemplo, mi madre no tuvo la oportunidad de estudiar pues siempre me está diciendo que tengo que estudiar una carrera. Hasta que no ha visto que se me ha dado bien esto y que muevo a gente no ha no ha conseguido comprenderlo del todo.

-En parte, queremos que nuestra experiencia os sirva, pero es verdad que nadie escarmienta en cabeza ajena.

-Las madres nos aconsejan: es que ahora es cuando tienes que estudiar, es que ahora es cuando tienes que tal, luego te va a dar pereza, luego lo vas a ver como un mundo, sales del instituto, universidad, etc. Pero ahora hay muchas puertas y hay una oportunidad y debo aprovecharla al máximo todo lo que pueda porque este es un mundo muy incierto, no sabes dónde va a estar, pero cuánta gente ha estado trabajando en una empresa muchísimo tiempo y de repente, a la callemy te quedas con 50 años en la calle y pensabas que ibas a estar toda la vida ahí. Entiendo que el mundo de las redes es complicado, pero es nuevo y da miedo, a mí también me da miedo fallar y que mi madre tenga razón (bromea).

-El libro aborda un tema complicado, el del sarcoma de Ewing. Hay mucha intensidad. La novela está basada en su historia de amor con Charlie, que falleció en 2022 tras varios años luchando contra esta enfermedad. Ambos se hicieron muy virales después de la pandemia subiendo vídeos a Tiktok e IG concienciando sobre la enfermedad.

-No me quiero atribuir nada porque simplemente he sido acompañante. Él fue una persona que lo puso todo muy fácil y eso hizo que todo se viera de otra manera. Por ejemplo, como cuento en el libro, mi abuelo y él, desde el primer momento tiró la toalla. Con Carlos podías hablar de todo, todo estaba supernormalizado, no te ocultaba nada y era muy positivo. Todas esto hace que la vivencia sea muchísimo más positiva dentro de lo que cabe. Siempre lo puso muy fácil.

-Para el paciente es fundamental la compañía.

-Es cierto que el acompañamiento hace una labor psicológica de apoyo brutal, pero obviamente es mucho más fácil, pasar una enfermedad acompañado, pero los pacientes se ponen el peso de decir que tiene que estar positivo y estar bien. Dentro de todo lo que hay, la situación es complicada, imagínate si yo encima estoy mal. Por ejemplo, en el caso de Carlos, que los que estábamos allí era su madre y yo, imagínate si él hubiese mostrado ese lado vulnerable porque al final, tienes una enfermedad te tienes que permitir el estar mal, pero creo que inconscientemente ellos también se ponen ese peso de que están bien, de que no pasa nada para no preocupar de más porque ya la situación es difícil. Creo que dentro de la enfermedad, siempre pensamos que el cáncer es algo de mayores. Nunca pensé que mi pareja tuviera cáncer siendo adolescentes.

-Eso es algo que no solemos tener en cuenta.

-Hasta que no estás en el hospital y ves a los críos con la enfermedad, hasta que no chocas con la realidad, no te das cuenta. Parece que de lo que no se habla no existe. Por eso la labor de Carlos en redes de mostrando que es un adolescente con cáncer que es una persona normal y que no quiere que la gente le tratara diferente cuando volvía al instituto fue tan seguida. El decía que no le diferenciaba nada de los demás salvo que iba a hacerse sus quimios y mil cosas, pero bueno, obviamente tenía otra realidad más chunga que la del resto. Tenía las mismas ambiciones que una persona de su edad .

-En el libro hay dos formas de afrontar la enfermedad: la de Valeria y la de Nico.

-Mi amiga Victoria, la chica en la que se basa el personaje de Valeria estuvo casi a punto del transplante de médula. Su enfermedad era parecida a una leucemia pero no tenía tratamiento oncológico, como no estaba la palabra cáncer, se toma de otra manera. En el libro, Valeria lo ha pasado ya, pero Nico sigue ahí.

- ¿El libro ha sido como una terapia?

-Cuando surgió la oportunidad de escribirlo aún estaba yendo a a la psicóloga. Se lo comenté y me dijo que iba a ser algo muy positivo para el duelo. Después de escribirlo, siento que no soy diferente porque sigo siendo la misma, pero sí que he puesto como un punto y coma en el duelo de Carlos.

-Es importante pasar el duelo.

-Llevo desde los 14 años asumiendo viviendo con el duelo muy presente en mi vida porque he perdido a mucha gente. El duelo en cada persona es completamente diferente y para cada pérdida también. Depende del momento vital, de cómo te pilla. Mi padre, por ejemplo, fue de la noche a la mañana y no te da tiempo a pensar. Quedas en estado de shock. Eso hizo que no recuerde mucho de mi adolescencia. Algo positivo, entre si se puede decir entre muchísimas comillas, del cáncer es que te mentaliza que esa una persona puede no estar y más cuando tiene una enfermedad como es el sarcoma de Ewing que no tiene cura. Somos conscientes de que va a pasar y hay que intentar aprovechar lo máximo que estés aquí.

-Carpe diem real es una expresión que se utiliza mucho Nico en el libro.

-Sí, porque era algo que que utilizaba mucho Carlos, pero siempre Carpe Diem real. Porque, realmente, ¿cuánta gente al día vive un carpe diem real? Siempre estamos centrados en el futuro o en el pasado. Muy poca gente vive el día a día. Estamos siempre anclados en el pasado o en el futuro.

-Estamos en la era de la ansiedad continua.

-Estoy siempre en cosas que no sé si van a pasar, ni cómo, ni cuándo y estoy dándole vueltas como una loca y cuando llega el día no pasa ni la mitad de los escenarios que tengo en mi cabeza. Es un miedo constante de no controlar lo que ocurre.

-¿Vivir en el pasado es el peor enemigo durante el duelo?

-Totalmente. Te planteas, no salvarlo, porque es imposible, pero lamentamos, por ejemplo, no haber ido a visitarlo un día, o enfadarnos. Con Carlos no me pasó, pero con mi padre, que fue de la noche a la mañana, lamentaba no haberle dicho ese día que le quería o las veces que no le cogía el teléfono porque habíamos discutido. Pasa mucho cuando la pérdida es más repentina.

-Tienes muchos seguidores en TikTok, ¿qué les ha parecido el libro?

-Gracias a Cuando el cielo se vuelva amarillo la gente sabe que me llamo Nera y no La Nena, que es cómo mi apodo en las redes. El recibimiento ha sido brutal. Porque no sólo son los que nos han seguido durante todo el proceso de la enfermedad de Carlos, sino quienes han pasado por una pédida y a raíz del linro han comenzaoa ver los vídeos. Los comentarios de los seguidores son todos muy positivos. No se han portado muy mal conmigo sabiendo que es mi primera novela. Una novela muy sincera.