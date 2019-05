–¿Repuesto ya del varapalo del 26-A por no ser senador?

–El varapalo es para el Campo de Gibraltar porque se ha quedado sin representación de ningún partido político en Madrid y eso es malo. Nunca había pasado. Yo saqué el doble de votos que mi partido en el Congreso. Agradezco los miles de votos que recibí, pero yo los hubiera dado con tal de que hubiera en las Cortes un representante del Campo de Gibraltar, es una pena.

–¿Qué porcentaje de la pérdida de votos es atribuible al desgaste del PP y cuánto al éxito de otros partidos?

–Es difícil saberlo. Estamos además en otra dinámica y, aunque el voto es gratis, los resultados pueden ser muy caros.

–La renovación en su lista ha sido amplia.

–Sí, del 50%. Es normal. El núcleo se ha mantenido durante ocho años a un ritmo de trabajo muy fuerte, agotador. Estoy muy agradecido a todos porque han cumplido con eficacia y honradez con el sueño de Algeciras capital.

–Tanto Josep Borrell como Ruiz Boix han reconocido en esta campaña que ningún Gobierno ha prestado la debida atención al Campo de Gibraltar. ¿Coincide con ellos?

–La apuesta que tenía el PP de Rajoy era una buena apuesta, enfocada en las necesidades que teníamos. La moción de censura del señor Sánchez ha supuesto perder un año. El Campo de Gibraltar siempre ha recibido menos de lo que le correspondía, gobernase quien gobernase.

–El martes, el Consejo de Gobierno de la Junta aprobará el plan especial de actuación ante el Brexit. De lo que ha trascendido, únicamente se prevé la creación de ventanillas únicas para empresas y ciudadanos para atenderles. ¿No le parece insuficiente?

–En cien días de Gobierno andaluz de Juanma Moreno han venido al Campo de Gibraltar y a Algeciras más representantes de la Junta que en diez años.

"Hubiera dado mis votos en las generales a otro partido con tal de que la comarca tuviese representación en las Cortes"

–De visita.

–A resolver asuntos, a trabajar, no a poner trabas o multas.

–¿Por ejemplo?

–¡Uy! La secretaria general de Justicia ha estado aquí para poner en marcha la ciudad de la Justicia en Virgen del Carmen; el delegado de Medio Ambiente ha estado para el desbroce de canales, el plan de vertidos, el desarrollo del Cortijo Real 2 y las captaciones de agua; en sanidad, se van a mejorar los centros de salud y el Punta de Europa; en vivienda, vamos a invertir más de 4 millones en La Piñera y más inversión en rehabilitación de viviendas; han estado varios responsables de Fomento para impulsar el proyecto puerto ciudad y para llevar la luz a zonas donde antes no nos dejaban poner una farola... Eso a bote pronto. ¡Ah! Y el consejero de Empleo, para poner en marcha los nuevos planes y la consejera y el viceconsejero de Cultura para el centro Paco de Lucía y el recrecimiento de las murallas medievales...

–Yo le preguntaba por los planes ante el Brexit.

–El plan de contingencia del Brexir pasa por crear aquí infraestructuras que nos permitan ser independientes, sin depender de Gibraltar, esté o no en la UE. Estamos supeditados a Gibraltar. Muchos de nuestros trabajadores son rehenes económicamente de Gibraltar. Y ya que me preguntaba por lo que hace la Junta, la nueva directora general de Universidades ya ha estado también aquí preparando los cursos de formación dual para la inserción laboral... ¡Es para hacer un periódico entero con lo que está haciendo el PP! Hombre, por Dios... A Susana Díaz y a Jiménez Barrios no sé cuántos informes les mandé sin que sirviese de nada.

–Y todo esto de la mano del Puerto.

–El presidente del Puerto está trabajando todo el día, partiéndose el alma. Trabajando por el desarrollo de la actividad portuaria y comprometido también con la sociedad, reuniéndose con los alcaldes y con muchísimos colectivos. El convenio puerto-ciudad va a representar para Algeciras un salto espectacular.

–El análisis de los resultados electorales del 28A mesa a mesa en Algeciras desvela que los apoyos al PP se desplomaron lejos del centro de la ciudad. ¿Es atribuible a la escasa atención de su gobierno municipal a las barriadas?

