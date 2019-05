"¿Pacto? ¿Qué pacto?". Los resultados de las elecciones municipales en Algeciras ponen de nuevo el bastón de mando en manos del alcalde popular, José Ignacio Landaluce, pero este necesitará el apoyo de al menos otro concejal para poder sacar adelante las iniciativas durante este mandato. Tiene dos opciones claras, con Ciudadanos y Vox con dos ediles cada uno. Pero el regidor asegura que no quiere abordar por ahora esa cuestión. "No me preocupa eso ahora mismo", afirma.

Los 13 concejales permiten a Landaluce afrontar tranquilo la investidura (nadie se plantea un escenario en el que los restantes cuatro partidos se pusieran de acuerdo para desbancarle), pero no le garantizan que pueda sacar adelante sus propuestas para el Gobierno municipal. Se presentan "distintos escenarios", apunta el regidor: podría optar por un pacto de Gobierno o mandato con alguna formación o por gobernar en solitario con apoyos puntuales. Aunque a juzgar por sus palabras hace unos días en una entrevista realizada por Europa Sur, estaría más cerca la segunda opción que la primera: "Quiero gobernar sin ataduras y sin el apoyo de personas sin formación ni sin el ritmo de trabajo que tenemos", aseguraba el popular poco antes de la noche electoral. El PP viene de dos mandatos con mayoría absoluta y cuesta imaginar que quiera ceder ahora una parcela de gobierno.

En ese mismo concepto de panorama abierto se sitúa la formación que a priori sería prioritaria para ese acuerdo, Ciudadanos. Su candidato, Sergio Pelayo, recuerda que su partido acaba de constituir un comité nacional de negociación que marcará las pautas, "estudiando caso por caso. Queremos hacer lo que sea mejor para Algeciras". Pelayo asegura no obstante que hasta el momento nadie se ha puesto en contacto con ellos para hablar de un posible acuerdo de ningún tipo.

"Los algecireños quieren estabilidad y tranquilidad", asegura el alcalde sobre los resultados y el futuro Gobierno de Algeciras. En la noche electoral destacaba que ""vamos a seguir trabajando por hacer una Algeciras más capital" y sí que hablaba de un acuerdo, pero con Junta y Puerto. "Ahora es el momento de dar el paso de gigante, ahora es el momento de la Junta de Andalucía, el Puerto y Algeciras juntos, ese trío de ases luchando por mejorar nuestra tierra, aspirando a los proyectos que siempre se nos hurtaron", reiteró durante la celebración de los resultados.