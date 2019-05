–¿Cómo han sido estos ocho años de gobierno?

–Los primeros cuatro años fueron de supervivencia. Los gastos superaban a los ingresos y se había generado una deuda importante. En este segundo mandato sí hemos podido desarrollar proyectos. Nuestro lema siempre ha sido intentar salir de la crisis con nuestros propios recursos y los hemos puesto a disposición de empresarios para que se genere empleo.

–¿En qué estado se encuentran los proyectos en las fincas cedidas por el Ministerio de Agricultura?

–La finca de Los Cuarteles está adjudicada a la empresa Acuaponía XXI, que este jueves presentará al pueblo el proyecto. Con una inversión de casi 6 millones de euros tiene un proyecto para criar peces y plantas en un circuito ecológico. Será un complejo medioambiental con actividades turísticas, productivas y de formación. Si todo va bien pueden contratar a más de 100 personas. En Bocaleones, de 17 hectáreas, hay un par de empresas interesadas en montar una nave de transformación del cáñamo para lograr un aceite que se usa con fines farmacológicos. Ya tenemos el pliego preparado y lo sacaremos a licitación pública.

–¿Cómo es la relación con La Almoraima tras el cambio de dirección?

–Estamos en un nivel de relación plano-bajo. Antes de las elecciones les recordé nuestras reivindicaciones históricas. Sí que ha habido un cambio con la decisión de abrir el sendero entre los castillos de Castellar y Jimena. También nos han dicho que estarían dispuestos a aumentar las ayudas que daban de asuntos sociales. Creo que una finca pública debería fomentar la industria primaria y de transformación, con una ganadería de calidad, con su propio matadero y su zona de transformación, venta directa y exportación. Pero el discurso que recibo desde Madrid es que quieren que, sobre todo, La Almoraima no dé dolores de cabeza, que no dé pérdidas. Pero así no vamos a ningún sitio.

El perfil Juan Casanova Correa cumple su segundo mandato como alcalde de Castellar de la Frontera, localidad a la que llegó en 1999. Es profesor e investigador en la Universidad de Cádiz. Defendió su tesis doctoral en 2004 y ejerció como docente en el campus de Puerto Real en las titulaciones de Magisterio y en un Máster de Educación Ambiental. A nivel político, fue concejal de 2007 a 2011. Tras las elecciones de 2011, gracias al apoyo de la única edil del Partido Popular, Pilar Lobato, la formación de izquierdas desbancó al PSOE de Francisco Vaca, que había encadenado mayorías absolutas desde 1995. Este particular pacto se reeditó en 2015 y ahora IU aspira a conseguir la mayoría absoluta.

–¿En qué asuntos ha incidido durante su último mandato?

–Hemos hecho hincapié en el turismo. Hemos abierto y señalizado varios senderos públicos y estamos en trámite para recuperar otros. Esto atrae a turistas activos. Cuando llegamos al gobierno municipal nos encontramos que aunque estamos en mitad del Parque Natural estábamos encerrados. Por ejemplo, La Almoraima estaba vallada. También hemos abierto el parking de autocaravanas y hemos puesto en marcha la Feria del producto local, la Noche de las velas en el Castillo y el Día del Caballo para atraer gente al pueblo. Hay gente que me dice que Castellar está de moda.

–¿Cuáles son sus principales retos si gana las elecciones?

–Es muy necesaria la construcción de viviendas de protección oficial, aunque tenemos la denuncia del Ducado de Medinaceli por una cantera de áridos que se hizo en terrenos expropiados para expansión del pueblo. El Juzgado le ha dado la razón, hay que devolver terrenos y nos piden una indemnización de 6 millones de euros por los que no se pueden devolver. Ahora estamos en una negociación. En esos terrenos teníamos previsto construir viviendas. Tenemos el asunto paralizado y esperamos no tener que pagar esa cantidad porque sería la ruina absoluta del pueblo. Ante esta situación impulsamos el proyecto de Castellar Norte, donde entrarían casi 400 viviendas, de las que el 80% son de VPO. Hace unos días nos reunimos con Endesa para ver la potencia necesaria para esas viviendas y esperamos que se pueda empezar a poner ladrillos en breve. Es más fácil poner un ladrillo que mover un papel, pero así son las leyes.

–También va lento el proyecto para la construcción de un campo de golf planteado por La Zagaleta.

–Ese proyecto es uno de los revulsivos importantes que esperamos que se puedan desarrollar en breve. En 2012 se consiguió la declaración de interés turístico y seguimos con algunas trabas administrativas, pero ellos están interesados en seguir adelante y colaboran con muchas actividades que hacemos. De las 170.000 hectáreas que tiene el pueblo, que 80 se dediquen a un campo de golf no creo que genere un impacto ambiental muy elevado. Sin embargo, la repercusión económica puede ser brutal porque se podría contratar a 200 o 300 personas.

–¿En qué estado se encuentra el estudio sobre la seca del alcornocal?

–Llevo ocho años con el asunto y he dado muy pocos pasos. Al final en el Cerro del Moro vamos a desarrollar una experiencia piloto del manejo holístico desarrollada por Allan Savory. Vamos a meter ganado para imitar a la naturaleza y restablecer el equilibrio entre animales y vegetales. Entendemos que se trata de un problema sistémico y no solo cuestión de que hay una bacteria que ataca al alcornocal. El sistema está en crisis y debe recuperar su estabilidad al enriquecer los suelos con la materia orgánica en descomposición que sueltan los herbívoros. La Junta plantea que se retire toda la fauna para que no se propague la plaga. Son planteamientos opuestos. Yo no quiero ponerme ningún tipo de medallita, solo solucionar el problema. Lo que más me anima a continuar es el tema de las viviendas de VPO y la seca del alcornocal.

–En el acto de presentación de su candidatura dijo que quieren gobernar con mayoría absoluta.

–Creo que ya hemos demostrado que tenemos capacidad para sacar el pueblo adelante. Me gustaría demostrar que en solitario podemos hacerlo todavía mejor que en coalición.

–¿Cómo ha sido la relación con el PP en el gobierno municipal?

–Teníamos claro que si teníamos que gobernar juntos, las cosas en las que estamos más apartados las teníamos que dejar a un lado y desarrollar lo que nos une. En todas las relaciones hay altibajos, pero en el día a día se han ido solucionando y hemos sacado los temas adelante. Hago una valoración positiva de la relación con el PP y a los hechos me remito, hay que ver como está el pueblo. Pero la potencialidad que tiene IU todavía no la hemos demostrado porque no hemos tenido la oportunidad de gobernar en solitario.