–Quiero hacer una reflexión en voz alta a este respecto para compartirla con todos los algecireños. Nosotros recibimos una Algeciras en bancarrota a causa de una gestión de despilfarro y nefasta del PSOE e IU, esa IU que dice que hay que rescatar la concesión del agua pero que antes de entrar nosotros prorrogó el contrato 25 años más, con unas subidas terribles del canon de depuración. Había facturas con proveedores por más de 100 millones de euros, con comidas en restaurantes por 50 euros el comensal. El que ha tenido que buscar el dinero he sido yo.

–¿Cómo?

–Ahorrando y gestionando bien: bajando los impuestos municipales, quitando la plusvalía a los herederos un 90%, bajando el valor catastral un 40%, devolviendo a los bancos el 60% de la deuda y pagando la deuda a los proveedores. Tampoco hemos echado a nadie en el Ayuntamiento y no ha habido huelgas.

–Si pudiera volver sobre sus pasos, ¿cambiaría algo? ¿Hubiera subido los impuestos para tener mayor liquidez?

–No, no... Pero el PSOE, si gana, va a pegar otro subidón de impuestos. Si hay un pacto de perdedores, de advenidizos sin formación, que se vayan preparando los algecireños. Si nos votan los algecireños, gobernaremos sin despilfarro. Ahora ya tenemos dinero de los fondos europeos. Tenemos obras en marcha y vamos a ir a más. Todos los proyectos que tenemos previstos se desarrollarán en todas las barriadas, es la hora de las barriadas. Somos el ayuntamiento de la provincia que más invierte en ellas, 6,5 millones de euros, y en estos cuatro años vamos a tener levantada toda la ciudad con obras.

"El Campo de Gibraltar siempre ha recibido menos de lo que le corresponde, gobernase quien gobernase”

–No todo son obras. ¿Qué propuestas sociales tiene?

–Hay varias, pero quiero subrayar una de ellas. Mire, en Algeciras hay 20.000 personas mayores de 65 años, de las que 5.000 viven solas. He puesto en marcha la Oficina del Mayor, que atiende a más de 1.300 personas para orientarlas en cualquier trámite, y hay 4.800 mayores que practican deporte: aquagym, actividades al aire libre baile de salón... El deporte en las personas mayores para mí es fundamental. Aparte, hay otras actividades con ordenadores, etc. Eso lo hago yo, yo, yo, nada de la Junta ni nada.

–Vivir solos a determinadas edades puede ser un drama para muchas de esas personas.

–Por eso vamos a ir desarrollando una experiencia que es el piso compartido, bien de personas mayores que quieran vivir juntas o de personas que quieran dormir en sus casas y les hagan compañía. Y también está el proyecto “échale un ojito”, que consiste en que haya personas que en cada bloque o barrio se encarguen de estar pendientes de los mayores que viven solos, por si necesitan algo. Tambiénm haremos un plan de accesibilidad en las calles, con más rampas y suprimiendo barreras arquitectónicas.

–¿Si gana, subirá los impuestos?

–Seguiremos igual. Si suben algunos impuestos no será más allá del IPC.

–Si no logra la mayoría absoluta, ¿seguiría el modelo del PP en la Junta, pactando con Ciudadanos y Vox?

–Yo pido el voto útil y el apoyo de los algecireños para gobernar sin ataduras y sin el apoyo de personas sin formación ni sin el ritmo de trabajo que tenemos. Pido comprensión por todo aquello que no hemos podido hacer estos años porque voy a mejorar todo lo que hemos venido haciendo estos ocho años.

–Insisto: ¿Con Cs o con Vox?

–No me veo con ninguno de ellos y no me quiero plantear ninguna otra situación que no sea gobernar en solitario.

–¿Son estas sus últimas elecciones o queda Landaluce para rato?

–(Pausa) Cualquiera sabe, quién sabe de las circunstancias. Es difícil. Hombre, los años no pasan en balde y a este ritmo tan vertiginoso es muy difícil seguir. Coges experiencia, tienes 60 años, pero ahí tienes a Paco de la Torre en Málaga, con 72 y a tope.

–¿Y ahora?

–Como un niño, preparado y dispuesto a hacer la mili de nuevo. De médico, 18 meses que estuve.

–¿Hay cantera en el PP?

–Sí. Además, las afiliaciones a Nuevas Generaciones están subiendo. La última, una niña a la que atendí hace unos días tras perder el conocimiento.