La Junta Electoral de Zona de Algeciras ha ordenado al alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, la retirada de cinco publicaciones de la página web del Ayuntamiento que hacen referencia a distintas obras y anuncios de proyectos. La Junta apercibe al regidor, recordando que son actuaciones prohibidas durante la campaña electoral; el PP ya ha anunciado que recurrirá a la Junta Electoral Provincial.

Según la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, desde la convocatoria de las elecciones y hasta la celebración de las mismas "queda prohibido cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos" y también "realizar cualquier acto de inauguración de obras o servicios públicos o proyectos de estos, cualquiera que sea la denominación utilizada, sin perjuicio de que dichas obras o servicios puedan entrar en funcionamiento en dicho periodo". Al coincidir en un breve lapso de tiempo dos convocatorias electorales distintas, la limitación empieza a contar desde la primera.

El PSOE de Algeciras interpuso dos denuncias contra José Ignacio Landaluce por infringir estos preceptos de la LOREG, ya que "en poco más de una semana el alcalde ha anunciado y publicado en la página web del Ayuntamiento hasta cinco noticias sobre distintas inauguraciones, entre ellas una que protagoniza junto a su hermano y nuevo presidente de la APBA, Gerardo Landaluce". En concreto ha denunciado la inauguración el 12 de marzo del arranque de unas obras y el 16 el comienzo de otras. Un día después anunció la aprobación e inversión para la construcción de una pista de parkour en el parque Pepe Gázquez. El pasado 21 anunció la conversión del entorno de la playa de Los Ladrillos en un gran “lago marítimo” y la construcción de un edificio multifunción, tras un encuentro con el presidente de la APBA. La última de las publicaciones es de dos días después, cuando el alcalde anunció la presentación ante la Unión Europea de un proyecto de recuperación de la playa del Rinconcillo.

“Volvemos a tener que denunciar al alcalde Landaluce por las inauguraciones en periodo electoral y los anuncios de promesas que luego no cumple. En su fervor publicitario no hace más que anunciar proyectos que no tienen sostén presupuestario, incluso se reúne con su propio hermano, para darle bombo y platillo a su afán de protagonista”, criticó Daniel Moreno, secretario de organización del PSOE.

El PP rechaza la decisión de la Junta Electoral de Zona. El vicesecretario de Política Municipal de la formación, Luis Ángel Fernández, destaca que durante el periodo electoral están prohibidas las inauguraciones y las campañas respecto a logros, "no así las informaciones denunciadas que hacen referencia a campañas institucionales admisibles para informar a los ciudadanos de determinados servicios que tiene a su alcance".

Fernández niega que “el alcalde haya procedido a la inauguración de ningún tipo de obra en campaña electoral”. De hecho, ha argumentado que “las denuncias presentadas por el representante del PSOE se refieren a la actividad cotidiana de un alcalde que tiene la obligación de poner en marcha o revisar obras como las denunciadas: un parque infantil en la plaza de Grecia o la pavimentación de las calles Cayetano del Toro y Miguel Martín”.

Así, ha recordado algunas resoluciones en los que la Junta Electoral Central ha sentado doctrina, como los acuerdos de este órgano el 21 de mayo de 2014 admitiendo la idoneidad de la información facilitada por un ayuntamiento respecto a la creación de un nuevo parque público o la publicación de una noticia de un consejero de un gobierno local sobre inversiones a realizar durante ese año en un determinado programa. Fernández ha asegurado que, tal y como refrenda la Junta Electoral Central, “eso en modo alguno puede tener tintes partidistas como se afirma desde el PSOE, ya que un alcalde lo es de todos los ciudadanos y no solo de los que han votado a su partido. De hecho, dentro de las labores propias de un alcalde o de cualquier otro responsable público está el mantener reuniones con quien considere oportuno e informar de lo tratado en ellas”.

Finalmente, el vicesecretario ha lamentado que “el equipo socialista esté desesperado ante la falta de apoyo ciudadano a sus escasas propuestas para la ciudad, pero el alcalde no va a dejar de trabajar ni de seguir mejorando la Algeciras de todos como ha hecho en los últimos ocho años para facilitarles su legítima ambición electoral”. No obstante, ha informado de que “ya hemos denunciado a la policía que sospechamos que dirigentes socialistas están pegando papeles en las farolas, ensuciando así la ciudad”.