Manuel Abud: “No descartamos volver a realizar otra edición de los Latin Grammy en España”

A horas de la nueva gala principal de los Latin Grammy 2025, Manuel Abud (Ciudad de México, 1966) asegura que “la hospitalidad andaluza no se olvida fácilmente”. El CEO de la Academia Latina de Grabación considera “inolvidable” la celebración de la Semana de los Latin Grammy en Sevilla, la primera fuera de EEUU.

Pregunta.¿Ejercer cada día la responsabilidad de su cargo sigue siendo un reto?

Respuesta.Ser CEO de la Academia Latina de la Grabación es, antes que nada, un enorme privilegio que implica vivir todos los días nuestra misión de nutrir, celebrar y engrandecer la música latina y a sus creadores. Es una gran responsabilidad, pero también una fuente constante de inspiración. Cada día trae un nuevo reto, y esa dinámica es precisamente lo que más disfruto de este trabajo.

P.¿Cómo es trabajar para la Academia Latina de la Grabación? ¿Cuántos miembros la componen?

R.Trabajar en la Academia es un compromiso con nuestra comunidad musical y con una cultura que nos une. Somos más de 6.000 miembros en 52 países, representando toda la diversidad de géneros y estilos que hacen única a la música latina. Es un trabajo que exige mucho, pero también uno que te llena de orgullo.

P.Acompañar a artistas y ser testigo de su evolución debe darle mucha satisfacciones...

R.Sin duda, ver evolucionar a tantos artistas es uno de los mayores privilegios de mi cargo. En la Academia no solo celebramos la excelencia, también buscamos constantemente la forma de impulsar a la nueva generación de creadores. De ahí nació el Best New Artist Showcase, que comenzó como una idea sencilla y hoy se ha convertido en uno de los momentos más esperados de la Semana Latin Grammy.

P.¿A qué se debe el éxito de la música latina?

R.La música latina ha conquistado el mundo porque es viva, diversa y está en constante evolución. Combina tradición y modernidad, y tiene la capacidad de conectar emocionalmente con cualquier público sin importar el idioma. Esa mezcla de raíces y reinvención es, para mí, la verdadera clave del éxito.

P.¿La era de las plataformas ha perjudicado?

R.No hay duda de que las plataformas digitales cambiaron las reglas del juego en forma dramática. Trajeron retos, sí, pero también enormes oportunidades. Han transformado la manera en que se crea, distribuye y consume la música. Hoy, la música está al alcance de más personas alrededor del mundo, ofreciendo nuevos caminos para que voces emergentes y consagradas conecten con nuevas audiencias. Gracias a ellas, hoy la música latina llega más lejos que nunca. No se puede entender su éxito global sin el papel de las plataformas digitales

P.¿Cómo son las relaciones con su homólogo en inglés?

R.Tengo una excelente relación con Harvey Mason Jr. Además de ser parte de nuestro Consejo Directivo, entiende profundamente el valor de la música latina. Harvey es un hombre progresista, con visión global y estamos muy alineados. Su reciente iniciativa de invitar a nuestros miembros votantes a sumarse también a la Academia de la Grabación refleja un compromiso real con la diversidad y la inclusión. Es un gesto muy significativo, que valoro mucho.

P.¿Qué relevancia le da a recibir un Latin Grammy?

R.Es el máximo reconocimiento de la música latina. Es un reconocimiento a la excelencia musical de colegas para colegas profesionales de la música, y eso lo hace tan valioso para los artistas. Detrás de cada estatuilla hay un proceso transparente, guiado por profesionales que conocen y aman esta industria.

P.¿Cuáles son las reglas para que un tema latino sea elegible?

