Amaral: "Sentimos que estamos empezando"

Los zaragozanos Juan Aguirre y Eva Amaral conforman el grupo Amaral desde hace tres décadas. Te necesito, Sin ti no soy nada, El universo sobre mí y la historia de Guille y los demás han sido coreadas por gran parte de la población española, llegando a convertirse en himnos del cancionero patrio. Hoy sacan su noveno álbum, que lleva el nombre de Dolce vita con el que iniciarán una gira por todo el país. Después de haber ofrecido una actuación memorable en el Benidorm Fest, harán lo propio mañana en la gala de los Goya.

Pregunta.Llevan tres décadas en la música y han creado composiciones que se han convertido en himnos que forman parte del cancionero nacional ¿Son conscientes del papel que interpretan para el pop nacional?

Respuesta.(Juan Aguirre) Pues así dicho es un poco apabullante (risas). Lo cierto es que empezamos a tocar siendo muy adolescentes y claro... no sé si somos conscientes. Lo que sí le puedo decir es que cuando haces una canción nueva, da igual que hayas hecho lo que hayas hecho antes. Estás ante una hoja, una nota de voz de móvil o un ordenador en blanco y el sistema es sacar lo que tienes dentro. Así ha sido siempre y así es ahora. Tenga en cuenta también que todo esto se hace en la intimidad, como mucho podemos estar Eva y yo juntos. Nadie más. Luego, el cómo se adueña el público de las canciones, pues es un misterio y es maravilloso.

R.(Eva Amaral) Muchas veces es muy emocionante cuando terminas de componer e imaginas que habrá gente que las hará suyas. Hablamos de cosas personales pero, en realidad, son sentimientos universales. Cuando comienzas a hacer música intentas comunicarte. Es uno de los principales objetivos. El hecho de que nosotros seamos tan afortunados por saber que hay un montón de gente que está ahí, al otro lado de ese hilo de comunicación, es maravilloso.

P. Forman parte de la industria desde hace mucho, ¿cómo creen que ha cambiado todo a la hora de componer y hacer música?

R.(Juan Aguirre) Bueno, en realidad sólo llevamos nueve discos... Dolce Vita es el noveno y tampoco son tantos. Es cierto que hemos viajado mucho, hemos tocado muchísimo en directo y sentimos que estamos empezando de alguna manera. De hecho, hay muchas cosas que nos influyen como artistas que van por su primer o segundo álbum. Sobre todo, lo que ha cambiado es la manera de comunicarnos a través del mundo digital, pero hay cosas que se mantienen porque lo que una canción puede significar para alguien siempre ha estado ahí. Imagino que todo esto seguirá evolucionando, porque ya está la inteligencia artificial. El mundo de la música y de la comunicación siempre estarán en movimiento.

Creo que hacemos canciones porque no sabemos hacer películas"

P.¿Cuál es su receta para manteneros en este mundo que, como decís, está en continuo movimiento?

R.(Juan Aguirre) Solemos vivir mirando siempre al próximo proyecto, porque nos hace muchísima ilusión descubrir sonidos, formas de escribir y, sobre todo, canciones nuevas. Lo que más nos gusta es escribir cosas que luego se pueden transformar en canciones y viajar es maravilloso, porque casi todo lo que ves a tu alrededor te genera una curiosidad y te alimenta.

R. (Eva Amaral) También es verdad que no hay un plan trazado por el que pensemos que vamos a llegar a un objetivo de cualquier tipo. La gente se sorprendería si se diese cuenta de que todo es muy improvisado. Simplemente hacemos música y damos conciertos. Muchas veces, se van añadiendo ciudades porque nos apetece seguir en la carretera y porque lo estamos disfrutando. Otras veces estás deseando empezar ese período más introspectivo de la grabación en el estudio. Es mucho más natural de lo que cualquiera podría pensar.

R.(Juan Aguirre) La verdad es que, al hilo de lo que dice Eva, todo es muy natural y bastante caótico (risas). No somos muy de pensar y repensar las cosas. Casi todo lo hacemos por intuición y de una forma un poco irracional. Además, las cosas que merecen la pena tienen que salir así.

