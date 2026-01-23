Jorge Santigosa, empresario de ropa sostenible: "La moda a veces se toma demasiado en serio a sí misma"

Jorge Santigosa (Madrid, 1988) es un emprendedor con una trayectoria consolidada en el sector de la moda y el diseño innovador, cofundador junto a su hermano Carlos de la marca Nerdis, lanzada como una propuesta disruptiva en la industria textil nacional. Con un perfil donde la visión empresarial por la moda por los pies se une pasión por la cultura pop y un compromiso con la sostenibilidad. Santigosa ha impulsado su firma hacia un modelo de producción radicalmente diferente: fabricación 100 % bajo demanda mediante tecnología de impresión digital 360º, eliminando por completo el stock, los excedentes y el desperdicio asociado a la sobreproducción tradicional. Esta filosofía "zero waste" no solo responde a la crisis ambiental generada por la moda rápida, que acumula millones de toneladas de residuos al año, sino que redefine el consumo al fabricar únicamente lo que el cliente pide, evitando rebajas masivas y devoluciones masivas.

-¿Qué le llevó a crear la firma Nerdis y su concepto de entrega en mano en un sector como la moda?

-Fue una necesidad de traducir nuestro mundo. Siento que mi generación vive atrapada entre pantallas, memes y referencias digitales, pero nos faltan objetos físicos que representen eso con calidad. La moda a veces se toma demasiado en serio a sí misma. Nosotros queríamos usarla para contar nuestras historias. nerdis nace para bajar esa cultura digital a la tierra, para convertir lo efímero de internet en algo que usted se pone y que dura.

-¿Cómo define nerdis su modelo de sostenibilidad, y por qué no es solo un eslogan?

-Para nosotros, la sostenibilidad es simplemente sentido común aplicado al siglo XXI. No es un “extra” ni una medalla que nos colgamos. Es la base. Si se para a pensarlo, fabricar cosas que nadie ha pedido para luego quemarlas o tirarlas es de locos. Nuestro modelo es sostenible porque es lógico: producimos localmente y solo lo necesario. Es una honestidad radical que duele en el margen a corto plazo, pero que le da una solidez increíble a largo plazo.

-¿Qué significa “producción bajo demanda” en la práctica, y cómo cambia la relación entre producto y consumo?

-Significa devolverle el valor a las cosas. Cuando fabricamos bajo demanda, rompemos la cultura de lo desechable. Ya no es un producto anónimo esperando en un almacén; es un objeto que se materializa porque usted lo ha pedido. Eso crea un vínculo. Usted sabe que se ha hecho para usted. Pasamos de “consumir” moda a “encargar” piezas que tienen sentido en su armario.

-¿Cómo contrasta este modelo con la forma en que funciona hoy la industria de la moda, especialmente en términos de residuos y sobreproducción?

-Es el día y la noche. La industria tradicional juega a la ruleta: fabrican muchísimo esperando acertar, asumiendo que el desperdicio es parte del juego. Nosotros no jugamos a eso. Consideramos que el residuo es un error de diseño, no una consecuencia inevitable. Nuestro modelo es más quirúrgico. No generamos stock sobrante porque no adivinamos el futuro, simplemente reaccionamos a la realidad.

-¿Qué tecnología permite a Nerdis fabricar solo lo que se vende, y cómo impacta en la calidad y singularidad de cada producto?

-Usamos impresión digital textil 360º. Lo que nos permite esta tecnología es tener calidad industrial sin necesidad de hacer tiradas masivas. Antes, para tener un buen precio y calidad, tenía que fabricar 1.000 unidades iguales. Ahora podemos hacer una sola unidad con la misma precisión. Eso nos da una libertad total para probar diseños sin arriesgar dinero ni materiales

-¿Cómo entienden la moda: como industria, como cultura o como expresión personal?

-La moda es la biografía que llevamos puesta. Claro que es industria, pero si le quita la parte cultural y personal, se queda en un uniforme. En nerdis nos gusta pensar que estamos en el negocio de la identidad, no solo de la ropa. Queremos que cuando alguien lleve nuestros diseños, sienta que está comunicando quién es, qué le gusta y de qué se ríe.

-¿Por qué eligieron el calcetín como vehículo para transmitir valores de sostenibilidad y nostalgia?

-Porque es el gran olvidado, y eso nos encanta. El calcetín es humilde, casi invisible, pero fundamental. Es un soporte inesperado para el arte. Nos parecía un reto precioso coger algo tan cotidiano y elevarlo, convertirlo en una pieza de coleccionista. Además, es un regalo muy íntimo; regalar calcetines es decir “te conozco y sé que esto le va a gustar”.

-¿Qué mensaje quieren enviar a la industria española de la moda con su modelo?

-Que se puede ser rentable siendo ético. Que no hace falta irse a la otra punta del mundo para ser competitivo. El mensaje es que la innovación real no es solo tecnológica, es de procesos y de mentalidad. Hay que perder el miedo a hacer las cosas más despacio si eso significa hacerlas mejor.

-¿Cómo ven el futuro de la moda: más sostenible, más digital, más consciente… o más de lo mismo?

-El futuro será transparente. Ya no valen los trucos de marketing. El consumidor tiene un radar muy fino para el “postureo” verde. Las marcas que sobrevivan serán las que sean coherentes entre lo que dicen y lo que hacen. No se trata de ser perfectos, se trata de ser reales. La consciencia ya no es una tendencia, es un requisito para existir.

-¿Qué les dirían a los jóvenes emprendedores que quieren cambiar el sistema desde dentro?

-Que se sienten conmigo a contarme cómo lo ven y su perspectiva; seguro que aprendo mucho de ellos. Además, la mejor forma de cambiar las cosas es tejiendo redes y compartiendo.