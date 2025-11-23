Carlos Cuerpo: "Me ha preguntado más usted de economía que el PP en dos años"

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en la estación de Santa Justa (Sevilla)

CUERPO A TIERRA. De intervenir en un foro en Carmona con expertos económicos a bajar a la tierra y dar una charla con sesudas preguntas de los alumnos de la Universidad Pablo de Olavide. Carlos Cuerpo (Badajoz, 1980) se maneja en cualquier registro y seguramente por su talante y sus conocimientos el titular de Economía sea el ministro más valorado del Gobierno de Pedro Sánchez.

Pregunta.–Aviso: estudié medio año Económicas y aquí estoy... de periodista.

Respuesta.–Ya es más que muchos periodistas, ¿no?

P.–Defiende que la prórroga de Presupuestos no afecta a la agenda de reformas e inversiones y Pedro Sánchez presume de datos macroeconómicos. A ver si el secreto va a ser no tenerlos.

R.–Hemos dado un gran paso con los objetivos en el Consejo de Política Fiscal y trataremos de presentarlos y aprobarlos. Esto no quita para que la prórroga no haya sido un obstáculo para avanzar en inversiones y reformas.

P.–La economía va fenomenal pero tengo que rehipotecar mi piso para comprar una docena de huevos. Me lo explique.

R.–Ha habido en 5 años varios 'shocks' que se dan una vez cada generación y, con la crisis financiera, en 15 hemos visto cosas que no se veían en 100. Afecta mucho a las nuevas generaciones. Aparte de la pandemia, otro 'shock' son los precios. La cesta de consumo está un 15% por encima de 2022, los alimentos más de un 20%...

P.–...Y los pisos.

R.–La vivienda es el mayor reto. El incremento de precios ha sido generalizado pero en España está por debajo de la Zona Euro desde 2022. Es importante que los salarios acompañen y no se pierda poder adquisitivo. Choca que una docena de huevos suba este año un 18%, pero pasó con el aceite de oliva y ha bajado un 40%.

P.–Una taquígrafa tras 50 años en el Congreso dice que el nivel político es de una mediocridad alucinante, pero si usted interviene no hay gritos ni insultos.

R.–Lo que más me sorprendió al llegar al Congreso fue el ruido y encima estoy debajo de la oposición. Tengo una aplicación que mide los decibelios y hay días que está por encima de 100, como un campo de fútbol tras una polémica o un gol.

P.–Al final va a presidir Pedrerol el Congreso.

R.–Para dar juego...

P.–Es tan sensato y tan poco conflictivo usted que podría ser ministro con el PP, con perdón.

R.–Estoy muy contento, tengo el mejor trabajo que podía soñar, con políticas que ayudan a la gente. Ese punto progresista le da mucho corazón a las actuaciones del cuerpo, si me permite la broma.

P.–Trabajó en la AIReF con Escrivá. ¿No será una estrategia del Gobierno ficharlos como ministros para acallar los informes críticos?

R.–Que dejen de dar cera, ¿no? Se juntó muy buen grupo que tuvo la suerte de poner en marcha con éxito la institución.

P.–Y eran cañeros.

R.–Lo seguimos siendo, lo seguimos siendo...

P.–Quién ha sido la persona más estricta...

R.–...Mi madre, no sé qué iba a decir pero mi madre.

P.–Le iba a decir si su madre o Calviño.

R.–Mi madre por goleada.

P.–Hay quien sostiene que es más guapo que el presidente del Gobierno. Como se entere él... ¡destitución fulminante!

R.–Yo le he dicho al presidente que mi hermano se parece mucho físicamente a él y siempre ha sido el guapo de la familia.

P.–Cuando María Jesús Montero gane su escaño en el Parlamento andaluz, ¿se volverán a unificar Economía y Hacienda?

R.–Cuando María Jesús Montero presida la Junta de Andalucía, decidirá el presidente y seguro que acierta en el relevo de María Jesús, que es una pieza fundamental del Gobierno.

P.–Es extremeño y su familia, como tantas, emigró. ¿Es fan de las letras de Sanguijuelas del Guadiana?

R.–Me ha llegado por grupos de whatsapp y por supuesto los apoyo a muerte, pero no he estado en ninguna actuación.

P.–Anuncia Óscar Puente trenes a 300 km/h por Extremadura. ¡Aleluya!

R.–Hay que cumplir con los compromisos y esto los extremeños lo valoramos mucho porque es un déficit de décadas.

P.–Dígale de mi parte que retome el tren de la Ruta de la Plata para ir a Candelario (Salamanca) a comer buena chacina.

R.–De camino puede parar en Zafra.

P.–A la vuelta suelo hacer una parada en Monesterio.

R.–En Monesterio también hay buen material.

P.–Habla inglés, francés, algo de alemán, de japonés, de chino... ¿Domina el castúo?

R.–Me encanta. Voy al pueblo (Valle de la Serena) cada verano y han hecho un diccionario de palabras originarias que es ya como la segunda derivada del castúo. Algunas no las entienden ni mi mujer ni mis amigos, como atrochar.

P.–Todavía acaba el castúo en el Congreso… Este periódico ha creado 'El Conciso', una apuesta por la información económica. ¿Qué noticia le gustaría leer en él en 2026?

R.–Sólo pido que estén también las noticias económicas buenas, no centrarnos sólo en las más críticas. Las buenas también merecen publicarse.

P.–Un dilema existencial: ¿a quién le crece más rápido la barba: al golfista Jon Rahm o a usted?

R.–Creo que a mí.

P.–Él lo soluciona dejándose la barba.

R.–Al principio hubo discusión sobre si me la dejaba o no, pero, volviendo a lo de antes, le hice caso a mi madre y me afeito.

P.–¿Está al tanto del 'sticker' que se mandan sus asesores del Ministerio cada viernes? Habrá que abrirles un expediente...

R.–¿"Es viernes y el Cuerpo lo sabe" con una foto mía?

P.–¡Qué desconsideración con el ministro...!

R.–No, no, les debo la vida, no puedo abrirles un expediente. Los viernes hay que celebrarlos.

P.–Seguramente en esta entrevista le haya hecho más preguntas que el PP en el Congreso en los dos años que lleva.

R.–Seguramente no, es cierto. Y no sólo eso sino más de economía.

P.–Me doy por satisfecho.

R.–Y más habiendo estudiado medio año de Económicas...