P.Hoy estrenan Dolce Vita, álbum que refleja una amalgama de sensaciones. De hecho, han confesado que se han abierto casi en canal en este trabajo. ¿Qué lo hace diferente respecto a los anteriores?

R.(Juan Aguirre) Nos hemos abierto a ritmos nuevos que no habíamos utilizado antes y es un trocito de la fotografía del mundo en el que vivimos. Sobre todo, es un grupo de canciones que necesitábamos lanzar al mundo. No puedo decir mucho más... es así de sencillo.

P. En la canción que da título al disco dicen que no son la voz de una generación. Si analizamos la historia...un poco sí que lo son.

R.(Eva Amaral) Habla de disfrutar de la vida hasta las últimas consecuencias, exprimir el momento. Tomar control de tu tiempo y disfrutar del entorno que tienes alrededor, de las pequeñas cosas que de repente forman un recuerdo que quedará ahí para siempre. Y, realmente, de sentirse fugaz. Es más bien eso, el intentar quitar peso a esa grandilocuencia que, a veces, se imprime a la existencia.

P.No se refiere tanto a quitar peso a una etiqueta que les han puesto.

R.(Eva Amaral) Pues también. No quiero la responsabilidad de ser la voz de una generación. Las generaciones son muy distintas, las personas también y yo no soy la voz de nadie (risas).

No quiero la responsabilidad de ser la voz de una generación"

P.¿Cómo fue esa experiencia religiosa entre "cristos, dolorosas y borrachos" en Córdoba que describen en la canción Viernes Santo?

R. (Juan Aguirre) Conocemos a mucha gente en Andalucía. Tenemos amigos en Córdoba, en Granada, en Málaga... y hay una cosa que tenemos en común los aragoneses y los andaluces que es la pasión por la Semana Santa. Hace algunos años nos invitaron en Aragón a una cosa muy bonita, que es la Rompida de la hora. Fue un verdadero honor. Cuando llegamos allí, descubrimos que había algunos paralelismos entre lo que pasaba en nuestra tierra que era, por un lado, una pasión increíble por la Semana Santa conjugado con un contenido festivo y lúdico increíble. Eso es lo que refleja la canción.

R.(Eva Amaral) Y es una historia de ficción.

P.Como narra en Rompehielos, ¿le han dicho muchas veces que está chalada, que no llegará a nada y que parece que siempre está enfadada?

R.(Eva Amaral) A mí, en concreto, lo que me decían era ¿y cómo estás tan seria? sonríe un poco. Parecía que habíamos venido al mundo para alegrarles la vida con chascarrillos a los señores. Rompehielos es una especie de propósito de vivir siendo consecuente con lo que piensas y lo que sientes. Intentar aislarte un poco del aluvión de opiniones que todos vivimos a través de las redes sociales y que, muchas veces, pueden ser bloqueantes. Es como un sortilegio para invocar a la fortaleza, a buscarte un escudo con el que poder emprender el camino que verdaderamente quieres hacer. Lo que pasa es que, bueno, pues yo no soy de acero y no siempre se cumple. Otras canciones hablan, precisamente, de abrazar la fragilidad, porque es algo de lo que no te puedes desprender, como ser humano. Quizás el abrazar la fragilidad te hace más fuerte, porque no te asustas de ella.

P. Mañana actúan en la gala de los Goya en Granada. ¿Pueden adelantarnos algo?

R.(Juan Aguirre) Pues es un secreto y es una sorpresa, pero sí te podemos decir que si nos llama a la Academia de Cine, como dice la letra: si tú me dices ven, lo dejo todo y voy. Somos muy fans del cine, vemos muchísimo cine español y este año hay películas increíbles como La Infiltrada, La Virgen Roja, La Estrella Azul. También hay un montón de directoras y directores de nuestra tierra. Además, nos encantan las veces que hemos podido hacer una canción para una peli. Creo que hacemos canciones porque no sabemos hacer películas.

P.¿Nerviosos?

R.(Eva Amaral) Bueno... nerviosos no lo llamaría. Tienes un poco de ansiedad por que llegue el momento, porque va a ser muy divertido. Tampoco tenemos una gran responsabilidad, quiero decir, los que estarán verdaderamente nerviosos serán los nominados. Estamos muy contentos por volver a participar en la fiesta del cine.