R.Debe cumplir con varios requisitos. El principal es el idioma: la letra debe estar en español, portugués o en lenguas nativas de América Latina, España o Portugal. Además, el material tiene que haberse lanzado comercialmente dentro del periodo de elegibilidad y contar con los créditos técnicos y creativos debidamente registrados. Más allá de los detalles técnicos, lo que buscamos es reconocer la excelencia artística, sin importar el género o el país de origen. Lo importante es que la obra refleje la diversidad y la autenticidad de la música latina.

P.Las Vegas será el centro de atención de los Latin Grammy. ¿Cómo se pone en marcha un evento de semejante repercusión?

R.Poner en marcha la Semana Latin Grammy es proceso bastante complejo que requiere muchísima planeación, coordinación y visión estratégica, es un gran trabajo de equipo: miles de personas trabajando durante meses. Cuidamos cada detalle, desde la producción y logística, los arreglos musicales, hasta la experiencia que viven los artistas, invitados y el público. Queremos que cada edición sea más que una entrega de premios: se trata de una verdadera celebración de nuestra música.

P.La ciudad de Sevilla se volcó con la gala en 2023, pero hubo polémica con el flamenco...

R.Imagino que hablamos sobre el debate sobre qué es o no “música latina” que, dicho sea de paso, creo que es un debate que siempre va a existir, y eso también es resultado de la riqueza y variedad de nuestra música. Nuestros criterios son claros: música en español, portugués o lenguas nativas de nuestra región (Iberoamérica, España y Portugal). Bajo ese marco, el flamenco está naturalmente incluido. Es patrimonio de la humanidad y una de las mayores huellas que Andalucía ha dejado al mundo.

P.¿Cuáles son los criterios para elegir sede en la ceremonia principal?

R.Elegir la ciudad anfitriona es un proceso estratégico y colaborativo. Buscamos un destino que tenga la infraestructura, el apoyo institucional y el entusiasmo necesarios para recibir una Semana Latin Grammy completa. También consideramos nuestra alianza con TelevisaUnivision y el compromiso económico de la ciudad. Es una colaboración en todos los sentidos.

P.Las cifras son excelentes. Se han generado 195 millones en el desarrollo empresarial, institucional y territorial tras tres años de presencia continuada en Andalucía y España.

R.Sí, estamos muy satisfechos con los resultados del estudio elaborado por Atrevia. Confirman lo que vivimos en primera persona: el Latin Grammy no solo celebra la música, sino que también impulsa el desarrollo económico, cultural y turístico de las ciudades anfitrionas. Andalucía demostró un compromiso ejemplar y una gran capacidad para convertir esta experiencia en un motor de crecimiento.

P.El empleo y la exposición mediática internacional desde la comunidad autónoma hablan de 1.260 empleados y 98,7 millones. ¿Estos datos siguen al alza?

R.Los datos reflejan un crecimiento sostenido y un impacto que va más allá de lo económico. Cada año la Semana Latin Grammy genera empleo, colaboración y visibilidad internacional para la región anfitriona. Para información detallada sobre las cifras, recomiendo contactar directamente a Atrevia, que ha liderado el estudio con mucho rigor.

P.¿Contemplan volver a España en próximas ediciones?

R.Desde la Academia Latina de la Grabación queremos destacar nuestro compromiso con Andalucía y con España como plataforma estratégica para la promoción de la música latina en Europa y no descartamos volver a realizar otra edición de los Latin Grammy en España. Nos gustaría. La experiencia en Sevilla fue extraordinaria.

P.¿Puede hacer balance desde que es CEO de la Academia? Alguna anécdota...

R.Amo mi trabajo. Cada día trae algo nuevo y me recuerda el poder que tiene la música para unir y transformar. Una de mis memorias favoritas es, sin duda, la entrega en Sevilla: fue la primera vez que se llevó a cabo la Semana Latin Grammy fuera de los Estados Unidos, fue un gran reto, pero fue muy gratificante ver cómo toda la ciudad se vistió de Latin Grammy, fue algo inolvidable. La hospitalidad andaluza no se olvida fácilmente. Cada vez que vuelvo me hacen sentir en casa.