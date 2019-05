Susana Díaz: “Al Campo de Gibraltar nunca le ha ido mejor que con alcaldes socialistas"

La secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, acompañada de la secretaria general del PSOE de Cádiz y presidenta de la Diputación, Irene García, y del presidente de la Ejecutiva, Manuel Jiménez Barrios, han arropado hoy a los candidatos a la Alcaldías de Los Barrios, Salvador Puerto; San Martin del Tesorillo, Jesús Solís y San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, en una jornada que la dirigente andaluza ha dedicado a la comarca del Campo de Gibraltar, donde ha puesto en valor el trabajo realizado desde los primeros ayuntamientos democráticos y defendido el papel clave de “quienes se lo jugaron todo para rescatar a una democracia perdida, aún tambaleante en aquellos años”.

En la Fiesta de la Rosa en San Roque, Susana Díaz ha definido a Ruiz Boix como el alcalde de los alcaldes, “ese futbolista que no da balón por perdido, que entra a todos, porque no había despacho, no había cargo público al que no machacara para sacar lo mejor para su pueblo”. “Podía hacerlo porque os tenía a ustedes, era un alcalde fuerte con muchísimo apoyo y cuando se encajaba en alguna institución, no hablaba Juan Carlos ni el alcalde, sino el que tenía el apoyo mayoritario de los vecinos, hablaba en nombre de su gente. Eso es indispensable que suceda el 26 M, cuanto más apoyo, más se va a hacer respetar por el Gobierno de la derecha que no entiende de igualdad y que intentaremos que dure poco”, ha explicado.

Díaz ha abundado en que “uno no quiere un alcalde que le cuente chistes sino que le defienda, que sea respetada San Roque, una ciudad que se ha convertido en una referencia internacional por múltiples eventos, por su potencia tejido industrial y turístico gracias a un alcalde innovador que ha hecho de ella un escaparate del Campo de Gibraltar y de Andalucía”. “Cuando algunos solo se acordaban para hablar mal de esta comarca, con noticias que no ayudaban, él ponía el foco en ese escaparate detrás del cual hay gente decente, emprendedora”, ha señalado precisando que “vender lo bueno cuesta mucho, trasladar seguridad, confianza y credibilidad, y eso lo tiene Juan Carlos que es peleón, pelea por lo que haga falta, por la gente, un alcalde socialista que siente y vibra por su gente”.

La secretaria general ha instado a no bajar la guardia ante “la ultraderecha que persigue a los trabajadores o que niega en sede parlamentaria a la autonomía andaluza, mientras el presidente baja la cabeza y no tiene valor para defender la verdeyblanca”. Y ahora que vienen unas elecciones europeas, que se tienen que negociar cuestiones fundamentales para Andalucía como la PAC, las ayudas a la pesca, o inversiones fundamentales como el corredor ferroviario de Algeciras-Bobadilla, Susana Díaz ha criticado que el Gobierno andaluz haya fichado como representante andaluz ante Bruselas a un señor que antes se llamaba Enric Milló y ahora José Enrique y que ni conoce no siente como suyos los problemas de Andalucía.

Irene García inició su intervención reconociendo a la figura, recientemente desaparecida de “un magnífico socialista y funcionario ejemplar, Manolo Saavedra del que tuvimos la oportunidad de aprender mucho y vamos a darle la alegría el 26 M con una mayoría clara, sin ninguna excusa reconociendo el trabajo de los buenos socialistas”. García ha apelado a que “en la provincia ganamos el 28 de Abril y hay que volver a ganar, hacerlo por nuestra gente, porque si no llega a ser por Susana nos quitan las bonificaciones en las tasas universitarias y lo que están haciendo contra las mujeres y los funcionarios en la Junta no tiene nombre, gente que no ganaron pero que sumaron y no vamos a permitir que sumen en los ayuntamientos, pero no está todo hecho, hay que hacerlo bien el próximo domingo”.

Los Barrios

Antes de acudir al mitin en la plaza de la Constitución en San Martín del Tesorillo, Susana Díaz e Irene García participaron junto al candidato a la Alcaldía de Los Barrios, Salvador Puerto, en un homenaje a los concejales de los primeros años de democracia de la agrupación celebrado en la caseta de feria del PSOE. Entre otros recogieron placa la primera mujer concejal socialista, María Antonio Jiménez o los familiares de Miguel Domínguez Conejo, “que se fue volviendo a su casa”, recordó Puerto, que apuntaba que “es un día especial cuando se cumplen 40 años de democracia en nuestro país, en Los Barrios, homenajear a unos valientes que construyeron unos cimientos firmes”. Agradeció el respaldo del partido y en especial de todos los alcaldes de la localidad presentes, Juan Montes de Oca y Ángeles Ariza mientras que Alonso Rojas excusó asistencia por enfermedad.

