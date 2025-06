UGT activa la 'no colaboración' de los trabajadores del metal de Cádiz con las empresas antes de la huelga

Cádiz/Los trabajadores del metal de la provincia de Cádiz están llamados a la huelga los días 18 y 19 de junio. Los sindicatos CCOO y UGT han convocado los paros ante la falta de acuerdo en puntos que consideran claves para cerrar la renovación del nuevo convenio colectivo, como la regulación del fijo discontinuo y la recuperación para todos los empelados del plus de toxicidad. Como paso previo, UGT pide a las plantillas la no colaboración con las empresas.

"En la última reunión mantenida con la patronal Femca se rompieron las negociaciones, por dos puntos fundamentales", señala el sindicato en un comunicado en el que hace referencia a la falta de entendimiento para que se aplique el plus de tóxico penoso y para que se regule de manera más justa la contratación de personal fijo discontinuo. Eso les llevó a convocar a sus delegados y delegadas y comunicarles la situación. Tras esa asamblea solicitan junto a CCOO los días de huelga. Serán el 18 y el 19 de junio, en unos paros que se convertirán en indefinidos a partir del día 23.

"Independientemente de la huelga solicitada debemos estar en modo de no colaboración", advierte UGT. Pretenden presionar para que este conflicto tenga una salida y por ello plantean que los trabajadores no realicen horas extraordianrias, que no trabajen sábados, domingos y festivos y que ejecuten un trabajo "seguro y sin carreras".

Este es, defienden, un convenio de futuro y recuperación de derechos, por eso insisten en que se tomen medidas: "No colabores con quien no quiere recnocer tu trabajo".