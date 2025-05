"El cambio cultural impulsa nuevos modelos de vida como el coliving y el cosenior"

Embajadora del Flex Living. Araceli Martín-Navarro (Madrid) pertenece a la Generación X y es silver de las que no se jubilan y siguen creando futuro. Lleva más de 30 años dedicada al mundo inmobiliario, la promoción y la consultoría estratégica, gestionando proyectos residenciales con un enfoque especial. Ha trabajado para empresas referentes en el sector financiero e inmobiliario (Banco Exterior de España, Argentaria, BBVA y en Metrovacesa, en la sede territorial de Andalucía Occidental y Extremadura con sede en Sevilla). Hoy dirige su propia empresa consultora inmobiliaria EF Plus Grupo, especializada en alojamientos compartidos (Flex Living) que trabaja con inversores y operadores internacionales. Es fundadora y presidenta de Coword, asociación de espacios inmobiliarios compartidos referente a nivel nacional. Se define como visionaria y comprometida, apasionada con su trabajo, que es su proyecto de vida: entender el mundo de forma más humana, sostenible y colaborativa. Cree en sumar talento y en transformar los retos en oportunidades reales.

Pregunta. -La sociedad demanda nuevos alojamientos compartidos porque "ya no te va a cuidar la suegra ni la hermana soltera"

Respuesta.-Esta frase resume con ironía un cambio cultural profundo. Venimos de una sociedad en la que no podías irte a vivir con tu pareja si no te casabas; el objetivo era un trabajo fijo y comprar una vivienda para asegurar así tu futuro. Se repetía que alquilar era tirar el dinero. La propiedad era sinónimo de estabilidad y seguridad. Hoy, en cambio, vivimos en un mundo mucho más dinámico. Hay teletrabajo, movilidad laboral, independencia económica, y nuevas formas de convivencia y pareja que no están condicionadas por el matrimonio ni por la compra de una casa. Además, estamos viviendo más años y mejor: muchas personas senior, al llegar a la jubilación, no quieren estar solas ni sentirse dependientes, sino vivir en entornos activos, sociales, con servicios y comunidad. Todo esto ha impulsado nuevos modelos de vida como el coliving y el cosenior.

P.-¿Cómo definiría esos nuevos alojamientos que se agrupan bajo el paraguas del Flex Living?

R.-Son alojamientos compartidos con espacios privados y grandes zonas comunes, servicios incluidos, comunidad activa y flexibilidad en la duración de la estancia. Es una respuesta coherente y necesaria a una sociedad que ya ha cambiado. Tenemos que conocer que el coliving, cosenior y flex living, en general, se proponen como alternativas sólidas para ofrecer alojamiento temporal a la demanda de alojamiento por un tiempo determinado (estudios, trabajo por un periodo de tiempo, tratamientos médicos, situaciones vitales puntuales, etc.), lo que se traduce en una menor tensión de la vivienda tradicional y la mejora del acceso a la vivienda permanente con contratos de larga estancia.

P.-Su asociación Coword impulsa proyectos de Flex Living...

R.-Coword nació como asociación sin ánimo de lucro para impulsar estos nuevos modelos de alojamiento flexible y para ayudar a las administraciones a entenderlos y regularlos correctamente. Está formada por una red de expertos: promotores, operadores, inversores, arquitectos, abogados, sociólogos, todos con experiencia y conocimiento especializado en este campo. Algunos de ellos tienen ya sus oficinas en Sevilla desde hace tiempo, como despachos de abogados, Montoro y Aramburu, Andersen, consultoras como KPMG,CBRE, ingenierías GRUPO TYPSA, promotoras como OHLA Desarrollos, así como estudios de arquitectura.

P.-¿Qué proyectos de alojamientos flexibles se han desarrollado en Andalucía?

R.-Los primeros proyectos de gran escala surgieron en Madrid (edificios de más de 400 alojamientos, zonas comunes como gimnasio, coworking, lavandería, cocinas compartidas y servicios incluidos en un ticket mensual), pero Andalucía ha empezado a posicionarse con fuerza.

R.En Málaga, se han promovido edificios de obra nueva orientados al coliving, y en Sevilla y Granada se están adaptando residencias de estudiantes hacia modelos más flexibles, con espacios compartidos y comunidad. Un equipo de Coword hemos trabajado en un proyecto Flex Living piloto muy innovador para la ciudad de Sevilla que integra residencia de estudiantes, coliving y cosenior, junto con dotaciones públicas como ambulatorios y centros educativos. Hemos propuesto que se analice el perfil de la demanda de vivienda asequible y las necesidades temporales que tienen en cada caso para crear un producto con espacios adecuados. Es un modelo urbano mixto, pensado para acoger a estudiantes, profesionales y personas mayores que quieren vivir en comunidad, con servicios, en un entorno bien conectado y replicable en otros barrios.

P.-El perfil económico del usuario de Flex Living

R.-No responde solo a un rango de edad, sino a una mentalidad. Son personas que valoran la libertad, la experiencia, la comunidad y el acceso frente a la propiedad. Económicamente, muchos de ellos (jóvenes profesionales y seniors) prefieren pagar una cuota mensual que lo incluya todo: alojamiento, servicios, actividades y zonas comunes. Esto les permite controlar gastos, evitar compromisos a largo plazo y vivir en entornos con calidad y compañía. No es una solución barata, pero sí eficiente y adaptada a su estilo de vida.

P.-¿Qué ha conseguido Coword en el mundo?

R.-Coword ha logrado en pocos años convertirse en un referente nacional e internacional. Hemos colaborado con administraciones públicas para facilitar regulaciones específicas de coliving en ciudades como Madrid, y hemos asesorado en proyectos en distintas regiones de España. Además, participamos en foros europeos, formamos parte de redes internacionales y organizamos encuentros y jornadas donde compartimos buenas prácticas, casos reales y avances normativos y técnicos. También hemos lanzado la primera Guía Completa del Coliving en español y estamos promoviendo formación académica especializada en este modelo de vivienda.