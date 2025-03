“A los andaluces nos queda conocer mejor nuestra tierra y su historia”

Jesús Ávila Granados es un prolífico escritor y periodista granadino afincado en Cataluña. Acaba de publicar el libro ‘Andalucía a través de la historia’, un ensayo con el que intenta que el lector conozca y comprenda las claves de la historia de la región en la que ha nacido. Este es su libro número 124, entre los que se encuentra media docena de novelas históricas. También tiene un canal en You Tube que se llama ‘Conocer la historia oculta’, con 200 vídeos y miles de suscriptores.

Pregunta.–¿Andalucía a través de la historia’ es un libro de viajes?

–No lo he concebido de ese modo. De cualquier forma, el turista se convierte en viajero en el tiempo a medida que realiza las diferentes rutas que he establecido siguiendo un orden cronológico. Una región con 16 conjuntos monumentales declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco se merecía una obra de esta naturaleza.

P.–¿Cuál ha sido su pretensión al escribir este libro?

–Tenía pendiente esta obra, en la cual un tipo de viajeros de carácter familiar iba a tener oportunidad de saborear mejor la infinidad de lugares que habían sido olvidados, o eran desconocidos, por las agencias de turismo de masas. Enclaves como Gorafe, o La Malahá, en Granada; Cortegana, Alájar o Aracena, en Huelva; Ronda y su Serranía, en Málaga; el Valle de Ándarax y Los Millares, en Almería; ciudades como Osuna, Écija y Carmona, en Sevilla; Baena y Luque, en Córdoba; El Puerto de Santa María y Arcos de la Frontera, en Cádiz; Baeza y Úbeda, en Jaén…, por poner unos pocos ejemplos, merecen ser descubiertos, sin prisas, por viajeros con una base cultural importante.

P.–La ha dividido usted en rutas: de los metales, de las calzadas romanas, de lslam, de conquista… Así le ha sido más fácil.

–Sí, porque así el viajero comprenderá mucho mejor el momento histórico que vivió el lugar que está visitando y el legado conservado. Este libro es, en definitiva, un homenaje a Andalucía, a sus hombres y a su patrimonio socio-cultural.

P.–De todas las civilizaciones que han pasado por Andalucía… ¿cuál cree que ha dejado más huella?

–Sin duda, la civilización islámica que, desde 711 hasta 1492 rigió gran parte de la historia de esta región, a través de tres grandes etapas: Califato de Córdoba, reino de Sevilla y Reino de Granada. Fruto de ese largo período son obras de renombre mundial como la Mezquita de Córdoba, la Giralda y la Alhambra de Granada, entre muchos otros.

P.–¿Qué importancia tienen los viajeros románticos que vinieron a Andalucía en los siglos XVII y XIX?

–Los viajeros románticos frecuentaron las rutas por el interior de Andalucía siguiendo las claves de una cultura diferente al resto del continente, donde lo exótico formaba parte de las formas de vida de los pueblos. Gracias a ellos, el mundo pudo tener constancia de ese bote de esencia y fragancia que era Andalucía en esos tiempos de oscuridad y guerras.

P.–¿Qué asignaturas pendientes le quedan por aprobar a Andalucía?

–A los andaluces nos queda conocer mejor nuestra tierra. Conociendo más la historia andaluza, con su impresionante legado, es mucho más fácil descubrir sus encantos. Echo a faltar en los lugares de notable valor histórico-artístico o arqueológico a visitantes de la misma zona.

P.–¿Cree que es un error llamar Al Andalus a Andalucía?

–El concepto de al-Andalus, a nivel de la historia de España, abarcaba todos los dominios de la península Ibérica dominados primero por el Califato de Córdoba y después la repartición de los diferentes reinos de taifas. Y el nombre de Andalucía es posterior. Por lo tanto, yo no me rompería la cabeza cuestionando este asunto. Me parece muy bien que se mantenga el nombre de Andalucía.

P.–Usted nació en un carmen del Albaicín y ahora vive en Cataluña. ¿Cómo asimiló el cambio?

–Sí, tuve el privilegio de nacer en la calle Zafra y criarme en un carmen pocos metros más arriba. Desde ambos lugares he podido contemplar la grandiosidad espacial y monumental de la Alhambra. Una imagen mágica y espectacular que transmito en numerosas de mis conferencias. Después, la familia, por temas de trabajo, se trasladó a Cataluña, donde estudié Periodismo, formé una familia y me dediqué a viajar y escribir. Pero sin olvidar nunca mí querida Granada.

P.–Usted es un escritor interesado en los aspectos más esotéricos de la historia antigua. En este libro usted no contempla esos aspectos.

–No, porque he considerado que sería mucho mejor contemplar la historia de Andalucía siguiendo las rutas que he establecido, y que sea el propio lector quien aporte sus experiencias. Más adelante iré redactando obras que aborde lo mágico.

P.–¿Qué opina usted del turismo masivo actual que sufren ciudades como Granada, Córdoba o Sevilla?

–Recuerdo una frase que dice: “Si hoy es martes, esto es Bélgica”. A veces los turistas no tienen ni puñetera idea de los lugares que visitan y, probablemente, sólo se guían por lo que en esa jornada le han servido en el restaurante. Tenemos que rechazar a este tipo de turismo. Las ciudades de Córdoba, Granada y Sevilla, no necesitan esa clase de turistas. Hay que motivar a los viajeros amantes de la cultura. Por lo tanto, interesa más la calidad que la cantidad.

P.–¿En qué proyecto literario está trabajando ahora?

–Mi próximo libro tratará sobre los espacios naturales de España con historia. Otro ensayo en donde le dedico a lugares andaluces muchas páginas. La obra saldrá al mercado próximamente.