"En la música hay muchas mujeres en el escaparate, pero muy pocas en la trastienda"

Música con M de mujer. Sole Giménez (París, 1963) quiere reivindicar el talento femenino en la música. La ex miembro del icónico grupo musical de la década de los 80 Presuntos Implicados será la encargada de recordar con su voz a mujeres artistas, en muchos casos desconocidas, que son parte imprescindible de la historia musical. Ya en solitario tras decidir en 2006 firmar el punto y aparte para comenzar su andadura sola, la artista que se ha caracterizado por su valentía y su arrojo participa en el ciclo de charlas Mujeres de Música, organizado por la Fundación Unicaja, que tendrá lugar los días 22, 23 y 24 de mayo en Cádiz, Sevilla y Málaga con entrada gratuita.

–Pocos pueden presumir de 40 años en la música, y menos siendo mujer…

–Así es, exactamente. Somos muy poquitas las que hemos conseguido llegar hasta aquí. Éramos pocas en aquel momento, cuando empezamos, pero, lamentablemente, todavía quedan menos. Así que sí, es todo un logro.

–¿Han sido muchos los obstáculos que ha tenido que sortear?

–Cuando yo empecé, la sociedad era otra. Las mujeres éramos un poco mujer florero, aunque algunas nos resistíamos a ser eso y somos las que, de alguna manera, nos teníamos que enfrentar a los estereotipos que querían marcar en determinados sitios. Eso hizo que, a veces, viéramos cómo nos iban poniendo pegas. En definitiva, no destacabas si no entrabas en el estereotipo.

–¿Ha cambiado la situación desde que usted empezó?

–Sí, claro. La sociedad ha cambiado, la música, gracias a Dios, ha ido cambiando, y, evidentemente, ahora a una mujer en las reuniones se le escucha. Aunque todavía todo depende un poco de los entornos. Por ejemplo, los entornos musicales están ocupados, en su mayoría por hombres. Yo siempre digo que, en la música, en el escaparate hay muchas mujeres, pero en la trastienda hay pocas. Entonces, cuando entras en un estudio y estás rodeada de músicos que son chicos, técnicos que son chicos, etc., tienes que tener un gran valor para posicionarte y que se te tome en cuenta. Las mujeres en la música estamos copando, como siempre, puestos de cantante, pero luego, en la parte más técnica, todavía no hay demasiadas. Más bien muy pocas.

–¿Qué significa dentro de esa ‘guerra’ particular en defensa de la mujer en la música el ciclo Mujeres de Música de la Fundación Unicaja que llevará estos días a tres provincias andaluzas?

–Significa que hay que hacer un esfuerzo por valorar el trabajo que la mujer ha hecho a nivel de composición y autorales, que es donde yo más me fijo. Hay canciones muy conocidas, escritas y compuestas por mujeres, pero de las que se conocen esas canciones, pero no a aquellas que están detrás de las mismas. Me parece bastante injusto. Y esa es la voz que vamos a dar en este ciclo donde, además de cantar las canciones, las contamos.

–Ya sacó dos discos en los que reivindicaba a las mujeres en la música…

–Sí, me parece muy bonito hablar de ellas de las canciones hechas por mujeres. Cuando eres autora no se te reconoce como tal. Parece que nadie se espere que por ser mujer puedas llegar a crear una canción. Eso le ha pasado a muchas mujeres. Gracias a Dios va pasando menos, pero ha pasado, y la historia no las ha tenido en cuenta. Me parece que había que hacer justicia con ellas, porque, además, fueron mujeres que se enfrentaron a un territorio copado por los hombres, estoy hablando del siglo XX, e hicieron una grandísima labor para las mujeres que pudimos entrar luego, estemos, si no en igualdad de condiciones, casi.

–¿Pesa la responsabilidad de ser una de las voces femeninas más reconocidas de la industria musical?

–Me pesaría si yo me creyese eso, pero, para nada me lo considero. Yo he tenido la suerte de estar en un momento en el que la música española estaba muy presente en muchos medios y sí que, evidentemente, llevo mucha trayectoria, y la gente que me conoce. Pero eso para nada me pesa, para mí es una alegría.

–¿Qué opina de las nuevas generaciones de mujeres cantantes?

–De las que voy conociendo, me parece que están haciendo un trabajo muy bueno y que están empoderándose, cogiendo un sitio y diciendo que aquí están. La música ahora es un poco diferente, pero también es muy válida.

–¿Se atrevería a resumir en pocas palabras las cuatro décadas que lleva en la música?

–Yo creo que he tenido una gran suerte. Evidentemente, tampoco te regalan nada. Y creo que me considero una afortunada porque he podido dedicarme a algo que me apasiona y sigo pudiendo hacerlo. Yo sigo teniendo mis proyectos, mis giras... No sueno en la radio porque ahora no suena en la radio ni Serrat, pero estamos, y es una fortuna poder seguir estando aquí.

–¿Qué proyecto tiene ahora mismo en marcha que pueda contarnos?

–Estoy con estas charlas y gestando mi próximo disco. Creo que va a ser muy bonito por lo poco que llevo encaminado y hasta ahí puedo leer.