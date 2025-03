Sandra Romero, de Cloud Estudio: "Me demandan que abra nuevas sedes. No lo descarto en un futuro"

Cádiz/El alma de Cloud Estudio es Sandra Romero, que ha hecho crecer su proyecto de agencia de marketing digital desde la nada en nueve años. A punto de cumplir una década, esta empresaria autónoma acaba de ser reconocida con el Premio Cepyme, todo un revulsivo para seguir creciendo, "paso a paso", deja claro.

"Empecé sin recursos. Me lo labré poco a poco. Como para todo emprendedor los inicios fueron complicados, pero con ganas e ilusión he conseguido llegar a donde quería", explica. Su evolución ha ido superando etapas, para avanzar y crecer "a medida que lo necesitaba", paso a paso planteando nuevos objetivos y ampliando los servicios y la capacidad de llegar a un mayor número de clientes. "Le he echado muchas ganas", reconoce Sandra Romero, que ve un futuro prometedor por delante, por las "muchas cosas que tenemos que mostrar". Incluso, no descarta la expansión de su agencia. "Algo que me demandan mucho es que abra otras sedes, en Madrid, en Sevilla. En un futuro me encantaría", asegura.

Ese futuro no pasa por integrarse en otra empresa o ser absorbida. "Sí ha habido empresas interesadas. Me han propuesto llevar lo mío, pero ya no sería la misma esencia", entiende. Cloud Estudio nació de su iniciativa emprendedora, de su esfuerzo personal y de su apuesta por ir ampliando el equipo para hacerse más fuerte, por lo que desprenderse de su creación, "de un proyecto tan mío", "sería incapaz", ni siquiera con una oferta tentadora, matiza, convenida.

Una agencia 360 grados

Desde sus oficinas de Chiclana, ofrece servicios a empresas de todo el territorio nacional. Tienen clientes de Asturias, de Jaén, de Tenerife, de Barcelona, de Extremadura, aunque sobre todo atiende a empresas de Cádiz. Da respuesta, añade, a todo tipo de sectores. "Trabajamos con Green Home, Construcción y Reformas Sostenibles; o con Bodega Primitivo Collantes", pone de ejemplos. "De la restauración nos demandan mucho. Aquí tenemos mucha hostelería y gastronomía, y es algo que nos gusta bastante trabajar", añade. Los servicios, en general, es otro ámbito en el que desarrollan su oferta.

Sandra Romero en el centro, con su equipo de Cloud Estudio.

"Somos una agencia 360 grados, como me gusta decir", describe sobre cuál es la actividad de Cloud Estudio. La empresaria habla de creación de marca corporativa, de gestión de las redes sociales, de comunicación, de publicidad, de diseño web, de posicionamiento y de eventos, algo en lo que han empezado más recientemente. Para ello, son un equipo actualmente de seis personas, con perfiles profesionales como community manager, creadores de contenido o programadores web, al que se suma el suyo propio. "Soy graduada en Administración y Dirección de Empresas, que estudié mitad en Cádiz, mitad en Jerez. Después hice un Máster en Negocio Digital, en Sevilla", cuenta. Y aclara sobre la plantilla: son cuatro empleados fijos, todas mujeres. A esto se suma los freelancers con los que colabora para el trabajo de vídeo y fotografía.

El reconocimiento

El Premio Cepyme al Empresario Autónomo del Año 2024 que la patronal de las pymes le acaba de entregar supone "un revulsivo" para el negocio. "Siempre viene bien, porque empresas que no te conocían, ahora ya saben de ti", apunta. "No me imaginaba que lo fuera a conseguir. Iba a Madrid como finalista y no pensé que me lo fuera a traer. Con el diploma ya estaba contenta. Pero cuando me dijeron que era la ganadora, se me salía el corazón por la boca", desvela sobre el momento vivido al recibir esta distinción. "Empezamos el año supercontentas con un reconocimiento que tiene repercusión nacional", abunda. "Estoy muy ilusionada, te da un gran impulso. Después de tantos años, ahí, a pico y pala, con la empresa, te hace darte cuenta de que al final te tienes que creer que lo estás haciendo bien", asume Romero.

La distinción es un "salto" para la empresa, ahora que se acerca su décimo aniversario –será el próximo año–. En este camino se han encontrado con empresas con las que han colaborado, caso de Pikotea, también con oficinas en Chiclana, "he visto su recorrido a la par que el nuestro", señala la premiada, sobre otro caso de emprendimiento con éxito. Quizás, por saber la dureza de esta senda, ya han celebrado cinco ediciones de Cloud&Tips, un evento en el que "damos voz a los emprendedores", que nació en formato mesa redonda "para que las empresas contaran qué estaban haciendo, en qué estaban especializadas". Es un encuentro para apoyarse entre empresarios, "porque quizás no tienen otro sitio donde darse a conocer".