Precisamente, ese detalle no se le escapó a Díaz que arrancó su intervención diciendo “esta vez ganamos, en Los Barrios os habéis unido, estáis todos aquí y eso no hubiera sido posible sin Salvador que todo lo que tiene de grande lo tiene de buena gente. Este municipio tiene el sello del trabajo en cadena de vosotros y vosotras”. “Para volver a ganar hacía falta que se sumara el talento” y defendió las excelencias de un municipio donde se sitúa uno de los mejores polos, capaz de adaptarse a los nuevos tiempos, pero que no ha visto durante estos años que ese impulso se acompañara del Gobierno municipal”, ha dicho.

Díaz defendió a esas generaciones de políticos que concurrían “con más miedo que recursos en las listas del PSOE en aquellos años, cuando todavía había ruido de sables porque no habían digerido que la democracia había llegado para quedarse”. “Se lo jugaron todo, y hoy día ese fantasma no ha acabado”, ha avisado explicando que “esta democracia es joven y tiene a los que vivieron la falta de libertad vivos para recordarnos cuanto costó conseguirla y hay aún 120.000 personas en las cunetas a los que no podemos fallar y por eso sigue el PSOE con sus 140 años peleando por lo mismo con dignidad”.

Un 2 de octubre como un 28-F

En San Martín del Tesorillo, Susana Díaz ha establecido un paralelismo entre 2 de octubre del 2018 en que la ELA consiguió ser municipio independiente con el 28F. “Es el día de la igualdad de miras, en pie de igualdad al resto de ayuntamientos, 20 años de lucha, trabajo e identidad, de querer pelear para que tuvieran las mismas oportunidades y fueran dueños de su presente”. “A partir de ahora, una vez que el próximo domingo votemos a quien va a ser alcalde de San Martín, y esto es algo que Chiqui y yo llevaremos siempre en el corazón, se abre un nuevo camino”. Díaz ha destacado de Jesús Solís que es garantía de dos cosas: “ser una buena persona, humano, generoso, tierno humilde, cercano un buen hombre y por otro lado, que sea inteligente, tenga talento, preparación y por eso, va a saber poner a San Martín en el sitio que le corresponde, mirando de tú a tú al resto de la comarca”.

“Al Gobierno de la Junta le dejamos hecho el proyecto de inundabilidad de la carretera de acceso de San Martín, por lo que estaremos vigilantes para que la obra esté en el Presupuesto”, ha subrayado.

En clave comarcal, Díaz ha reivindicado el potencial del Campo de Gibraltar diciendo que “no puede ser la noticia que algunos intenta trasladar en medios de comunicación cuando tiene el polo industrial más importante que alberga junto a Huelva al 50 por ciento de las grandes industrias de Andalucía”. “Nunca le ha ido mejor que con alcaldes y alcaldesas socialistas, es hora del cambio y de poner al Campo de Gibraltar en el sitio corresponde, el de la gente honesta, trabajadora, a la que no le han regalado nada y es momento de reivindicarlo”, ha concluido.

García ha agradecido a Susana Díaz el empuje para que Tesorillo se haya convertido en el municipio número 45 “tu compromiso por hacer que los pueblos puedan vivir mejor, porque desde lo municipal podemos cambiar las cosas, seguir haciendo historia, la historia más bonita que pueda tener y por eso queremos que el próximo 26 de mayo lo hagan con la ilusión y ganas”. “Es posible cambiar, tenéis al mejor, he trabajado cuatro años mano a mano con él y se ha batido para que los planes de empleos fueran equiparados a las ELAS y podemos decir sin pudor, diciendo la verdad que no hay ninguna inversión que no tenga el sello socialista, la casa de campo también”.

Jesús Solís ha presentado la lista que le acompaña con la que se siente seguro del trabajo que les queda por hacer. “Llevamos a los mejores, una lista que aúna juventud y experiencia y un programa donde somos conscientes de que lo primero que hay que hacer es asentar los cimientos de una nueva estructura administrativa que dé pie a que este pueblo se desarrolle económicamente, cultural y socialmente”, ha explicado subrayando que “se trata de crear, desde las condiciones idílicas que tenemos, las bases de un nuevo ayuntamiento para escribir la historia del Tesorillo que todos queremos”.