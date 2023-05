El socialista Daniel Perea plantea un debate cara a cara con Miguel Alconchel en Los Barrios

El secretario general y alcaldable socialista de Los Barrios, Daniel Perea, ha solicitado al alcalde Miguel Alconchel un debate cara a cara en el que confrontar los distintos modelos de gestión. Según explica, esta propuesta ya se la había realizado y el silencio del regidor impide que los ciudadanos conozcan de manera clara, a través de un debate sereno, los dos proyectos de gobierno para Los Barrios.

El alcaldable socialista cree que la negativa al debate de Alconchel “desperdicia una oportunidad única para hablar de su proyecto, frente al que proponemos los socialistas. Por un lado, su modelo identificado con la nada más absoluta, contra el que representamos nosotros que es de presente y de futuro para el municipio”.

“Es hora de hablar de las necesidades y soluciones que hay que poner encima de la mesa para dar respuesta a las demandas de los ciudadanos”, señala Daniel Perea, quien subraya además, “que esta negativa a debatir la entendemos porque el Sr. Alconchel rehúye el cara a cara. Simplemente porque no puede defender lo indefendible. Porque él sabe, los barreños y las barreñas saben, que no ha cumplido, que no ha llegado y lo peor aún, simplemente no tiene proyecto”.

El candidato socialista a la Alcaldía critica además que Miguel Alconchel “en lugar de dedicarse a atender las necesidades de los vecinos, o ya tan siquiera, dar a conocer su proyecto de gobierno, se dedica al pan y circo, y hacer una llamada populista para llenar su caseta de feria sorteando tickets para las atracciones y un almuerzo para cuatro personas”.

Perea González califica de inadmisible que un gestor público “esté más pendiente en llenar su caseta con fines electoralistas que en la gestión pública y faltando a un evento tan importante como el Consejo Económico y Social de la Mancomunidad de Municipios, donde hemos abordados cuestiones de primer orden y alegaciones importantes para la mejora de la línea Férrea Algeciras-Bobadilla”.

El PSOE insiste en invitar a un debate a Alconchel -y lo hace extensible al resto de formaciones- para explicar sus proyectos. “Hay que estar con la gente. No sólo de cara a la galería, sino que hay que trabajar de verdad. Y Alconchel, está demostrando que más allá del pan y circo… sólo vende humo y falta de proyecto programático, fruto de la incapacidad de gestión para lo público demostrada durante estos años”, ha concluido Daniel Perea.